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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Salaires de la Juventus 2026-2027 : Yildiz en tête, la masse salariale augmente, Alajbegovic gagne moins que Gatti, le classement

Juventus FC
Serie A

Tous les salaires de l’effectif de la Juventus, du plus élevé au plus bas

La Juventus continue d’augmenter sa masse salariale. Lors de la saison 2026/27, selon les estimations de Calcio e Finanza, le club turinois dépensera 84,95 millions d’euros nets, soit environ 145,52 millions bruts, avec une hausse de plus de 18 % par rapport à la saison précédente.


Ce chiffre place la Juventus au deuxième rang de Serie A en matière de salaires, juste derrière l’Inter, qui affiche une masse salariale brute de 145,82 millions, soit à peine 300 000 euros de plus.


Kenan Yildiz est désormais en tête du classement interne des salaires, avec environ 6 millions nets par saison. Le Turc a vu son salaire augmenter sensiblement par rapport aux 1,5 million de la saison précédente, notamment à la suite du départ de Dusan Vlahovic, qui était au contraire, en 2025/26, le joueur le mieux payé de l’effectif avec 12 millions nets. Derrière Yildiz figurent Kolo Muani avec 5,5 millions, Bremer et Douglas Luiz avec 5 millions, et Koopmeiners avec 4,5 millions.


Dans l’ensemble, les cinq joueurs les mieux payés absorbent environ 31 % de l’ensemble de la masse salariale nette de la Juventus. Ils sont en revanche huit à gagner au moins 4 millions nets par saison, confirmant un effectif au coût salarial toujours plus élevé.

  • SALAIRES DE LA JUVENTUS 2026-2027 : LE CLASSEMENT

    Voici les salaires nets estimés des joueurs de la Juventus pour la saison 2026/27, hors bonus, selon ce qu’a rapporté Calcio e Finanza :


    Kenan Yildiz : 6 millions d’euros ;

    Randal Kolo Muani : 5,5 millions ;

    Bremer : 5 millions ;

    Douglas Luiz : 5 millions ;

    Teun Koopmeiners : 4,5 millions ;

    Nick Woltemade : 4,4 millions ;

    Weston McKennie : 4 millions ;

    Manuel Locatelli : 4 millions ;

    Francisco Conceição : 3,8 millions ;

    Nicolás González : 3,6 millions ;

    Federico Gatti : 3,1 millions ;

    Kerim Alajbegović : 3 millions ;

    Pape Sarr : 3 millions ;

    Zeki Çelik : 2,8 millions ;

    Jhon Lucumí : 2,5 millions ;

    Jérémie Boga : 2,5 millions ;

    Edon Zhegrova : 2,5 millions ;

    Guglielmo Vicario : 2,5 millions ;

    Andrea Cambiaso : 2,4 millions ;

    Pierre Kalulu : 2,4 millions ;

    Lloyd Kelly : 2,4 millions ;

    Khéphren Thuram : 2 millions ;

    Daniele Rugani : 1,8 million ;

    Arkadiusz Milik : 1,75 million ;

    Kamil Grabara : 1,7 million ;

    Jeff Ekhator : 1,3 million ;

    Juan Cabal : 1,2 million ;

    Carlo Pinsoglio : 300 mille euros.



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