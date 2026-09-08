Salaires de la Juventus 2026-2027 : Yildiz en tête, la masse salariale augmente, Alajbegovic gagne moins que Gatti, le classement

La Juventus continue d’augmenter sa masse salariale. Lors de la saison 2026/27, selon les estimations de Calcio e Finanza, le club turinois dépensera 84,95 millions d’euros nets, soit environ 145,52 millions bruts, avec une hausse de plus de 18 % par rapport à la saison précédente.





Ce chiffre place la Juventus au deuxième rang de Serie A en matière de salaires, juste derrière l’Inter, qui affiche une masse salariale brute de 145,82 millions, soit à peine 300 000 euros de plus.





Kenan Yildiz est désormais en tête du classement interne des salaires, avec environ 6 millions nets par saison. Le Turc a vu son salaire augmenter sensiblement par rapport aux 1,5 million de la saison précédente, notamment à la suite du départ de Dusan Vlahovic, qui était au contraire, en 2025/26, le joueur le mieux payé de l’effectif avec 12 millions nets. Derrière Yildiz figurent Kolo Muani avec 5,5 millions, Bremer et Douglas Luiz avec 5 millions, et Koopmeiners avec 4,5 millions.





Dans l’ensemble, les cinq joueurs les mieux payés absorbent environ 31 % de l’ensemble de la masse salariale nette de la Juventus. Ils sont en revanche huit à gagner au moins 4 millions nets par saison, confirmant un effectif au coût salarial toujours plus élevé.