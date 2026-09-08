La masse salariale de l’AC Milan augmente pour la saison 2026-2027. Comme le rapporte Calcio e Finanza, le club lombard verse aux 27 joueurs présents dans l’effectif des salaires s’élevant au total à 64,8 millions d’euros nets, soit environ 103,14 millions d’euros bruts. L’AC Milan occupe la quatrième place du classement des salaires de Serie A, derrière l’Inter, la Juventus et Naples.
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Salaires de l’AC Milan 2026-2027 : Gonçalo Ramos le mieux payé, Chukwueze comme Pulisic, Loftus-Cheek plus que Rabiot. 500 000 pour Cissé
Milan se rapproche de Napoli
Lors de la saison 2025/26, l’AC Milan supportait, selon les estimations publiées par Calcio e Finanza, environ 55,7 millions d’euros nets et moins de 100 millions d’euros bruts pour les salaires des joueurs de l’effectif.
En 2026/27, la masse salariale nette monte à 64,8 millions, avec une hausse d’environ 9,1 millions d’euros, soit 16,3 %.
Du côté du coût brut, le total atteint 103,14 millions d’euros. L’AC Milan repasse ainsi au-dessus du seuil des 100 millions et se rapproche de Naples, troisième du classement de Serie A avec environ 109,2 millions.
Ramos le mieux payé, pour Cissé un salaire de 500 000 euros
En tête des joueurs les mieux payés de l’AC Milan figurent Maignan, Gila et Gonçalo Ramos, qui gagnent 5 millions d’euros nets par saison. Suivent Chukwueze et Pulisic avec 4 millions. En bas du classement, Cissé (500 000), Comotto (300 000) et Torriani (300 000).
TOUS LES SALAIRES
Gonçalo Ramos : 5 millions d’euros ;
Mike Maignan : 5 millions ;
Mario Gila : 5 millions ;
Samuel Chukwueze : 4 millions ;
Christian Pulisic : 4 millions ;
Ruben Loftus-Cheek : 4 millions ;
Adrien Rabiot : 3,5 millions ;
Luka Modrić : 3,5 millions ;
Fikayo Tomori : 3,5 millions ;
Alexis Saelemaekers : 3,5 millions ;
Diego Moreira : 3 millions ;
Ardon Jashari : 2,5 millions ;
Pervis Estupiñán : 2,5 millions ;
Matteo Gabbia : 2 millions ;
Yunus Musah : 2 millions ;
Omari Hutchinson : 1,8 million ;
Strahinja Pavlović : 1,7 million ;
Koni De Winter : 1,7 million ;
Warren Bondo : 1,5 million ;
Sankhoun Diawara : 1 million ;
Francesco Camarda : 800 000 euros ;
Pietro Terracciano : 800 000 euros ;
Filippo Terracciano : 800 000 euros ;
Davide Bartesaghi : 600 000 euros ;
Alphadjo Cissé : 500 000 euros ;
Christian Comotto : 300 000 euros ;
Lorenzo Torriani : 300 000 euros.
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