Salaires de l’AC Milan 2026-2027 : Gonçalo Ramos le mieux payé, Chukwueze comme Pulisic, Loftus-Cheek plus que Rabiot. 500 000 pour Cissé

Lors de la saison 2025/26, l’AC Milan supportait, selon les estimations publiées par Calcio e Finanza, environ 55,7 millions d’euros nets et moins de 100 millions d’euros bruts pour les salaires des joueurs de l’effectif.

En 2026/27, la masse salariale nette monte à 64,8 millions, avec une hausse d’environ 9,1 millions d’euros, soit 16,3 %.





Du côté du coût brut, le total atteint 103,14 millions d’euros. L’AC Milan repasse ainsi au-dessus du seuil des 100 millions et se rapproche de Naples, troisième du classement de Serie A avec environ 109,2 millions.



