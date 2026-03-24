Salah quitte Liverpool : où pourrait-il aller cet été ? MLS, Saudi Pro League, des millions à gogo d'ouest en est

On imagine facilement, pour Salah, un avenir loin de l'Europe, ne serait-ce que parce qu'il n'aurait pratiquement aucune chance d'affronter « son » Liverpool : difficile de l'envisager sous les maillots prestigieux de Barcelone (un salaire lourd pour les caisses d'un club toujours sous les projecteurs) ou du PSG (qui, depuis quelques années, mise sur les jeunes recrues).

En décembre déjà, il était sur le point de faire ses adieux après s'être emporté contre l'entraîneur Slot, avec lequel il affirmait « ne plus avoir de relations ». Des rumeurs circulent à son sujet concernant l'Al-Hilal de Simone Inzaghi en Arabie saoudite et, à l'autre bout du monde, San Diego en MLS, aux États-Unis. Deux directions, l'occidentale et l'orientale, qui lui permettraient de rester compétitif même à 34 ans, dans un rôle comme le sien, celui d'ailier, qui exige une explosivité physique.

Une autre hypothèse, européenne mais pas de premier plan, est la Super Lig turque : même dans la péninsule anatolienne, il existe des clubs, surtout à Istanbul, capables de payer des salaires pharaoniques comme les 24 millions d'euros que le Pharaon gagnait à Liverpool après son dernier renouvellement jusqu'en 2027, signé au printemps 2025. Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş partent en deuxième ligne.