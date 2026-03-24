Un pan de l'histoire s'en va d'Anfield : cela se produira à la fin de la saison, puisque Liverpool et l'attaquant égyptien Mohamed Salah ont annoncé conjointement qu'ils se sépareraient à la fin de la saison, après neuf années au cours desquelles l'ancien joueur de Chelsea, Bâle, de la Fiorentina et de la Roma a remporté presque tout ce qu'il y avait à gagner dans le club rouge de Merseyside.
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Salah quitte Liverpool : où pourrait-il aller cet été ? MLS, Saudi Pro League, des millions à gogo d'ouest en est
LE COMMUNIQUÉ
« Mohamed Salah mettra un terme à sa brillante carrière au Liverpool FC à la fin de la saison 2025-2026.
L'attaquant a conclu un accord avec les Reds qui lui permettra de clore un chapitre extraordinaire de neuf ans à Anfield.
Salah a souhaité faire cette annonce aux supporters dès que possible, afin de garantir la transparence quant à son avenir, en signe de respect et de gratitude à leur égard.
Recruté par l'AS Rome à l'été 2017, le numéro 11 s'est imposé comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de Liverpool, contribuant à la conquête de deux titres de Premier League, d'une Ligue des champions, d'une Coupe du monde des clubs de la FIFA, d'une Supercoupe de l'UEFA, d'une FA Cup, de deux Coupes de la Ligue et d'un Community Shield.
Avec 255 buts en 435 apparitions à ce jour, l'Égyptien occupe la troisième place au classement des meilleurs buteurs de tous les temps des Reds, ayant remporté le Soulier d'or de la Premier League à quatre reprises, en plus de nombreuses distinctions personnelles.
Alors qu'il reste encore beaucoup à jouer cette saison, Salah est résolument concentré sur l'objectif d'obtenir le meilleur résultat possible pour Liverpool. Le moment de célébrer pleinement son héritage et ses succès viendra donc plus tard dans l'année, lorsqu'il fera ses adieux à Anfield.
LA VIDÉO DE SALAH
LES PROCHAINES ÉTAPES ENVISAGEABLES
On imagine facilement, pour Salah, un avenir loin de l'Europe, ne serait-ce que parce qu'il n'aurait pratiquement aucune chance d'affronter « son » Liverpool : difficile de l'envisager sous les maillots prestigieux de Barcelone (un salaire lourd pour les caisses d'un club toujours sous les projecteurs) ou du PSG (qui, depuis quelques années, mise sur les jeunes recrues).
En décembre déjà, il était sur le point de faire ses adieux après s'être emporté contre l'entraîneur Slot, avec lequel il affirmait « ne plus avoir de relations ». Des rumeurs circulent à son sujet concernant l'Al-Hilal de Simone Inzaghi en Arabie saoudite et, à l'autre bout du monde, San Diego en MLS, aux États-Unis. Deux directions, l'occidentale et l'orientale, qui lui permettraient de rester compétitif même à 34 ans, dans un rôle comme le sien, celui d'ailier, qui exige une explosivité physique.
Une autre hypothèse, européenne mais pas de premier plan, est la Super Lig turque : même dans la péninsule anatolienne, il existe des clubs, surtout à Istanbul, capables de payer des salaires pharaoniques comme les 24 millions d'euros que le Pharaon gagnait à Liverpool après son dernier renouvellement jusqu'en 2027, signé au printemps 2025. Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş partent en deuxième ligne.