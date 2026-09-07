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Salah, Osimhen et Lukaku ? L'ancien joueur de Fenerbahçe : je n'arrive pas à croire ce qui se passe en Turquie !

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« J'ai hâte de jouer contre Trabzonspor »

Le Slovaque Filip Novák, qui a auparavant joué avec Trabzonspor et Fenerbahçe, a commenté les gros transferts survenus récemment dans le championnat turc de première division.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a réalisé un entretien avec Novák, le latéral gauche âgé de 36 ans, au cours duquel il a commenté les derniers transferts « internationaux » du championnat turc, exprimant sa surprise face au nombre de grands noms qui affluent vers la compétition.

Mohamed Salah et Fabinho ont rejoint Trabzonspor, Romelu Lukaku Fenerbahçe, Leão Galatasaray, et Vlahović et Trossard Beşiktaş, cet été.



  • Voici la prochaine star du championnat turc

    Novak, qui n'en revient pas, a déclaré : « Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi autant de stars viennent en Turquie, mais je pense que c'est parfait pour le championnat turc. Tous les matchs se jouent là-bas à guichets fermés, et les supporters sont passionnés. »

    Le joueur slovaque de Jablonec a poursuivi : « Richarlison pourrait bien être la prochaine star. Il y a des discussions autour de son transfert à Trabzonspor. Il y a beaucoup de joueurs remarquables ! Je suis très heureux et j'attends avec impatience de jouer contre Trabzonspor. »

    Il a précisé : « Je suis un grand supporter de Trabzonspor et de Fenerbahçe, alors je leur souhaite bonne chance. »

    Novak a continué : « Auparavant, la Turquie était le plus souvent une destination privilégiée par les joueurs plus âgés, mais nous voyons désormais aussi des joueurs d'une vingtaine d'années. À mon époque, Istanbul était généralement prisée par les joueurs chevronnés. Mais lorsque vous recrutez un jeune joueur, les autres jeunes joueurs voient son transfert là-bas et lui emboîtent le pas. »

    Il a ajouté : « Aujourd'hui, même les joueurs les plus jeunes rejoignent le championnat, et c'est une chose positive pour la Süper Lig turque. De plus, Galatasaray et Fenerbahçe se sont qualifiés pour la Ligue des champions, ce qui est également une situation positive pour eux. »

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  • Osimhen, le tournant !

    Il a affirmé : « Osimhen a changé le marché des transferts, et son transfert à Galatasaray a été un tournant. Le joueur nigérian a ouvert la voie à d'autres joueurs venus en Turquie après lui. Leão, à 27 ans, et Vlahović, à 26 ans, ont rejoint le championnat turc. »

    Il a poursuivi : « Oui, je le pense tout à fait. Osimhen a été le premier grand jeune joueur à partir là-bas. Il a été l'un des meilleurs attaquants du monde, et il l'est toujours. Je ne sais pas qui est le meilleur, et je ne suis pas de près les informations sur les transferts ; je suis seulement le marché des transferts. »

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  • Les choses commencent à échapper à tout contrôle

    Novak a exprimé son étonnement face à la multitude de transferts impliquant de grands noms qui affluent récemment vers le championnat turc, déclarant : « Les choses commencent à échapper à tout contrôle. Je consulte Twitter (X) tous les jours, et je vois qui va rejoindre l'équipe, ce sont tous des noms prestigieux. »

    Il a conclu : « Greenwood est un excellent joueur, je l'ai vu en France. Il marque beaucoup de buts et c'est un joueur de très haut niveau. C'est également l'un des grands noms », selon les propos rapportés par le journal turc Hurriyet.

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