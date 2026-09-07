Salah, Osimhen et Lukaku ? L'ancien joueur de Fenerbahçe : je n'arrive pas à croire ce qui se passe en Turquie !

Novak, qui n'en revient pas, a déclaré : « Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi autant de stars viennent en Turquie, mais je pense que c'est parfait pour le championnat turc. Tous les matchs se jouent là-bas à guichets fermés, et les supporters sont passionnés. »

Le joueur slovaque de Jablonec a poursuivi : « Richarlison pourrait bien être la prochaine star. Il y a des discussions autour de son transfert à Trabzonspor. Il y a beaucoup de joueurs remarquables ! Je suis très heureux et j'attends avec impatience de jouer contre Trabzonspor. »

Il a précisé : « Je suis un grand supporter de Trabzonspor et de Fenerbahçe, alors je leur souhaite bonne chance. »

Novak a continué : « Auparavant, la Turquie était le plus souvent une destination privilégiée par les joueurs plus âgés, mais nous voyons désormais aussi des joueurs d'une vingtaine d'années. À mon époque, Istanbul était généralement prisée par les joueurs chevronnés. Mais lorsque vous recrutez un jeune joueur, les autres jeunes joueurs voient son transfert là-bas et lui emboîtent le pas. »

Il a ajouté : « Aujourd'hui, même les joueurs les plus jeunes rejoignent le championnat, et c'est une chose positive pour la Süper Lig turque. De plus, Galatasaray et Fenerbahçe se sont qualifiés pour la Ligue des champions, ce qui est également une situation positive pour eux. »