Salah, Messi et Ronaldo : pourquoi le joueur est-il devenu plus important que le blason du club ?

Le lien qui unit les supporters de football aux clubs n'est plus aussi fort qu'auparavant, un nouveau phénomène ayant commencé à s'imposer avec force : l'attachement des supporters aux joueurs et aux stars plutôt qu'aux emblèmes des clubs dont ils portent le maillot.

Le transfert de la star argentine Lionel Messi à l'Inter Miami représente sans doute l'illustration la plus manifeste de ce phénomène, la transaction ayant remporté un immense succès marketing. Les comptes du club sur les réseaux sociaux ont en effet connu une forte croissance, les maillots se sont écoulés jusqu'à épuisement des stocks et les prix des billets des matchs ont grimpé de manière remarquable.

Fait notable, une grande partie de ce nouveau public ne s'est pas tournée vers l'Inter Miami en raison du club lui-même, ou d'un attachement à la ville de Miami, mais bien à cause de la présence de Messi dans les rangs de l'équipe.