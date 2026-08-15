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Karim Malim

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Salah, Messi et Ronaldo : pourquoi le joueur est-il devenu plus important que le blason du club ?

FEATURES
L. Messi
C. Ronaldo
M. Salah
E. Haaland
Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
Trabzonspor vs Ferencvaros
Ferencvaros
Europa League Qualification
Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
Major League Soccer
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
Manchester City vs Bournemouth
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Les supporters sont-ils désormais plus attachés aux stars qu'aux clubs ?

Le lien qui unit les supporters de football aux clubs n'est plus aussi fort qu'auparavant, un nouveau phénomène ayant commencé à s'imposer avec force : l'attachement des supporters aux joueurs et aux stars plutôt qu'aux emblèmes des clubs dont ils portent le maillot.

Le transfert de la star argentine Lionel Messi à l'Inter Miami représente sans doute l'illustration la plus manifeste de ce phénomène, la transaction ayant remporté un immense succès marketing. Les comptes du club sur les réseaux sociaux ont en effet connu une forte croissance, les maillots se sont écoulés jusqu'à épuisement des stocks et les prix des billets des matchs ont grimpé de manière remarquable.

Fait notable, une grande partie de ce nouveau public ne s'est pas tournée vers l'Inter Miami en raison du club lui-même, ou d'un attachement à la ville de Miami, mais bien à cause de la présence de Messi dans les rangs de l'équipe.

  • Messi et Ronaldo : la célébrité dépasse les clubs

    James Kirkham, expert en stratégies de marques sportives, affirme que les maillots roses de l'Inter Miami sont devenus un phénomène familier dans les rues des villes et des localités britanniques et européennes, alors que beaucoup de ceux qui les portent n'ont aucun lien avec la ville de Miami et ne s'y sont jamais rendus.

    Kirkham estime que le joueur est le facteur principal derrière cette expansion, soulignant que les supporters souhaitent afficher leur attachement aux stars qui représentent pour eux des symboles sportifs et culturels, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport ».

    Ressort ici la comparaison permanente entre Messi et Cristiano Ronaldo, ainsi qu'entre le Barça et le Real Madrid, entre le championnat américain et le championnat saoudien, la star elle-même se transformant en une marque qui dépasse les frontières du club, du championnat et du pays.

    Le phénomène consistant à suivre les joueurs ne se limite pas à Messi et Ronaldo, car il a débuté il y a des années avec d'autres stars, comme Zlatan Ibrahimovic, avant de s'amplifier avec le développement considérable des jeux vidéo et des réseaux sociaux.

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  • Les jeux vidéo changent la notion d'appartenance

    Pour Kirkham, l'influence des jeux vidéo, en particulier chez les jeunes supporters, a largement contribué à modifier la manière dont le public s'attache au football.

    Les supporters les plus jeunes sont ainsi devenus moins liés à la notion traditionnelle d'appartenance au club, tout en possédant une connaissance étendue des joueurs et des équipes des différents championnats, grâce à des jeux tels que « EA Sports FC » et « Football Manager », ainsi qu'à YouTube, aux cartes de joueurs à collectionner et à d'autres sources.

    Par conséquent, un supporter peut suivre une équipe dans un pays ou un championnat différent uniquement parce qu'un joueur qu'il apprécie en porte le maillot, et non à cause de l'emblème du club ou de son histoire.

    Kirkham souligne que les supporters jouent avec ces stars dans les jeux vidéo, les sélectionnent pour leurs équipes virtuelles, puis achètent les maillots des clubs qu'elles portent dans la réalité, ce qui a rendu la frontière entre le monde virtuel et le monde réel plus floue.

  • La montée en puissance du phénomène du « club secondaire »

    Le soutien au football a toujours été lié à la famille et à la situation géographique, puisque de nombreux supporters naissent en portant une allégeance à un club donné, et cet attachement les accompagne tout au long de leur vie.

    Mais une étude intitulée « L'essor du supporter du second club » fait état d'un changement manifeste dans cette équation, après que 80 % des supporters de football à travers le monde suivent désormais une deuxième équipe en plus de leur club principal.

    Cela ne signifie pas que le supporter abandonne son club d'origine, mais plutôt qu'il choisit une autre équipe, ou parfois plus d'une équipe, pour la suivre et interagir avec elle.

    Ce phénomène s'accentue dans les pays et les régions qui ne disposent pas de championnats locaux solides, où la situation géographique devient moins déterminante dans le choix du club que l'on soutient.

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  • Les joueurs prennent place dans le « siège du commandement »

    Le supporter peut choisir son deuxième club en raison de son histoire, de sa culture ou de ses valeurs, ou même parce qu'il apprécie le design de son maillot, mais le facteur le plus déterminant reste les joueurs.

    L'étude indique que le transfert d'un joueur d'un club à un autre peut inciter une partie de ses supporters à le suivre, ce qui reflète une évolution manifeste de la notion de loyauté sportive.

    Pour cette catégorie de supporters, le club n'est plus le seul centre d'intérêt : le joueur lui-même est devenu le cœur de la relation, car ils suivent les individus davantage que les institutions.

  • De Griezmann à Haaland : le joueur écrit lui-même son récit

    Les règles du jeu ont rapidement changé au cours des dernières années, et les joueurs sont désormais davantage en mesure de contrôler leur image publique et le récit qui les concerne.

    Antoine Griezmann fut l'un des premiers grands noms à tenter d'exploiter clairement cette idée, lorsqu'il annonça en 2018 « La Décision » relative à son avenir à travers un film documentaire, avant de surprendre tout le monde en annonçant son maintien à l'Atlético Madrid.

    Malgré les critiques dont Griezmann a fait l'objet à l'époque, son idée est devenue plus répandue au cours des années suivantes, les joueurs se transformant en plateformes médiatiques indépendantes diffusant leur contenu directement à leur public.

    Erling Haaland, Cristiano Ronaldo et Jude Bellingham, aux côtés d'Ella Toone, offrent des exemples clairs de joueurs qui possèdent leurs propres chaînes et communiquent avec leur public en dehors des plateformes officielles des clubs.

    Le joueur est désormais capable de se présenter de la manière qu'il souhaite, de se constituer une base de supporters propre et d'interagir directement avec les fans, ce qui lui a donné une plus grande influence dans la construction de son image publique.

  • La célébrité n'est plus liée uniquement aux performances sur le terrain

    La valeur d'un joueur auprès du public dépasse désormais ce qu'il produit sur le terrain, sa personnalité, ses prises de position et les causes qu'il défend étant devenues un élément essentiel de son image.

    Kirkham souligne que les joueurs ont acquis une portée culturelle bien plus grande qu'auparavant, et qu'ils ont pris conscience de l'importance de laisser une trace auprès du public au-delà des résultats des matchs et des titres.

    Marcus Rashford en est un exemple, lui qui a joué un rôle marquant sur des questions sociales durant la pandémie de Covid-19, ce qui lui a valu une relation différente avec une large partie du public.

    Pour les jeunes supporters, connaître les positions des joueurs, leurs causes et leurs principes les aide à construire une relation plus profonde avec eux, en particulier lorsqu'ils y trouvent un écho à leur propre identité et à leurs centres d'intérêt.

  • La Coupe du monde : un tremplin en or pour fabriquer des stars

    Les grands tournois offrent aux joueurs une occasion exceptionnelle de renforcer leur marque personnelle, et il n'existe pas de scène plus grande que la Coupe du monde pour atteindre cet objectif.

    Lors du tournoi disputé cet été, un certain nombre de joueurs se sont distingués et ont vu leurs comptes sur les réseaux sociaux connaître une forte croissance, qu'il s'agisse de stars reconnues ou de joueurs ayant créé la surprise.

    Le gardien de but du Cap-Vert, « Vozinha », en a été l'un des exemples les plus marquants, après être devenu un héros populaire à la suite de sa performance face à l'Espagne. Le nombre de ses abonnés sur Instagram est passé d'environ 50 000 à près de 30 millions.

    Lamine Yamal et Bellingham ont également profité du tournoi pour renforcer leur popularité, tandis que Cristiano Ronaldo, qui possède la plus grande base de fans parmi les sportifs sur Instagram, a enregistré une croissance supplémentaire du nombre de ses abonnés.

    Mais Erling Haaland a été l'un des principaux bénéficiaires, après que ses comptes sur les réseaux sociaux ont connu une hausse considérable du nombre d'abonnés.

  • Haaland, le modèle du joueur qui transcende son club

    La popularité de Haaland s'explique par un ensemble de facteurs, parmi lesquels sa personnalité proche des supporters, son image spontanée, ainsi que sa présence active sur les réseaux sociaux.

    Ses apparitions dans des vidéos largement diffusées, la circulation des mèmes le concernant, ses relations avec ses anciens coéquipiers, en plus de son apparence singulière, ont également contribué à renforcer sa présence auprès du public.

    Selon Matthew Kyle, responsable du département des analyses et auteur du rapport publié par les sociétés « Engage » et « MTM », Haaland a gagné plus de 51 millions de nouveaux abonnés sur ses comptes sociaux depuis le 1er juillet, contre seulement 11 millions au cours des six premiers mois de l'année.

    Kyle souligne que les performances du joueur dans la compétition ont été l'un des facteurs de son succès, mais que sa personnalité, sa manière d'interagir avec le public et la diffusion des contenus qui lui sont associés ont été des facteurs tout aussi importants.

    L'indicateur le plus évident de la puissance de la marque personnelle de Haaland est sans doute que son nombre d'abonnés sur Instagram dépasse celui de son club, Manchester City, d'environ 20 millions d'abonnés, sans oublier qu'il possède sa propre chaîne sur YouTube.

  • Les clubs face à un nouveau défi

    Cette évolution place les clubs devant une équation difficile : ils profitent grandement de la popularité des joueurs, notamment à travers les ventes de maillots et l'augmentation de l'engagement des supporters, mais ils n'ont en même temps pas le contrôle total sur leurs stars.

    Le joueur peut apparaître dans une émission télévisée pour parler de la musique qu'il aime, lancer un podcast ou créer son propre contenu, sans que le club ne soit une partie directe de ces activités.

    Kirkham estime que les clubs sont conscients de cette réalité, mais qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est bâtir leurs propres écosystèmes médiatiques et leur propre contenu.

    En revanche, cette évolution représente une opportunité pour les supporters, qui disposent désormais de davantage d'options pour suivre les joueurs et obtenir un contenu continu sur leur vie et leur carrière, sur le terrain comme en dehors.

  • Que se passe-t-il quand la star s'en va ?

    Le plus grand défi pour les clubs reste de conserver le public qu'ils ont attiré grâce à un joueur en particulier, après le départ de ce dernier. C'est ici qu'émerge la notion de « héros national », un joueur d'un pays donné pouvant ouvrir de nouvelles portes populaires à un club étranger.

    Son Heung-min en est un exemple marquant, sa présence à Tottenham ayant contribué à renforcer la popularité du club auprès du public sud-coréen, au point de faire du club londonien la formation étrangère la plus populaire là-bas, devant Manchester United.

    Malgré le départ de Son de Tottenham, le club n'a pas perdu subitement ses millions de supporters coréens, même si sa nouvelle équipe a connu une hausse du nombre de ses abonnés.

    Il en va de même pour Trabzonspor, qui a enregistré d'importants gains en termes de popularité et de marketing après avoir engagé la star égyptienne Mohamed Salah au terme de son parcours avec Liverpool.

  • Le contenu peut devenir plus fort que l'appartenance

    Kyle estime que les clubs doivent exploiter au maximum la présence des stars, tout en ayant conscience que le départ des joueurs est inévitable à terme, que ce soit par un transfert vers un autre club ou par une fin de carrière.

    C'est pourquoi la création d'un contenu qui va au-delà des matchs pourrait être la clé pour fidéliser le public.

    Les séquences qui dévoilent les coulisses de la vie des joueurs au sein des clubs suscitent un vif intérêt, même de la part de personnes qui ne supportent pas ces clubs, car un bon contenu peut attirer le spectateur simplement parce qu'il est divertissant et différent.

    La série « Welcome to Wrexham » illustre la capacité des personnalités liées au club à attirer un public qui ne suit pas nécessairement le football, après que Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont contribué à attirer l'attention de nouveaux segments vers le club de Wrexham.

  • Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère dans le football ?

    Toutes ces évolutions indiquent que le football entre dans une phase où le joueur devient plus qu'un simple élément au sein d'une équipe.

    Les stars sont désormais devenues des marques indépendantes, qui possèdent leur public, leurs plateformes et leur propre contenu, et qui peuvent emmener une partie de ce public avec elles partout où elles vont.

    En contrepartie, les clubs ne peuvent plus se contenter de s'appuyer sur leur histoire et leur blason pour conserver leur public ; ils sont désormais tenus de construire des récits, des personnalités et du contenu capables de maintenir le supporter connecté à eux, même après le départ de leurs plus grandes stars.

    Nous sommes peut-être face à une nouvelle ère où le supporter ne se contente plus de suivre le club, mais suit le joueur, l'entraîneur, le propriétaire et toutes les personnalités qui façonnent l'histoire de l'équipe.

    Et comme le dit Kyle, le football ressemble aux longues séries dramatiques : des saisons qui se succèdent, des histoires qui changent, des personnages qui apparaissent et d'autres qui s'en vont, mais l'histoire ne s'arrête jamais.