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Salah et la quête de reconquête du trône : un scénario historique qui replace le Roi au sommet de l'Europe

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Liverpool
Égypte
Turquie
Angleterre

Un transfert qui révèle d'autres facettes

Il y a des joueurs qui partent en quête d'argent, et d'autres qui partent en quête d'un projet, mais dans le cas de Mohamed Salah, l'histoire semble tout à fait différente. Le Pharaon égyptien n'avait pas besoin de prouver sa valeur financière, et il n'était pas obligé de convaincre qui que ce soit qu'il figure toujours parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais il avait besoin d'autre chose : reconquérir son trône.

Dès l'instant de son arrivée à Trabzon, il est apparu clairement que ce transfert dépassait les limites d'un transfert traditionnel. La ville tout entière est sortie pour l'accueillir, et les supporters ont créé une scène exceptionnelle qu'il sera difficile de reproduire, comme si le club n'avait pas recruté un footballeur, mais accueilli une icône mondiale du ballon rond.

Ce genre de reconnaissance, aucun joueur ne le trouve peut-être à trente-quatre ans, mais c'est arrivé à la légende de Liverpool et au premier capitaine de l'Égypte.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Plus qu'une simple offre financière

    Il ne fait aucun doute que l'aspect financier a joué un rôle important dans la décision, car le contrat colossal et les importantes retombées marketing sont difficiles à ignorer, mais réduire le transfert à la seule question de l'argent semble faire injustice à la réalité.

    À lire aussi. Il ne possède pas de baguette magique : pourquoi Al Ahly s'est-il tourné vers un accord avec Bosic ?

    Salah et son agent ont compris que l'étape actuelle nécessite un environnement différent ; un endroit qui lui accorde une confiance absolue et le présente de nouveau comme une star de premier plan, loin des pressions quotidiennes qu'il a vécues ces derniers mois avec Liverpool.

    La saison dernière, chaque résultat négatif s'est transformé en une occasion de critiquer Salah, bien qu'il ait été, quelques mois seulement auparavant, le meilleur joueur du championnat anglais et l'une des principales raisons du sacre de Liverpool en Premier League.


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  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    La chute du roi : ce n'est pas la fin de la légende

    Parler de la fin de carrière de Mohamed Salah n'est guère convaincant, car ce qui s'est produit lors de sa dernière saison avec Liverpool n'a pas été un effondrement technique, mais plutôt la conséquence naturelle d'un environnement dans lequel le joueur a perdu le soutien auquel il était habitué.

    De héros portant l'équipe sur ses épaules, il est devenu, aux yeux de beaucoup, responsable du moindre faux pas. L'image a changé très rapidement.

    Et avec la montée des pressions médiatiques et populaires, ses performances ont commencé à décliner, non pas parce que la qualité avait disparu, mais parce que les circonstances ne favorisaient plus son expression.

    C'est pourquoi j'estime que Salah n'a pas perdu son talent, mais l'espace qui permet à ce talent de s'exprimer.

  • Pourquoi a-t-il choisi Trabzonspor ?

    Salah aurait pu choisir des destinations plus prestigieuses sur le papier, que ce soit en Serie A ou en Premier League, voire des clubs plus huppés à l'intérieur même de la Turquie, mais il a opté pour l'endroit qui lui offre réellement ce dont il a besoin.

    À Trabzon, il sera la vedette numéro un incontestée et bénéficiera d'un public qui voit en lui un projet historique pour le club, et non un simple nouveau transfert.

    Il s'éloignera également des pressions extrêmes qui accompagnent la compétition au plus haut niveau du football européen, sans pour autant perdre l'esprit de défi ou de compétition.

    Et si l'on ajoute à cela l'importante offre financière, il devient facile de comprendre pourquoi Salah est convaincu par ce choix, car toutes les conditions étaient réunies.

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    Le voyage pour reconquérir le trône

    Ce choix ne semble pas marquer la fin de la carrière de Mohamed Salah, mais pourrait au contraire en constituer le début d'un nouveau chapitre. S'il parvient à retrouver son niveau et sa confiance en lui, il ne serait pas étonnant qu'il revienne dans l'un des clubs de premier plan en Europe, ne serait-ce que pour une seule saison.

    C'est pourquoi ce que fait Salah aujourd'hui n'apparaît pas comme une fuite loin du sommet, mais bien comme une tentative habile de retrouver le chemin qui y mène. Car les rois trébuchent parfois, mais ne perdent jamais leur capacité à revenir.

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