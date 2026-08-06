Il y a des joueurs qui partent en quête d'argent, et d'autres qui partent en quête d'un projet, mais dans le cas de Mohamed Salah, l'histoire semble tout à fait différente. Le Pharaon égyptien n'avait pas besoin de prouver sa valeur financière, et il n'était pas obligé de convaincre qui que ce soit qu'il figure toujours parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais il avait besoin d'autre chose : reconquérir son trône.

Dès l'instant de son arrivée à Trabzon, il est apparu clairement que ce transfert dépassait les limites d'un transfert traditionnel. La ville tout entière est sortie pour l'accueillir, et les supporters ont créé une scène exceptionnelle qu'il sera difficile de reproduire, comme si le club n'avait pas recruté un footballeur, mais accueilli une icône mondiale du ballon rond.

Ce genre de reconnaissance, aucun joueur ne le trouve peut-être à trente-quatre ans, mais c'est arrivé à la légende de Liverpool et au premier capitaine de l'Égypte.