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Benevento Serie BGetty Images

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Saison 2026/2027 : le tirage au sort du calendrier est effectué. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les dates, les journées de championnat, ainsi que les diffusions à la télévision et en streaming

Serie B

Le tirage au sort du calendrier de la nouvelle saison a été effectué à Ascoli Piceno.

Le calendrier de la Serie B 2026/2027 a été officialisé au Teatro dei Filarmonici d’Ascoli Piceno. Dans l’antre de l’un des trois promus de Serie C – aux côtés des Marches, Benevento, Arezzo et Vicence ont également accédé àla cadette –, chaque journée a été tirée au sort. Parmi les cadors attendus, Palerme, entraîné par Pippo Inzaghi, Catanzaro – encore marqué par sa défaite en finale des barrages en juin –, la Sampdoria, ainsi que les trois relégués de Serie A, Cremonese, Hellas Vérone et Pise, devraient animer l’élite.

  • LES DATES

    La première journée se tiendra le 22 août 2026 (avec un Open day le 21 août), tandis que les trêves internationales sont prévues du 21 septembre au 6 octobre, du 9 au 17 novembre 2026, et du 22 au 30 mars 2027. Les journées en milieu de semaine sont programmées les 27 octobre, 24 novembre et 8 décembre 2026, ainsi que le 2 mars 2027. La traditionnelle journée de Noël se tiendra le 27 décembre 2026, et la trêve hivernale s’étendra du 28 décembre 2026 au 8 janvier 2027. La dernière journée du championnat est programmée du 14 au 16 mai 2027.

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  • LE PREMIER JOUR

    Voici les affiches de la première journée de Serie B 2026/2027 : Avellino-Arezzo, Benevento-Modène, Carrarese-Mantoue, Cesena-Sampdoria, Empoli-Cremonese, Hellas Vérone-Ascoli, Vicence-Catanzaro, Palerme-Juve Stabia, Pise-Padoue et Sudtirol-Entella. La Serie B sera à nouveau diffusée cette saison sur DAZN et LaBChannel.

  • LE CALENDRIER DANS SON INTÉGRALITÉ

    Pour obtenir le bilan détaillé des 38 journées de championnat, cliquez ICI

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  • OÙ REGARDER LA SÉRIE B À LA TÉLÉ ET EN STREAMING

    Comme l’année précédente, la Serie B sera diffusée sur DAZN et sur LaBChannel.