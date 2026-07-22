La première journée se tiendra le 22 août 2026 (avec un Open day le 21 août), tandis que les trêves internationales sont prévues du 21 septembre au 6 octobre, du 9 au 17 novembre 2026, et du 22 au 30 mars 2027. Les journées en milieu de semaine sont programmées les 27 octobre, 24 novembre et 8 décembre 2026, ainsi que le 2 mars 2027. La traditionnelle journée de Noël se tiendra le 27 décembre 2026, et la trêve hivernale s’étendra du 28 décembre 2026 au 8 janvier 2027. La dernière journée du championnat est programmée du 14 au 16 mai 2027.