Le calendrier de la Serie B 2026/2027 a été officialisé au Teatro dei Filarmonici d’Ascoli Piceno. Dans l’antre de l’un des trois promus de Serie C – aux côtés des Marches, Benevento, Arezzo et Vicence ont également accédé àla cadette –, chaque journée a été tirée au sort. Parmi les cadors attendus, Palerme, entraîné par Pippo Inzaghi, Catanzaro – encore marqué par sa défaite en finale des barrages en juin –, la Sampdoria, ainsi que les trois relégués de Serie A, Cremonese, Hellas Vérone et Pise, devraient animer l’élite.
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Saison 2026/2027 : le tirage au sort du calendrier est effectué. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les dates, les journées de championnat, ainsi que les diffusions à la télévision et en streaming
LES DATES
La première journée se tiendra le 22 août 2026 (avec un Open day le 21 août), tandis que les trêves internationales sont prévues du 21 septembre au 6 octobre, du 9 au 17 novembre 2026, et du 22 au 30 mars 2027. Les journées en milieu de semaine sont programmées les 27 octobre, 24 novembre et 8 décembre 2026, ainsi que le 2 mars 2027. La traditionnelle journée de Noël se tiendra le 27 décembre 2026, et la trêve hivernale s’étendra du 28 décembre 2026 au 8 janvier 2027. La dernière journée du championnat est programmée du 14 au 16 mai 2027.
LE PREMIER JOUR
Voici les affiches de la première journée de Serie B 2026/2027 : Avellino-Arezzo, Benevento-Modène, Carrarese-Mantoue, Cesena-Sampdoria, Empoli-Cremonese, Hellas Vérone-Ascoli, Vicence-Catanzaro, Palerme-Juve Stabia, Pise-Padoue et Sudtirol-Entella. La Serie B sera à nouveau diffusée cette saison sur DAZN et LaBChannel.
LE CALENDRIER DANS SON INTÉGRALITÉ
Pour obtenir le bilan détaillé des 38 journées de championnat, cliquez ICI
OÙ REGARDER LA SÉRIE B À LA TÉLÉ ET EN STREAMING
Comme l’année précédente, la Serie B sera diffusée sur DAZN et sur LaBChannel.
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