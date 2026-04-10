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Saisie d'une Porsche et menaces de mort : les raisons choquantes derrière la disparition soudaine du défenseur vedette de São Paulo
Une star de São Paulo disparaît avant de refaire surface en Équateur
La disparition soudaine d’Arboleda vire à la crise pour São Paulo. Le défenseur central équatorien est injoignable depuis samedi, après avoir manqué ses engagements avec le club. L’inquiétude grandit, aucune des multiples tentatives de contact n’ayant abouti pendant plus de 48 heures. La situation a pris une nouvelle tournure lorsque des informations en provenance du Brésil ont laissé entendre qu’Arboleda s’était rendu en Équateur, où il aurait été aperçu dans la ville d’Esmeraldas en compagnie d’amis.
Le club réclame des explications immédiates de la part du défenseur absent.
Cette disparition intrigue ses coéquipiers et la direction du club, d’autant plus que ce défenseur chevronné est largement considéré comme l’une des figures les plus respectées et appréciées du vestiaire. Face à l’incertitude entourant le sort du joueur, São Paulo a publié un communiqué officiel exigeant des explications.
« Le Sao Paulo Futebol Clube informe qu’il a pris toutes les mesures appropriées et a adressé aujourd’hui une notification officielle à l’athlète Robert Abel Arboleda Escobar, qui ne s’est pas présenté à ses engagements professionnels depuis samedi dernier (04), lui accordant un délai de 24 heures pour fournir des explications et régulariser sa situation professionnelle », indique le communiqué.
Turbulences financières, saisie d'un véhicule et menaces présumées
En coulisses, des zones d’ombre inquiétantes émergent sur la situation financière d’Arboleda. Malgré un salaire mensuel d’environ 160 000 €, le quotidien A Bola évoque un « manque total de maîtrise financière » de la part du joueur de 34 ans. La crise s’est approfondie lorsque les autorités brésiliennes ont saisi sa Porsche Carrera pour garantir le règlement de dettes impayées.
Plus préoccupant encore, le défenseur aurait reçu des menaces de mort liées à ses ardoises. Selon plusieurs sources, son départ précipité vers l’Équateur pourrait avoir été motivé par la volonté d’échapper à une situation périlleuse plutôt que par un simple congé personnel. Les investigations révèlent par ailleurs qu’il ne disposait plus que d’environ 2 000 € sur l’ensemble de ses comptes, tandis qu’une procédure judiciaire engagée par son ex-avocate, Karoline Brandao, lui réclame près de 132 000 € d’honoraires impayés.
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L'avenir du défenseur au Morumbi reste incertain.
L’avenir immédiat d’Arboleda à São Paulo reste incertain, le club attendant toujours sa réponse à la mise en demeure. Si le défenseur ne se présente pas et ne justifie pas son absence, des sanctions disciplinaires pourraient être prises, allant jusqu’à la résiliation de son contrat, certaines sources affirmant même que cette option est déjà envisagée par la direction. Arrivé en 2017 en provenance du CD Universidad Católica, le défenseur s’est imposé comme une pièce maîtresse du Morumbi et a contribué aux conquêtes du Campeonato Paulista 2021, de la Taça de Brasil 2023 et de la Supercopa do Brasil 2024.