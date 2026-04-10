Saisie d'une Porsche et menaces de mort : les raisons choquantes derrière la disparition soudaine du défenseur vedette de São Paulo

Cette disparition intrigue ses coéquipiers et la direction du club, d’autant plus que ce défenseur chevronné est largement considéré comme l’une des figures les plus respectées et appréciées du vestiaire. Face à l’incertitude entourant le sort du joueur, São Paulo a publié un communiqué officiel exigeant des explications.

« Le Sao Paulo Futebol Clube informe qu’il a pris toutes les mesures appropriées et a adressé aujourd’hui une notification officielle à l’athlète Robert Abel Arboleda Escobar, qui ne s’est pas présenté à ses engagements professionnels depuis samedi dernier (04), lui accordant un délai de 24 heures pour fournir des explications et régulariser sa situation professionnelle », indique le communiqué.