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Said El Mala serait sur le point de s’engager avec un cador de la Bundesliga, préférant décliner une offre de la Premier League
El Mala poussent pour un transfert vers le Westfalenstadion.
Selon Sky Germany, la course pour s'attacher les services de la star de Cologne, El Mala, aurait pris un tournant décisif, le jeune joueur ayant apparemment fait part à son club actuel de son souhait de rejoindre Dortmund. Malgré un intérêt marqué de la part de clubs étrangers, notamment de la Premier League, l'international allemand des moins de 21 ans serait « enclin » à rejoindre les « Noirs et Jaunes ».
Ce signal interne émanant de l’entourage du joueur a renforcé la position de Dortmund, même si les négociations avec Cologne restent un défi de taille. Les « Billy Goats » ont maintenu une position ferme tout au long de l’été, protégeant leur joyau, sous contrat jusqu’en 2030. Bien que Dortmund se montre confiant, le club est conscient que l’écart financier entre les deux clubs reste considérable.
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Le bras de fer financier se poursuit entre les clubs.
Malgré la préférence personnelle du joueur, aucun accord définitif n’a encore été trouvé concernant le montant du transfert, Cologne campant sur ses positions pour obtenir un prix plus élevé. Dans le cadre de ses récentes démarches, Dortmund a soumis une offre pouvant atteindre 42 millions d’euros, comprenant une somme garantie de 26 millions d’euros ainsi que diverses clauses liées aux performances. Cologne a toutefois rapidement rejeté cette proposition, après avoir accepté plus tôt dans le mercato une offre de 50 millions d’euros de la part de Brentford.
Les médias allemands s’interrogent sur la structure précise des offres du BVB : certains évoquent une base de 34 millions d’euros, d’autres estiment la partie garantie inférieure.
Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, a récemment qualifié ces chiffres de « multitude d’informations erronées ».
Snober l'appel de la Premier League
Jusqu’ici, le parcours d’El Mala a suscité l’intérêt de plusieurs clubs prestigieux de Premier League, sans que son transfert vers l’Angleterre se concrétise.
Brentford semblait pourtant sur le point de finaliser un transfert record, après avoir trouvé un accord, début juillet, sur une offre de 45 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de primes.
En privilégiant un maintien en Bundesliga avec Dortmund, l’ailier inflige un coup d’arrêt aux ambitions des clubs anglais désireux de recruter les meilleurs talents allemands. En optant pour le BVB, réputé pour transformer des jeunes talents en stars mondiales, El Mala fait le choix d’un tremplin reconnu.
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La jeune pépite garde son sang-froid
Alors que le feuilleton autour de son transfert continue de faire la une des journaux, les performances d’El Mala sur le terrain expliquent pourquoi il fait actuellement l’objet d’une bataille acharnée pour son transfert, avec une mise en jeu de 50 millions d’euros.
Lors de sa première saison complète en Bundesliga, il a inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives, en disputant l’intégralité des 34 matches de championnat.
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