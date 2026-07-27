Selon Sky Germany, la course pour s'attacher les services de la star de Cologne, El Mala, aurait pris un tournant décisif, le jeune joueur ayant apparemment fait part à son club actuel de son souhait de rejoindre Dortmund. Malgré un intérêt marqué de la part de clubs étrangers, notamment de la Premier League, l'international allemand des moins de 21 ans serait « enclin » à rejoindre les « Noirs et Jaunes ».

Ce signal interne émanant de l’entourage du joueur a renforcé la position de Dortmund, même si les négociations avec Cologne restent un défi de taille. Les « Billy Goats » ont maintenu une position ferme tout au long de l’été, protégeant leur joyau, sous contrat jusqu’en 2030. Bien que Dortmund se montre confiant, le club est conscient que l’écart financier entre les deux clubs reste considérable.



