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Said El Mala convoqué en équipe d’Allemagne par Jurgen Klopp pour les prochains matches de Ligue des nations
Une convocation historique sous Klopp
Selon BILD, la star du FC Cologne Said El Mala devrait faire partie de la nouvelle ère de la DFB sous les ordres du sélectionneur Jurgen Klopp. L’attaquant exceptionnel de 20 ans a été retenu pour les prochains matches internationaux, ce qui le place en position de devenir le premier joueur de Cologne à représenter l’Allemagne depuis Jonas Hector en 2019. Même si les documents officiels n’étaient pas encore arrivés aux bureaux du club mardi après-midi, El Mala a déjà été informé qu’il fait partie de la liste élargie de Klopp pour la prochaine fenêtre internationale.
Cette décision représente un choix audacieux de la part du nouveau sélectionneur, qui utilise une liste élargie pour les rencontres chargées de l’automne.
- Getty Images Sport
Contourner la frustration internationale précédente
La décision de Klopp marque une rupture nette avec l’approche de son prédécesseur, Julian Nagelsmann, avant la Coupe du monde 2026. Bien que Nagelsmann ait offert à El Mala sa première convocation chez les seniors 10 mois plus tôt, il a finalement laissé le jeune joueur en dehors des feuilles de match contre le Luxembourg et la Slovaquie avant de l’écarter entièrement de la liste finale pour la Coupe du monde, une décision qui a provoqué une frustration considérable au niveau du club. Sous Klopp, en revanche, l’attaquant a enfin une voie claire vers ses grands débuts internationaux tant attendus.
L’Allemagne fait face à un calendrier exigeant en Ligue des nations de l’UEFA, avec des rencontres à venir contre les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie.
Une ascension fulgurante dans le football allemand
Cette convocation constitue le dernier chapitre de l’ascension féerique et remarquable d’un joueur qui évoluait encore avec le Viktoria Cologne en 3. Liga il y a à peine 16 mois. El Mala a ensuite permis au FC Cologne d’assurer son maintien la saison dernière avec 13 buts, suscitant un fort intérêt durant l’été de la part de Brighton, Brentford et du Borussia Dortmund. Il a finalement choisi de rester, prolongeant son contrat jusqu’en 2031, récupérant l’emblématique numéro 10 porté par la légende du club Lukas Podolski, avant de marquer dès la première journée contre Hoffenheim.
Son étincelante forme sur la scène nationale a manifestement laissé une impression durable au nouveau staff de l’équipe nationale.
- Sportfoto Rudel
De retour en club avant la trêve internationale
Avant de rejoindre le groupe de l’équipe nationale A, El Mala cherchera à se mettre en évidence lors du prochain rendez-vous national de Cologne. Remis d’un récent refroidissement et entré en jeu lors du match nul 1-1 contre le Werder Brême, il devrait retrouver une place de titulaire pour le déplacement de ce samedi à Hambourg. Continuer sur sa lancée en club serait la préparation idéale avant de faire ses premiers pas sur la scène internationale sous les ordres de Klopp.
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