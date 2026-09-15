Said El Mala convoqué en équipe d’Allemagne par Jurgen Klopp pour les prochains matches de Ligue des nations

Selon BILD, la star du FC Cologne Said El Mala devrait faire partie de la nouvelle ère de la DFB sous les ordres du sélectionneur Jurgen Klopp. L’attaquant exceptionnel de 20 ans a été retenu pour les prochains matches internationaux, ce qui le place en position de devenir le premier joueur de Cologne à représenter l’Allemagne depuis Jonas Hector en 2019. Même si les documents officiels n’étaient pas encore arrivés aux bureaux du club mardi après-midi, El Mala a déjà été informé qu’il fait partie de la liste élargie de Klopp pour la prochaine fenêtre internationale.

Cette décision représente un choix audacieux de la part du nouveau sélectionneur, qui utilise une liste élargie pour les rencontres chargées de l’automne.