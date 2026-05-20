Selon Sport Bild, El Mala aurait confié à ses coéquipiers du FC Cologne qu’il quitterait le club cet été. Le FC Brentford serait prêt à payer les 50 millions d’euros réclamés pour recruter l’attaquant de 19 ans, qui se verrait offrir un salaire annuel de quatre millions d’euros.
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Said El Mala aurait-il déjà laissé entendre en interne qu’il allait partir ? Un club de Premier League serait prêt à payer le montant demandé par le 1. FC Cologne pour son transfert
Brighton semblait initialement tenir la corde pour recruter l’attaquant. Cependant, les discussions entre Cologne et le club de l’entraîneur allemand Fabian Hürzeler sont au point mort depuis plusieurs mois. La dernière offre des Seagulls, d’un montant de 35 millions d’euros, a été jugée insuffisante par le club allemand.
À Brentford, El Mala retrouverait deux compatriotes allemands, Kevin Schade et Vitaly Janelt. Les Bees luttent actuellement pour une qualification européenne : à la veille de la dernière journée, ils pointent à la neuvième place, insuffisante pour disputer une coupe continentale. Le FC Chelsea, huitième et virtuel participant à la Ligue Europa Conférence, ne doit sa position qu’à une meilleure différence de buts. L’écart avec la septième place, synonyme de Ligue Europa et actuellement occupée par Brighton, n’est que d’un point.
Selon les informations disponibles, Said El Mala figurerait dans la liste des sélectionnés allemands pour la Coupe du monde.
Ces derniers temps, El Mala a été associé au FC Chelsea, à Newcastle United et, à plusieurs reprises, au FC Bayern Munich. C’est justement à Munich qu’il s’est mis en évidence le week-end dernier. Bien que son équipe ait été battue 5-1, il a marqué un but remarquable après une action solitaire.
Au total, El Mala a inscrit 13 buts et délivré cinq passes décisives en 34 matches de Bundesliga cette saison. Sa récompense devrait être une sélection par le sélectionneur national Julian Nagelsmann dans l’équipe allemande pour la Coupe du monde, comme l’a déjà révélé une fuite avant l’annonce officielle prévue jeudi à 13 heures.