Brighton semblait initialement tenir la corde pour recruter l’attaquant. Cependant, les discussions entre Cologne et le club de l’entraîneur allemand Fabian Hürzeler sont au point mort depuis plusieurs mois. La dernière offre des Seagulls, d’un montant de 35 millions d’euros, a été jugée insuffisante par le club allemand.

À Brentford, El Mala retrouverait deux compatriotes allemands, Kevin Schade et Vitaly Janelt. Les Bees luttent actuellement pour une qualification européenne : à la veille de la dernière journée, ils pointent à la neuvième place, insuffisante pour disputer une coupe continentale. Le FC Chelsea, huitième et virtuel participant à la Ligue Europa Conférence, ne doit sa position qu’à une meilleure différence de buts. L’écart avec la septième place, synonyme de Ligue Europa et actuellement occupée par Brighton, n’est que d’un point.