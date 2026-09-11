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Saga terminée ? La cible de Manchester United, Lewis Hall, signe un nouveau contrat de longue durée avec Newcastle pour mettre fin aux rumeurs de transfert vers Old Trafford
Newcastle assure l’avenir à long terme de Hall
La quête de Manchester United pour renforcer sa défense a rencontré un obstacle majeur après que Newcastle a confirmé que Hall avait engagé son avenir avec le club. Le talentueux joueur de 22 ans, qui s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du dispositif de Newcastle United, a signé un contrat qui, selon ESPN, le maintiendra sur Tyneside jusqu’en 2031.
Le jeune défenseur a exprimé sa grande fierté de prolonger son séjour sous les projecteurs de St James' Park. « Je suis absolument ravi, a déclaré Hall au site officiel de Newcastle. C’est un moment dont je suis vraiment fier. C’est un plaisir absolu de jouer pour ce club et de représenter les supporters. Je sais à quel point cela compte pour eux. Les fans et le soutien que nous recevons ici, que ce soit à St James' Park ou à l’extérieur, c’est le meilleur du championnat à mon avis. Pouvoir leur apporter de la joie, c’est quelque chose d’important pour moi.
« J’ai évidemment un lien familial avec le club, ce qui est incroyablement important pour nous tous. L’une des principales raisons pour lesquelles je joue est de rendre ma famille fière, et je sais à quel point cela compte pour eux de me voir jouer pour Newcastle United. »
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Les plans de transfert de Carrick contrariés
Pour United et l'entraîneur Michael Carrick, cette évolution représente un sérieux contretemps dans leurs efforts pour reconstruire l'effectif. Manchester United avait identifié l'ancien joueur de Chelsea comme sa priorité pour combler le vide sur le flanc gauche, surtout alors que les options les plus expérimentées à ce poste semblent de plus en plus limitées. Des informations récentes indiquaient que Newcastle avait catégoriquement rejeté une approche pour Hall plus tôt dans l'été, et ce nouveau contrat met effectivement fin à tout espoir persistant de le faire venir à Old Trafford dans un avenir immédiat.
Le précédent contrat du défenseur devait courir jusqu'en 2029, mais Newcastle a rapidement agi pour s'attacher ses services encore plus longtemps afin d'écarter l'intérêt de rivaux de Premier League. Hall reste optimiste quant à la trajectoire du club, ajoutant : « C'est vraiment un très bon endroit où être. C'est vraiment satisfaisant de voir comment nous avons commencé la saison, surtout avec l'arrivée du nouveau coach et du nouveau staff, et je pense que nous pouvons accomplir de très grandes choses. »
Construire un nouveau noyau dur à Tyneside
La décision d’offrir à Hall un nouveau contrat s’inscrit dans une stratégie plus large de Newcastle visant à conserver son avantage compétitif après plusieurs départs très médiatisés durant l’été. Avec les départs de Bruno Guimarães, Sandro Tonali et Anthony Gordon du club, la direction a estimé qu’il était vital de conserver ses talents nationaux émergents.
Ross Wilson, le directeur sportif de Newcastle, a déclaré plus tôt cette semaine : « Si vous voulez être un club performant en Premier League, vous devez vendre des joueurs et si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas un club performant en Premier League. » En sécurisant Hall, Newcastle s’est assuré que l’un de ses atouts les plus prometteurs n’est plus disponible sur le marché, obligeant Manchester United à chercher ailleurs des renforts défensifs à l’approche du mercato de janvier.
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Casse-tête défensif à Old Trafford
L’échec de Manchester United à recruter sa priorité laisse Carrick face à un casse-tête important en matière de sélection. Le club est actuellement confronté à un manque de profondeur au poste d’arrière gauche, en s’appuyant fortement sur Luke Shaw, dont l’historique de blessures reste une préoccupation récurrente pour le staff technique. Si United s’est montré actif sur le marché, en recrutant notamment Andrey Santos et Youri Tielemans, le poste d’arrière gauche reste un trou béant dans un effectif par ailleurs en progression.
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