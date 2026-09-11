La quête de Manchester United pour renforcer sa défense a rencontré un obstacle majeur après que Newcastle a confirmé que Hall avait engagé son avenir avec le club. Le talentueux joueur de 22 ans, qui s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du dispositif de Newcastle United, a signé un contrat qui, selon ESPN, le maintiendra sur Tyneside jusqu’en 2031.

Le jeune défenseur a exprimé sa grande fierté de prolonger son séjour sous les projecteurs de St James' Park. « Je suis absolument ravi, a déclaré Hall au site officiel de Newcastle. C’est un moment dont je suis vraiment fier. C’est un plaisir absolu de jouer pour ce club et de représenter les supporters. Je sais à quel point cela compte pour eux. Les fans et le soutien que nous recevons ici, que ce soit à St James' Park ou à l’extérieur, c’est le meilleur du championnat à mon avis. Pouvoir leur apporter de la joie, c’est quelque chose d’important pour moi.

« J’ai évidemment un lien familial avec le club, ce qui est incroyablement important pour nous tous. L’une des principales raisons pour lesquelles je joue est de rendre ma famille fière, et je sais à quel point cela compte pour eux de me voir jouer pour Newcastle United. »















