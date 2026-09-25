Le vice-capitaine des Pays-Bas, Denzel Dumfries, a laissé éclater sa frustration après le match nul 1-1 de jeudi soir contre l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA, à la Johan Cruyff Arena. Le latéral droit de l’Inter est resté stupéfait après que les joueurs allemands ont continué à jouer alors que l’attaquant Brian Brobbey se tenait l’arrière de la cuisse sur la pelouse, ce qui a permis à Felix Nmecha d’ouvrir le score.

Dans un entretien d’après-match accordé à ESPN NL, Dumfries a rejeté toute satisfaction liée au point pris, insistant sur le fait qu’une grande nation de football comme les Pays-Bas doit exiger des victoires.

Il a confirmé avoir personnellement confronté des joueurs allemands sur le terrain au sujet de cette séquence antisportive.