Jan Huebner
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Sacré tour allemand ! Un Dumfries furieux s’en prend à Kimmich après que l’équipe adverse a continué à jouer pendant le cauchemar de la blessure de Brobbey
Dumfries fulmine alors que l’Allemagne marque sur le coup dur de la blessure de Brobbey
Le vice-capitaine des Pays-Bas, Denzel Dumfries, a laissé éclater sa frustration après le match nul 1-1 de jeudi soir contre l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA, à la Johan Cruyff Arena. Le latéral droit de l’Inter est resté stupéfait après que les joueurs allemands ont continué à jouer alors que l’attaquant Brian Brobbey se tenait l’arrière de la cuisse sur la pelouse, ce qui a permis à Felix Nmecha d’ouvrir le score.
Dans un entretien d’après-match accordé à ESPN NL, Dumfries a rejeté toute satisfaction liée au point pris, insistant sur le fait qu’une grande nation de football comme les Pays-Bas doit exiger des victoires.
Il a confirmé avoir personnellement confronté des joueurs allemands sur le terrain au sujet de cette séquence antisportive.
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Un défenseur fustige Kimmich et l’antijeu allemand pendant le match d’ouverture
Revenant sur cet incident controversé, Dumfries a expliqué comment l’ailier gauche de l’Allemagne a feint de s’arrêter avant de passer à Joshua Kimmich pour lancer l’action menant au but. Le joueur de 30 ans a reconnu que, même si ce geste lui paraissait moralement répréhensible, il mettait en lumière une forme de dureté impitoyable que les Pays-Bas doivent apprendre à adopter.
Dumfries a souligné que, malgré deux buts néerlandais refusés à Virgil van Dijk et Mexx Meerdink, encaisser un but de cette manière restait inacceptable.
« Cet ailier gauche m’a regardé comme s’il allait s’arrêter, puis il a donné le ballon à Kimmich, a déclaré Dumfries. Nous connaissons Kimmich, c’est un joueur de classe mondiale, mais vous connaissez ses ficelles, il continue à jouer. Je suis allé les confronter, oui. Au final, on a le sentiment que ce n’était pas correct, mais c’est exactement ce qui fait la différence. »
L’arrière droit salue le pressing de haute intensité et la vision de Xavi
Évoquant ensuite les évolutions tactiques sous les ordres du nouveau sélectionneur Xavi Hernandez, Dumfries a salué les consignes claires et audacieuses du technicien. Il a révélé que l'effectif avait suivi de longues séances d'entraînement intensives à Zeist afin de maîtriser le pressing en un contre un et le positionnement dynamique entre les lignes.
Le défenseur a souligné que la réaction dominatrice de l'équipe en seconde période validait les méthodes stratégiques de Xavi.
« Nous avons travaillé très dur, de manière très intensive, et il est clair de voir ce que veut Xavi, a expliqué Dumfries. Plus de courage dans le pressing, davantage de un contre un, et une possession plus dynamique. Il nous a donné confiance et a dit : "Les gars, prenez-le, faites-le, tout simplement." Quand nous le faisons, nous devenons très dangereux. »
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Dumfries vise une série de victoires durant la fenêtre de Ligue des nations
En se projetant sur les prochains matches contre la Serbie et la Grèce, Dumfries a écarté les inquiétudes concernant une fatigue physique liée aux séances d'entraînement intensives de Xavi. Il a précisé que la blessure aux ischio-jambiers de Brobbey était un incident isolé survenu pendant le match, et non une conséquence de la charge de travail.
Les Pays-Bas termineront leur récupération d'après-match avant de se rendre à Belgrade pour l'affiche de dimanche contre la Serbie.
Dumfries a exhorté ses coéquipiers à s'appuyer sur leur élan de la seconde période pour prendre le maximum de points.
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