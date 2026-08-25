Sabah FK, histoire et profil du jeune club azerbaïdjanais, qualifié pour la première fois pour la phase de ligue de la Ligue des champions

Les Azerbaïdjanais du Sabah FK Bakou battent les Israéliens du Be'er Sheva 5-2 après prolongation lors du match retour des barrages de Ligue des champions et, après avoir perdu l’aller 2-1, se qualifient pour la phase de ligue de la principale compétition continentale de clubs. Le match du jour s’est disputé à la Bank Respublika Arena, à Masazır, une petite enceinte d’une capacité de 13 000 spectateurs.
La formation israélienne démarre bien et après dix minutes elle mène déjà grâce à Zlatanovic, mais à la fin de la première période arrive le but de l’égalisation signé Nwachukwu. La seconde période s’ouvre avec Mizrahi qui, à la 61e minute, redonne l’avantage au Be'er Sheva ; à la 74e minute arrive de nouveau l’égalisation des locaux grâce à Rakhmonaliyev. Mais dans les derniers instants du match arrive la douche froide pour les visiteurs : au bout du temps réglementaire, Mutallimov inscrit le but de l’avantage qui envoie les deux équipes en prolongation. Là, la formation israélienne s’effondre et les Azerbaïdjanais en profitent pour dérouler grâce à Mbina et Mickels, concluant le match sur le score de 5-2.