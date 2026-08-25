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The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Sabah FK, histoire et profil du jeune club azerbaïdjanais, qualifié pour la première fois pour la phase de ligue de la Ligue des champions

Sabah FK
Sabah FK vs Hapoel Beer Sheva
Hapoel Beer Sheva
Champions League Qualification

Première fois absolue après avoir battu le Be'er Sheva 5-2

Les Azerbaïdjanais du Sabah FK Bakou battent les Israéliens du Be'er Sheva 5-2 après prolongation lors du match retour des barrages de Ligue des champions et, après avoir perdu l’aller 2-1, se qualifient pour la phase de ligue de la principale compétition continentale de clubs. Le match du jour s’est disputé à la Bank Respublika Arena, à Masazır, une petite enceinte d’une capacité de 13 000 spectateurs.


La formation israélienne démarre bien et après dix minutes elle mène déjà grâce à Zlatanovic, mais à la fin de la première période arrive le but de l’égalisation signé Nwachukwu. La seconde période s’ouvre avec Mizrahi qui, à la 61e minute, redonne l’avantage au Be'er Sheva ; à la 74e minute arrive de nouveau l’égalisation des locaux grâce à Rakhmonaliyev. Mais dans les derniers instants du match arrive la douche froide pour les visiteurs : au bout du temps réglementaire, Mutallimov inscrit le but de l’avantage qui envoie les deux équipes en prolongation. Là, la formation israélienne s’effondre et les Azerbaïdjanais en profitent pour dérouler grâce à Mbina et Mickels, concluant le match sur le score de 5-2.

  • SABAH FK : le profil du club

    Fondé en 2017 à Bakou, Sabah est l’une des réalités émergentes du football azerbaïdjanais. Après sa remontée rapide de la deuxième division à la Premyer Liqası, le club a commencé à se tailler un rôle de premier plan, jusqu’à décrocher son premier titre national lors de la saison 2025-2026 et deux Coupes d’Azerbaïdjan consécutives.


    Le tournant est justement arrivé ces dernières années, avec un Sabah capable d’interrompre la domination de Qarabağ et de s’imposer aussi bien en championnat qu’en coupe. Un succès qui a consolidé la croissance du club et braqué les projecteurs sur lui, y compris sur la scène internationale.


    Le club de Bakou a déjà acquis de l’expérience dans les compétitions de l’UEFA, avec deux participations en Conference League. Le changement de dimension est arrivé aujourd’hui même, à une date qui restera historique, le 25 août 2026, lorsque Sabah a écrit la page la plus importante de sa jeune histoire : après avoir éliminé The New Saints, KuPS et Aarhus lors des tours préliminaires, puis l’Hapoel Be’er Sheva en barrage, il a décroché pour la première fois son billet pour la phase de ligue de la Ligue des champions.


    Une ascension impressionnante pour un club né il y a à peine neuf ans et désormais prêt à découvrir pour la première fois la scène la plus prestigieuse du football européen.


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