Sabah FK, histoire et profil du jeune club azerbaïdjanais, qualifié pour la première fois pour la phase de ligue de la Ligue des champions

Fondé en 2017 à Bakou, Sabah est l’une des réalités émergentes du football azerbaïdjanais. Après sa remontée rapide de la deuxième division à la Premyer Liqası, le club a commencé à se tailler un rôle de premier plan, jusqu’à décrocher son premier titre national lors de la saison 2025-2026 et deux Coupes d’Azerbaïdjan consécutives.





Le tournant est justement arrivé ces dernières années, avec un Sabah capable d’interrompre la domination de Qarabağ et de s’imposer aussi bien en championnat qu’en coupe. Un succès qui a consolidé la croissance du club et braqué les projecteurs sur lui, y compris sur la scène internationale.





Le club de Bakou a déjà acquis de l’expérience dans les compétitions de l’UEFA, avec deux participations en Conference League. Le changement de dimension est arrivé aujourd’hui même, à une date qui restera historique, le 25 août 2026, lorsque Sabah a écrit la page la plus importante de sa jeune histoire : après avoir éliminé The New Saints, KuPS et Aarhus lors des tours préliminaires, puis l’Hapoel Be’er Sheva en barrage, il a décroché pour la première fois son billet pour la phase de ligue de la Ligue des champions.





Une ascension impressionnante pour un club né il y a à peine neuf ans et désormais prêt à découvrir pour la première fois la scène la plus prestigieuse du football européen.



