Le scandale d’abus sexuels impliquant un ancien dirigeant de haut rang, la guerre des mots indescriptible entre le président sortant, le Dr Reinhold Lunow, et son challenger Hans-Joachim Watzke pour la présidence, ainsi qu’une saison précédente globalement très décevante… Beaucoup d’événements ont agité le club westphalien ces derniers mois. Cramer n’a jamais cherché à minimiser ces coups de projecteur négatifs. Il s’est toujours exprimé sans détour, indiquant clairement que le BVB ne s’était pas montré sous son meilleur jour.

Ces déclarations remontent à environ deux semaines. Depuis, le BVB a présenté son nouveau directeur sportif, Ole Book. Une nomination surprise, tant par sa rapidité que par le choix d’un homme encore peu expérimenté à ce niveau, venu du club de deuxième division SV Elversberg.

La première apparition de Book a duré un peu moins de 40 minutes. Cramer est intervenu à deux reprises lors de cette présentation, tenant des propos d’une franchise rare, celle qu’on n’avait plus entendue depuis bien trop longtemps. Son allocution a tracé les contours de l’ambition qui l’anime depuis son arrivée au BVB en 2010 et qui guide désormais son action dans ses nouvelles fonctions.