Invité samedi soir sur le plateau de l’émission « Aktuelles Sportstudio » de la ZDF, Julian Nagelsmann a soigneusement évité de répondre aux questions sur l’affaire Manuel Neuer. Malgré les nombreux indices, l’on ignore encore si le gardien de but du FC Bayern, âgé de 40 ans, effectuera son retour en équipe nationale lors de la Coupe du monde et poussera ainsi Oliver Baumann sur le banc.
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Sa remarque sarcastique à l'encontre d'Uli Hoeneß tombe à plat ! Julian Nagelsmann sème la confusion en prenant l'exemple d'Aleksandar Pavlovic
Nagelsmann a répondu avec plus de fermeté aux récentes critiques d’Uli Hoeneß. Le patron du FC Bayern reproche au sélectionneur national son turnover trop important. « Si l’Allemagne parvient à former un groupe, alors que l’entraîneur n’a jamais aligné deux fois de suite le même onze, nous aurons une chance », a déclaré Hoeneß. Et d’ajouter : « L’équipe d’Allemagne n’a encore jamais aligné deux fois de suite le même onze – c’est ce que je reproche à Julian, je le lui ai déjà dit en personne. » Hoeneß a également laissé entendre que l’ancien entraîneur du FC Bayern était « légèrement vexé » après un entretien avec lui.
« J’ai un immense respect pour Uli », a-t-il d’abord déclaré, avant de lui rendre hommage. « Il a remporté des succès extraordinaires et a largement contribué à faire du Bayern Munich le club qu’il est aujourd’hui, avec sa réputation en Europe. » Hoeneß possède son numéro de portable. « Je suis toujours ravi quand il a quelque chose d’urgent à me dire. S’il voit un potentiel d’amélioration chez moi ou chez l’équipe, il peut toujours m’appeler. »
Il n’a toutefois pas laissé passer les deux critiques précises de son aîné. « Je suis vraiment très, très rarement vexé », a-t-il d’abord répondu. Puis, souriant, il a commenté la question de la rotation : « Un seul exemple : en septembre, Aleks Pavlovic a commencé titulaire. En octobre, il était blessé, donc nous l’avons remplacé. Je doute qu’Uli aurait apprécié que je lui dise : « Allez, Pavlo, ta blessure importe peu, tu dois quand même jouer en octobre. »
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Les faits déformés concernant Aleksandar Pavlovic
En substance, Nagelsmann a voulu souligner, à juste titre, que les changements dans le onze de départ de l’équipe d’Allemagne sont parfois inévitables en raison des longues périodes qui séparent les matchs et du risque de blessures. Toutefois, son exemple manque de précision.
En réalité, la chronologie est la suivante : après sa fracture de l’orbite, Pavlovic avait retrouvé la pleine forme et disputé deux matchs avec le FC Bayern juste avant la trêve internationale. Pourtant, Nagelsmann a volontairement laissé de côté le milieu défensif pour les rencontres de septembre, une décision qui avait alors suscité quelques débats. En octobre, Pavlovic a réintégré le groupe et enchaîné deux titularisations. Il est surprenant que Nagelsmann n’ait pas vérifié cette affirmation, peut-être spécialement concoctée. Indépendamment de ces faits déformés, il a d’ailleurs modifié son onze de départ à cinq postes entre le deuxième match de septembre (3-1 contre l’Irlande du Nord) et le premier d’octobre (4-0 contre le Luxembourg).
Ces dernières semaines, le sélectionneur a plusieurs fois surpris par des propos aisément contestables. On se souvient notamment d’une interview donnée en mars au magazine Kicker, où il louait la puissance des têtes de Leon Goretzka en le comparant à Anton Stach, alors que les statistiques disaient le contraire. Concernant Pavlovic, le sélectionneur s’est déjà illustré par des propos controversés sur le temps de jeu et les antécédents médicaux du joueur.
L'équipe nationale allemande : le bilan de Julian Nagelsmann en tant que sélectionneur
Jeux S – U – N Buts Points par match 31 19 victoires, 6 nuls, 6 défaites 70:33 63/2,03