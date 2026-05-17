Nagelsmann a répondu avec plus de fermeté aux récentes critiques d’Uli Hoeneß. Le patron du FC Bayern reproche au sélectionneur national son turnover trop important. « Si l’Allemagne parvient à former un groupe, alors que l’entraîneur n’a jamais aligné deux fois de suite le même onze, nous aurons une chance », a déclaré Hoeneß. Et d’ajouter : « L’équipe d’Allemagne n’a encore jamais aligné deux fois de suite le même onze – c’est ce que je reproche à Julian, je le lui ai déjà dit en personne. » Hoeneß a également laissé entendre que l’ancien entraîneur du FC Bayern était « légèrement vexé » après un entretien avec lui.

« J’ai un immense respect pour Uli », a-t-il d’abord déclaré, avant de lui rendre hommage. « Il a remporté des succès extraordinaires et a largement contribué à faire du Bayern Munich le club qu’il est aujourd’hui, avec sa réputation en Europe. » Hoeneß possède son numéro de portable. « Je suis toujours ravi quand il a quelque chose d’urgent à me dire. S’il voit un potentiel d’amélioration chez moi ou chez l’équipe, il peut toujours m’appeler. »

Il n’a toutefois pas laissé passer les deux critiques précises de son aîné. « Je suis vraiment très, très rarement vexé », a-t-il d’abord répondu. Puis, souriant, il a commenté la question de la rotation : « Un seul exemple : en septembre, Aleks Pavlovic a commencé titulaire. En octobre, il était blessé, donc nous l’avons remplacé. Je doute qu’Uli aurait apprécié que je lui dise : « Allez, Pavlo, ta blessure importe peu, tu dois quand même jouer en octobre. »