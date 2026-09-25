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Zinedine ZidaneGetty
Yosua Arya
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« Sa plus grande qualité » : Raphaël Varane révèle exactement à quoi s’attendre de la nouvelle équipe de France de Zinedine Zidane

Z. Zidane
France
Turquie vs France
UEFA Nations League A
Raphaël Varane

Zinedine Zidane se prépare à prendre les rênes de l’équipe de France pour la toute première fois lors de son match face à la Turquie vendredi. Avant ces débuts très attendus, l’ancien défenseur du Real Madrid Raphael Varane a levé le voile sur ce que les supporters des Bleus peuvent attendre du manager légendaire.

  • Une nouvelle ère commence pour les Bleus

    Zidane entamera officiellement son mandat de nouveau sélectionneur de l’équipe de France ce vendredi. Le légendaire milieu de terrain prendra les rênes des Bleus pour la toute première fois à l’occasion d’un match contre la Turquie.

    Avant la rencontre, l’ancien Madrilène Varane s’est confié au média français L'Équipe. Après avoir longuement joué sous les ordres de Zidane dans la capitale espagnole, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 analyse les méthodes du nouveau sélectionneur.

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    La force de l’instinct naturel

    Varane n’a pas hésité lorsqu’on lui a demandé d’identifier la caractéristique déterminante de son ancien entraîneur. L’ancien défenseur central a désigné l’intuition naturelle comme le fondement même de toute la philosophie de management de Zidane.

    « Sa plus grande qualité ? Je dirais l’instinct, a expliqué Varane. C’est quelque chose qu’il a en lui, mais c’est aussi quelque chose qu’il parvient à déceler chez les joueurs pour qu’ils soient libérés sur le terrain et utilisent leur créativité. »

  • Trouver le parfait équilibre tactique

    Si Zidane encourage la liberté créative, il est loin d’être naïf sur le plan tactique. Varane a souligné que l’entraîneur français exige une implication défensive rigoureuse afin de conserver une organisation collective structurée.

    « Il fait en sorte qu’ils se sentent à l’aise, a-t-il addded. C’est sa grande force, oui. Son approche consiste avant tout à trouver un équilibre. Il veut que les joueurs offensifs apportent leur contribution défensive, mais sans compromettre leur aisance en phase offensive. Une fois qu’ils ont le ballon, il leur donne de la liberté, en s’appuyant sur ce sens de l’instinct, je dois le souligner, sur cet élément d’imprévisibilité. »

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    La Turquie attend la nouvelle formule de la France

    Tous les regards seront tournés vers le bord du terrain ce vendredi, alors que Zidane cherchera à insuffler cette mentalité de gagnant à son nouvel effectif. Le match contre la Turquie offrira le premier véritable aperçu de sa vision tactique pour l’équipe nationale. Une solide performance face à la Turquie donnerait le ton parfait pour les défis à venir.

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