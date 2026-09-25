Zidane entamera officiellement son mandat de nouveau sélectionneur de l’équipe de France ce vendredi. Le légendaire milieu de terrain prendra les rênes des Bleus pour la toute première fois à l’occasion d’un match contre la Turquie.

Avant la rencontre, l’ancien Madrilène Varane s’est confié au média français L'Équipe. Après avoir longuement joué sous les ordres de Zidane dans la capitale espagnole, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 analyse les méthodes du nouveau sélectionneur.