« Aujourd’hui, on n’a plus vraiment le temps », déclarait-il il y a quelques mois au sujet, notamment, du départ précipité de Xabi Alonso du Real Madrid. « Il était clair qu’il nous fallait du temps et que la situation ne s’améliorerait pas du jour au lendemain », expliquait Jürgen Klopp en évoquant ses débuts à la tête du FC Liverpool.

Ole Werner, lui, a été limogé mercredi soir par le RB Leipzig après une seule saison. Le club saxon a officialisé, mercredi soir, le départ de l’ex-technicien du Werder Brême. Malgré une septième place la saison précédente, Werner a établi le troisième meilleur total de points de l’histoire des entraîneurs de Leipzig (1,95 de moyenne) et a rempli l’objectif en ramenant le club en Ligue des champions. Il a conclu l’exercice à la troisième place, derrière l’intouchable Bayern Munich et un Borussia Dortmund très régulier.

Néanmoins, l’analyse critique pointe des performances en dents de scie ; la troisième place et la qualification pour la Ligue des champions n’étaient pas évidentes dès l’entame. Le total de points face aux formations du haut de tableau aurait par ailleurs pu être plus élevé.