Au fil de ses nombreuses années sur les bancs de touche, Jürgen Klopp s’est toujours distingué par la franchise de ses propos. Quel que soit le sujet, y compris hors du domaine sportif, le technicien de 59 ans n’a jamais hésité à prendre la parole. Mais c’est évidemment le football qui lui tient à cœur, et il a souvent dénoncé le manque de temps accordé aux entraîneurs pour travailler sereinement sur le développement de leur équipe.
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Sa métaphore de « l’épée de Damoclès » chez Red Bull a fait long feu. Jürgen Klopp apparaît sous un jour peu favorable après le licenciement d’Ole Werner à Leipzig
« Aujourd’hui, on n’a plus vraiment le temps », déclarait-il il y a quelques mois au sujet, notamment, du départ précipité de Xabi Alonso du Real Madrid. « Il était clair qu’il nous fallait du temps et que la situation ne s’améliorerait pas du jour au lendemain », expliquait Jürgen Klopp en évoquant ses débuts à la tête du FC Liverpool.
Ole Werner, lui, a été limogé mercredi soir par le RB Leipzig après une seule saison. Le club saxon a officialisé, mercredi soir, le départ de l’ex-technicien du Werder Brême. Malgré une septième place la saison précédente, Werner a établi le troisième meilleur total de points de l’histoire des entraîneurs de Leipzig (1,95 de moyenne) et a rempli l’objectif en ramenant le club en Ligue des champions. Il a conclu l’exercice à la troisième place, derrière l’intouchable Bayern Munich et un Borussia Dortmund très régulier.
Néanmoins, l’analyse critique pointe des performances en dents de scie ; la troisième place et la qualification pour la Ligue des champions n’étaient pas évidentes dès l’entame. Le total de points face aux formations du haut de tableau aurait par ailleurs pu être plus élevé.
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Neuf changements d'entraîneur ont eu lieu depuis l'arrivée de Jürgen Klopp.
Malgré tout, avec huit victoires lors des onze dernières journées, l’équipe a affiché une régularité que ses rivaux directs n’ont pas pu maintenir dans la dernière ligne droite. Rappelons que Leipzig sortait d’une période de grands bouleversements et avait perdu trois joueurs majeurs : Benjamin Sesko, Lois Openda et Xavi Simons.
Sur le plan sportif, Werner a donc rempli sa mission ; sur le plan stratégique, apparemment non. Dès l’été, deux camps se sont dessinés : d’un côté, la direction du « Red Bull Empire » emmenée par le directeur général Oliver Mintzlaff, le directeur sportif mondial Jürgen Klopp et le directeur technique Mario Gomez ; de l’autre, le directeur sportif de Leipzig Marcel Schäfer et Werner.
Sans surprise, la hiérarchie a rapidement donné l’avantage au premier camp. Néanmoins, Klopp, dont la mission couvre l’ensemble du réseau mondial Red Bull, ne fait pas bonne figure. Klopp avait pourtant affirmé qu’il ne serait pas « l’épée de Damoclès » planant au-dessus des entraîneurs. Cette promesse s’est déjà envolée : depuis son arrivée début 2025, neuf coaches ont été remplacés, dont deux à Leipzig.
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Jürgen Klopp salue le travail d’Ole Werner : « Il a réalisé un travail remarquable. »
« Nous jouons effectivement un rôle consultatif au sein de l'équipe mondiale. Concrètement, nous avons pris part au processus décisionnel. Nous avons analysé la saison », a expliqué Klopp mercredi sur Magenta TV, avant d’ajouter : « Ole a réalisé un travail remarquable et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. Mais nous devons aussi regarder vers l’avenir. Nous avons réfléchi à ce que cela impliquait, au regard de la charge de travail qui nous attendait. C’est alors qu’à Leipzig, la décision a été prise de procéder à ce changement. »
Une version pour le moins invraisemblable. Interrogé par Johannes B. Kerner, avec qui il entretient une amitié de longue date, Klopp a pourtant évité la question cruciale : que répondre aux rumeurs, maintes fois relayées par la presse, d’après lesquelles il se serait brouillé avec Werner en raison de divergences tactiques et aurait demandé sa mise à l’écart à deux reprises durant la saison ? L’entraîneur s’est retranché derrière le communiqué officiel des « Red Bulls », se contentant d’affirmer : « Tout ce qu’il y a à dire sur le sujet vient de Leipzig. »
Un comportement peu élégant, surtout pour un entraîneur actuellement aux États-Unis, où il commente la Coupe du monde en tant qu’« expert de l’humour », comme l’a souligné Rudi Völler, et s’est déjà mis en difficulté avec des propos maladroits à l’égard du sélectionneur national Julian Nagelsmann.
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Le surnom de « tueur d'entraîneurs » devrait donner matière à réflexion à Klopp.
Au sujet du départ de Werner, le directeur sportif Schäfer a déclaré qu’il fallait désormais, à Leipzig, « une évolution sur le fond » et « une nouvelle approche ». Des propos peu crédibles de sa part, puisque c’est précisément lui qui aurait déjà sauvé l’attaquant d’un départ plus précoce à deux reprises.
Une procédure indigne qui illustre, preuves à l’appui, la hiérarchie des pouvoirs chez Red Bull et la réalité de la prise de décision. La « épée de Damoclès » évoquée par Klopp s’est donc révélée prématurée. Surnommé « tueur d’entraîneurs » par Red Bull si tôt dans son nouveau rôle, il devrait méditer sur les leçons tirées de ses plus de 23 ans sur les bancs de touche.
Départs d'entraîneurs chez Red Bull depuis l'arrivée de Jürgen Klopp
Association Entraîneur Date RB Leipzig Marco Rose 30 mars 2025 RB Omiya Ardija Tetsu Nagasawa 23 septembre 2025 Red Bull Bragantino Fernando Seabra 27 octobre 2025 New York Red Bulls Sandro Schwarz 31 décembre 2025 FC Red Bull Salzbourg Thomas Letsch 17 février 2026 Paris FC (participation minoritaire) Stéphane Gilli 22 février 2026 RB Omiya Ardija Yuki Miyazawa 31 mai 2026 RB Leipzig Ole Werner 17 juin 2026 FC Red Bull Salzbourg Daniel Beichler 30 juin 2026