« Je me suis dit : Pep, fais une petite pause et aborde un peu plus tranquillement les objectifs de vie qui t’attendent. C’est ça, le but », a-t-il expliqué lors d’une interview accordée à OKX. « L’une des raisons pour lesquelles j’ai arrêté, c’était de prendre un peu de temps pour moi. Mon corps, mon dos ont beaucoup souffert ces dernières années, et je recommence à faire un peu de sport. »

Il veut aussi consacrer davantage de temps à sa famille : « Je compte voir mes enfants plus souvent, mon père a 95 ans et il est toujours là, de même que mes sœurs et mon frère. Beaucoup de choses qui étaient impossibles à cause de ce calendrier de folie, avec un match tous les trois jours pendant seize ou dix-sept ans. »

C’est pourquoi il vient de réemménager dans sa région natale, en Catalogne, où il avait déjà occupé le poste d’entraîneur avant son passage de trois ans au Bayern. « Je suis encore en train de m’installer. Ça ne fait que peu de temps, plus ou moins un mois. J’ai fait venir toutes mes affaires de Manchester à Barcelone et je suis encore en train d’aménager la maison », a-t-il confié.