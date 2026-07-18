Pep Guardiola a entraîné Manchester City pendant dix ans avant de quitter officiellement son poste cet été. L’Espagnol a désormais dévoilé ses projets et annoncé qu’il comptait lever un peu le pied.
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« S'ils ont besoin de moi, je serai là ! » Pep Guardiola n'exclut pas un retour dans son ancien club
« Je me suis dit : Pep, fais une petite pause et aborde un peu plus tranquillement les objectifs de vie qui t’attendent. C’est ça, le but », a-t-il expliqué lors d’une interview accordée à OKX. « L’une des raisons pour lesquelles j’ai arrêté, c’était de prendre un peu de temps pour moi. Mon corps, mon dos ont beaucoup souffert ces dernières années, et je recommence à faire un peu de sport. »
Il veut aussi consacrer davantage de temps à sa famille : « Je compte voir mes enfants plus souvent, mon père a 95 ans et il est toujours là, de même que mes sœurs et mon frère. Beaucoup de choses qui étaient impossibles à cause de ce calendrier de folie, avec un match tous les trois jours pendant seize ou dix-sept ans. »
C’est pourquoi il vient de réemménager dans sa région natale, en Catalogne, où il avait déjà occupé le poste d’entraîneur avant son passage de trois ans au Bayern. « Je suis encore en train de m’installer. Ça ne fait que peu de temps, plus ou moins un mois. J’ai fait venir toutes mes affaires de Manchester à Barcelone et je suis encore en train d’aménager la maison », a-t-il confié.
Pep en est certain : « Je reviendrai à l'Etihad Stadium ! »
Interrogé sur son avenir à long terme, Guardiola a répondu avec prudence : « On verra. Si le football me manque et qu’un club me sollicite, je reviendrai. Sinon, je poursuivrai ma route. Je ne suis plus un jeune homme : j’ai presque 56 ans, et non plus 35, 37 ou 40, alors ma perspective évolue. »
Il a par ailleurs réaffirmé son attachement à son ancien club, Manchester City : « Je resterai en coulisses, c’est certain. S’ils ont besoin de moi, je serai là. Manchester City occupe une place particulière dans ma vie. »
Il assure qu’il « reviendra bien sûr à l’Etihad Stadium. Mais pour l’instant, je veux rester en coulisses. S’ils ont besoin de moi, le nouvel entraîneur et moi échangerons bien sûr – ce n’est pas un problème. Mais ils doivent suivre leur propre voie. »
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