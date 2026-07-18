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pep guardiola⒞Getty Images
Andreas Koenigl

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« S'ils ont besoin de moi, je serai là ! » Pep Guardiola n'exclut pas un retour dans son ancien club

P. Guardiola
Manchester City
FC Barcelone
Bayern Munich

Pep Guardiola n'est actuellement plus entraîneur. Il vient de dévoiler ses projets d'avenir, sans exclure un retour dans l'un de ses anciens clubs.

Pep Guardiola a entraîné Manchester City pendant dix ans avant de quitter officiellement son poste cet été. L’Espagnol a désormais dévoilé ses projets et annoncé qu’il comptait lever un peu le pied.

  • « Je me suis dit : Pep, fais une petite pause et aborde un peu plus tranquillement les objectifs de vie qui t’attendent. C’est ça, le but », a-t-il expliqué lors d’une interview accordée à OKX. « L’une des raisons pour lesquelles j’ai arrêté, c’était de prendre un peu de temps pour moi. Mon corps, mon dos ont beaucoup souffert ces dernières années, et je recommence à faire un peu de sport. »

    Il veut aussi consacrer davantage de temps à sa famille : « Je compte voir mes enfants plus souvent, mon père a 95 ans et il est toujours là, de même que mes sœurs et mon frère. Beaucoup de choses qui étaient impossibles à cause de ce calendrier de folie, avec un match tous les trois jours pendant seize ou dix-sept ans. »

    C’est pourquoi il vient de réemménager dans sa région natale, en Catalogne, où il avait déjà occupé le poste d’entraîneur avant son passage de trois ans au Bayern. « Je suis encore en train de m’installer. Ça ne fait que peu de temps, plus ou moins un mois. J’ai fait venir toutes mes affaires de Manchester à Barcelone et je suis encore en train d’aménager la maison », a-t-il confié.

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  • Pep en est certain : « Je reviendrai à l'Etihad Stadium ! »

    Interrogé sur son avenir à long terme, Guardiola a répondu avec prudence : « On verra. Si le football me manque et qu’un club me sollicite, je reviendrai. Sinon, je poursuivrai ma route. Je ne suis plus un jeune homme : j’ai presque 56 ans, et non plus 35, 37 ou 40, alors ma perspective évolue. »

    Il a par ailleurs réaffirmé son attachement à son ancien club, Manchester City : « Je resterai en coulisses, c’est certain. S’ils ont besoin de moi, je serai là. Manchester City occupe une place particulière dans ma vie. »

    Il assure qu’il « reviendra bien sûr à l’Etihad Stadium. Mais pour l’instant, je veux rester en coulisses. S’ils ont besoin de moi, le nouvel entraîneur et moi échangerons bien sûr – ce n’est pas un problème. Mais ils doivent suivre leur propre voie. »

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