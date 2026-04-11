« S’ils ont besoin de moi, je ne dirai jamais non » : la légende de l’attaque laisse la porte ouverte à un retour en équipe nationale pour la Coupe du monde

Un éventuel refus des avances du sélectionneur national Marcelo Bielsa serait formulé différemment. Suarez avait mis un terme à sa carrière internationale en septembre 2024, après avoir mené l’Uruguay en tant que capitaine lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Paraguay, conclu par un nul 0-0.

Longtemps considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde, Suárez avait inscrit 82 buts en 133 matchs sous les couleurs de Liverpool entre 2011 et 2014, avant de rejoindre le FC Barcelone pour un transfert estimé à près de 82 millions d’euros. Au Barça, il a inscrit 195 buts en 283 matchs, remporté la Ligue des champions 2015 et formé pendant plusieurs saisons un trio d’attaque redouté avec Lionel Messi et Neymar.

Après des passages à l’Atlético de Madrid, au Nacional (son club formateur en Uruguay) puis au Grêmio Porto Alegre, Suárez s’est installé à Miami début 2024 pour retrouver son ami Lionel Messi. À 38 ans, il n’est plus titulaire à part entière et commence de plus en plus souvent sur le banc. Son ratio demeure néanmoins flatteur : en 91 matchs sous le maillot de Miami, il a inscrit 43 buts et délivré 29 passes décisives.