Interrogé sur un éventuel retour, le joueur de 39 ans de l’Inter Miami n’a pas exclu cette possibilité dans une interview accordée au journal uruguayen Diario Ovacion : « J’ai pris ma retraite internationale pour laisser la place à d’autres joueurs. J’ai senti que le moment était venu de laisser la place à d’autres. Mais si l’équipe a besoin de moi, je ne dirai jamais non. Tant que je joue, c’est impossible. »
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« S’ils ont besoin de moi, je ne dirai jamais non » : la légende de l’attaque laisse la porte ouverte à un retour en équipe nationale pour la Coupe du monde
Un éventuel refus des avances du sélectionneur national Marcelo Bielsa serait formulé différemment. Suarez avait mis un terme à sa carrière internationale en septembre 2024, après avoir mené l’Uruguay en tant que capitaine lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Paraguay, conclu par un nul 0-0.
Longtemps considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde, Suárez avait inscrit 82 buts en 133 matchs sous les couleurs de Liverpool entre 2011 et 2014, avant de rejoindre le FC Barcelone pour un transfert estimé à près de 82 millions d’euros. Au Barça, il a inscrit 195 buts en 283 matchs, remporté la Ligue des champions 2015 et formé pendant plusieurs saisons un trio d’attaque redouté avec Lionel Messi et Neymar.
Après des passages à l’Atlético de Madrid, au Nacional (son club formateur en Uruguay) puis au Grêmio Porto Alegre, Suárez s’est installé à Miami début 2024 pour retrouver son ami Lionel Messi. À 38 ans, il n’est plus titulaire à part entière et commence de plus en plus souvent sur le banc. Son ratio demeure néanmoins flatteur : en 91 matchs sous le maillot de Miami, il a inscrit 43 buts et délivré 29 passes décisives.
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L'Uruguay n'a pas encore trouvé de successeur à la hauteur de Luis Suárez.
Le contrat de Suarez à Miami expire en fin d’année et l’incertitude plane sur la suite de sa carrière. Interrogé au sujet d’un éventuel retour en sélection, l’attaquant expérimenté a reconnu y réfléchir, surtout à l’approche d’une Coupe du monde : « Si on a besoin de toi, que fais-tu ? »
Darwin Núñez, ancien attaquant de Liverpool désigné pour lui succéder au poste de numéro 9, se présentera pourtant au Mondial avec un temps de jeu très limité : il n’est plus inscrit en Saudi Pro League avec Al-Hilal depuis début février. Certains évoquent déjà un retour précoce en Europe : sa dernière sortie avec Al-Hilal remonte à mi-février, en Ligue des champions de l’AFC. De plus, il reste muet depuis treize sélections.
Lors des récents amicaux contre l’Angleterre (1-1) et l’Algérie (0-0) fin mars, le sélectionneur Bielsa a aligné Rodrigo Aguirre (Tigres) et Federico Vinas (Real Oviedo) en attaque, n’utilisant Nunez qu’en tant que remplaçant. À deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, aucun autre avant-centre ne s’impose véritablement, ce qui fait d’un retour de Suárez une option de plus en plus crédible.
Luis Suárez portera-t-il à nouveau le maillot de l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2026 ?
Le dernier grand moment fort de Suárez en équipe nationale a été la Copa América 2024, où l’Uruguay a terminé troisième. En quatre brefs passages dans la compétition, la vieille gloire avait alors inscrit un but.
Au total, il a marqué 69 buts en 143 sélections. Lors de la Coupe du monde 2010, ses trois réalisations avaient propulsé la Celeste jusqu’en demi-finale, avant le sacre à la Copa América 2011.
Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il avait été titulaire lors de deux des trois matches de groupe sans pouvoir éviter une élimination prématurée au premier tour. Pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, l’Uruguay, emmené par le milieu du Real Madrid Federico Valverde, retrouvera l’Arabie saoudite, le Cap-Vert et l’Espagne lors de la phase de groupes. Atteindre les huitièmes de finale constitue l’objectif minimum de la Celeste.
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Luis Suárez effectuera-t-il son retour en sélection pour la Coupe du monde ? Retour sur ses précédentes participations avec l’Uruguay.
Compétition
Résultats
Participations
Buts
Coupe du monde 2010
4^e place
6
3
Vainqueur de la Copa América 2011.
Vainqueur
6
4
Coupe des Confédérations 2013
4^e place
5
3
Coupe du monde 2014
Huitièmes de finale
2
2
Coupe du monde 2018
Quarts de finale
5
2
Copa América 2019
Quarts de finale
4
2
Copa América 2021
Quarts de finale
5
1
Coupe du monde 2022
Phase de groupes
3
0
Copa América 2024
3^e place
4
1