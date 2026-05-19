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« S’ils ne me poussent pas vers la sortie, je reste ! » : Lautaro Martinez affirme son intention de finir sa carrière à l’Inter, tandis que ses espoirs de transfert vers le FC Barcelone s’éloignent
Le capitaine promet une loyauté sans faille
Lautaro a douché les espoirs des clubs courtisans en annonçant son intention de rester à l’Inter jusqu’à la fin de sa carrière. L’attaquant de 28 ans, devenu incontournable depuis son arrivée en provenance du Racing Club en 2018 avec plus de 350 apparitions au compteur, a réaffirmé son attachement au club transalpin malgré les récents renseignements pris par des formations étrangères. Le champion du monde argentin a également dévoilé ses projets de vie après les terrains.
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Lautaro envisage de terminer sa carrière à San Siro.
Dans une longue interview accordée à La Gazzetta dello Sport, le capitaine de l’Inter a évoqué la possibilité de finir sa carrière à Milan et s’est confié sur sa vie après le football.
Lautaro a déclaré : « Il ne fait aucun doute que j’aimerais prendre ma retraite dans ce club. J’ai du mal à m’imaginer ailleurs aujourd’hui. On ne sait jamais dans le football, mais s’ils ne me mettent pas à la porte, je reste ici. Je ne resterai pas dans le monde du football [après ma retraite], ce n’est pas une ambiance qui me plaît. Je disparaîtrai et on ne saura plus rien de moi. »
Les espoirs de transfert des Catalans ont été douchés.
La position ferme de l’attaquant met fin au retour de flamme du FC Barcelone, fraîchement couronné champion de Liga, qui, d’après ElDesmarque, avait pourtant renoué le contact avec son entourage. Le staff de Hansi Flick voyait en Lautaro une cible prioritaire pour remplacer Julián Álvarez, de l’Atlético de Madrid, après avoir vu, en juin 2020, un contrat mirobolant de 12 millions d’euros par saison pour l’Argentin échouer pour des raisons financières. Toutefois, l’idée de le déloger de San Siro semblait déjà très peu réaliste, puisqu’il a paraphé en août 2024 une prolongation de contrat de cinq ans particulièrement lucrative, qui en fait le joueur le mieux payé de Serie A.
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Le héros du Scudetto aborde la dernière journée de la saison.
Après avoir marqué lors de la victoire 2-0 en finale de la Coppa Italia contre la Lazio, Lautaro devrait être aligné pour le dernier match de la saison de l'Inter, samedi 23 mai à Bologne. Le capitaine emblématique a marqué 17 buts et délivré six passes décisives en 29 apparitions en Serie A lors de cette campagne couronnée par le Scudetto, et son contrat court jusqu’en juin 2029. Cette loyauté affichée publicamente devrait conférer une confiance solide à la direction des Nerazzurri, qui s’apprête à repousser toute offre spéculative estivale émanant de rivaux européens.