« S’ils ne me poussent pas vers la sortie, je reste ! » : Lautaro Martinez affirme son intention de finir sa carrière à l’Inter, tandis que ses espoirs de transfert vers le FC Barcelone s’éloignent

Dans une longue interview accordée à La Gazzetta dello Sport, le capitaine de l’Inter a évoqué la possibilité de finir sa carrière à Milan et s’est confié sur sa vie après le football.

Lautaro a déclaré : « Il ne fait aucun doute que j’aimerais prendre ma retraite dans ce club. J’ai du mal à m’imaginer ailleurs aujourd’hui. On ne sait jamais dans le football, mais s’ils ne me mettent pas à la porte, je reste ici. Je ne resterai pas dans le monde du football [après ma retraite], ce n’est pas une ambiance qui me plaît. Je disparaîtrai et on ne saura plus rien de moi. »