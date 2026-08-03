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« S’ils l’obtiennent, je les vois comme des candidats au titre » : Emile Heskey exhorte Manchester United à viser la star de Chelsea à 120 M£
La quête d’un milieu de terrain à Old Trafford
Manchester United reste actif dans sa recherche d’un nouveau milieu de terrain, après avoir déjà bouclé les arrivées de Youri Tielemans en provenance d’Aston Villa et d’Andrey Santos en provenance de Chelsea pour un montant cumulé de 85 millions de livres sterling. Carrick estime que des renforts supplémentaires sont nécessaires après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte. Cette situation a propulsé Fernandez parmi les cibles potentielles, en particulier après que le milieu de terrain de Chelsea, valorisé à 120 millions de livres sterling, a exprimé son désir de partir cet été.
- Pro Sports Images
Heskey soutient le transfert de Fernandez
L’ancien attaquant de l’Angleterre, Heskey, estime que la signature de Fernandez donnerait un coup de pouce crucial à Manchester United pour rivaliser au sommet.
Au micro de BoyleSports, Heskey a déclaré : « Le milieu de terrain est un secteur que Manchester United peut clairement améliorer, et Enzo Fernandez aiderait. Avec le départ de Casemiro plus tôt durant l’été, ils doivent remplacer cette présence. Il a très bien terminé la saison et son absence se fera sentir.
« Je pense qu’Enzo Fernandez pourrait être celui qui viendrait le remplacer. Et s’ils le recrutent, je les vois jouer le titre. »
La capacité à relever les défis mise en avant
United n’a plus remporté la Premier League depuis 2013, mais le fait que Carrick ait conduit l’équipe à une troisième place la saison dernière a ravivé l’optimisme à Old Trafford.
Outre Fernandez, des cibles comme Alex Scott, Adam Wharton, Carlos Baleba et Manu Kone restent dans le viseur du club. En plus du milieu de terrain, Manchester United cherche également un nouveau latéral gauche comme Lewis Hall ou Myles Lewis-Skelly afin d’apporter de la concurrence à Luke Shaw.
Heskey a ajouté au sujet du potentiel tactique de United : « Ils ont toujours eu les joueurs, à Manchester United, mais les systèmes utilisés par les précédents entraîneurs ne leur ont pas toujours convenu. S’ils trouvent le bon système, il n’y a aucune raison qu’ils ne puissent pas rivaliser avec Manchester City, Arsenal et Liverpool pour le titre. »
- Getty
Les préparatifs pour le match d’ouverture de la saison se profilent
Manchester United lancera sa campagne de Premier League 2026-2027 en recevant le promu Hull City à Old Trafford le 22 août. Cette rencontre constituera un test immédiat pour évaluer l’efficacité de la reconstruction de l’effectif de Carrick après un programme de pré-saison intensif.
Le recrutement d’un nouveau milieu de terrain, en plus de l’arrivée d’un latéral gauche, devrait rester la priorité de la direction avant la fermeture du mercato estival.
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