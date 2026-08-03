L’ancien attaquant de l’Angleterre, Heskey, estime que la signature de Fernandez donnerait un coup de pouce crucial à Manchester United pour rivaliser au sommet.

Au micro de BoyleSports, Heskey a déclaré : « Le milieu de terrain est un secteur que Manchester United peut clairement améliorer, et Enzo Fernandez aiderait. Avec le départ de Casemiro plus tôt durant l’été, ils doivent remplacer cette présence. Il a très bien terminé la saison et son absence se fera sentir.

« Je pense qu’Enzo Fernandez pourrait être celui qui viendrait le remplacer. Et s’ils le recrutent, je les vois jouer le titre. »