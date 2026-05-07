« S’il y a quelqu’un qui peut y arriver, c’est bien lui » : Aston Villa possède un atout « incroyable » en réserve pour l’Europa League, avec l’espoir de renverser la vapeur en demi-finale face à Nottingham Forest

Un habitué de la Ligue Europa, Unai Emery pourrait déjà compter plusieurs victoires dans cette compétition à son palmarès. Il a mené Arsenal en finale en 2019, avant de s’incliner face à Chelsea. Il a toutefois soulevé le trophée à trois reprises avec Séville entre 2014 et 2016, puis une nouvelle fois avec Villarreal.

Villa espère que cette « touche de Midas » se concrétisera d’ici 2026, le club n’ayant plus soulevé de trophée majeur depuis la Coupe de la Ligue 1996.

Forest aborde la rencontre avec une avance minimale d’un but, et la rencontre s’annonce passionnante à Villa Park, où les supporters locaux entendent bien se faire entendre. Emery sait qu’un éclat de génie – ou un coup de pouce du sort – peut suffire à renverser la vapeur dans ce duel 100 % Premier League.