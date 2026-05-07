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« S’il y a quelqu’un qui peut y arriver, c’est bien lui » : Aston Villa possède un atout « incroyable » en réserve pour l’Europa League, avec l’espoir de renverser la vapeur en demi-finale face à Nottingham Forest
Combien de fois Unai Emery a-t-il remporté l’Europa League ?
Un habitué de la Ligue Europa, Unai Emery pourrait déjà compter plusieurs victoires dans cette compétition à son palmarès. Il a mené Arsenal en finale en 2019, avant de s’incliner face à Chelsea. Il a toutefois soulevé le trophée à trois reprises avec Séville entre 2014 et 2016, puis une nouvelle fois avec Villarreal.
Villa espère que cette « touche de Midas » se concrétisera d’ici 2026, le club n’ayant plus soulevé de trophée majeur depuis la Coupe de la Ligue 1996.
Forest aborde la rencontre avec une avance minimale d’un but, et la rencontre s’annonce passionnante à Villa Park, où les supporters locaux entendent bien se faire entendre. Emery sait qu’un éclat de génie – ou un coup de pouce du sort – peut suffire à renverser la vapeur dans ce duel 100 % Premier League.
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Comment Villa doit-elle aborder son match de demi-finale contre Forest ?
Interrogé sur la manière dont Villa devrait aborder un match à haut enjeu – qu’il s’agisse de démarrer sur les chapeaux de roue ou de faire preuve de patience –, Dorigo – s’exprimant en exclusivité en partenariat avec les meilleurs casinos en ligne du Royaume-Uni – a déclaré à GOAL : « Il faut jouer avec patience. Le match dure 90 minutes et il n’y a qu’un but d’écart.
On peut bien sûr partir à l’assaut, se faire contrer et se retrouver mené 2-0 ; en un instant, la rencontre bascule. Mais Emery le sait : il possède une immense expérience.
Quand on repense à ce qu’il a accompli en Ligue Europa, c’est assez incroyable. C’est incompréhensible qu’un entraîneur soit aussi bon, aussi expérimenté, aussi doué sur le plan tactique. Donc si quelqu’un peut y arriver, c’est bien Emery, et c’est ce qui va inquiéter Forest.
« C’est l’homme de la situation : il sait faire bouger les lignes, modifier les systèmes et tout le reste. Il a du pain sur la planche, je le reconnais, mais si quelqu’un peut y parvenir, c’est bien lui. »
Fatigue ou trac : à quoi attribuer le passage à vide de Villa ?
Bien qu’Aston Villa vise une nouvelle finale et occupe actuellement la cinquième place de la Premier League, le club a subi trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, ne trouvant le chemin des filets qu’à une seule reprise : un but de consolation inscrit dans le temps additionnel face à Tottenham.
Les supporters, frustrés, redoutent de voir la saison prometteuse dérailler, alors que deux voies d’accès à la Ligue des champions 2026-2027 restent ouvertes.
Interrogé pour savoir si la fatigue ou le stress expliquaient ce passage à vide inopportun, l’ancien défenseur des Villans, Dorigo, a ajouté : « C’est intéressant. J’ai souvent assisté aux matchs de Villa cette saison. En début de campagne, ils ne semblaient pas du tout en forme ; ils éprouvaient de réelles difficultés sans le ballon.
On réclamait même l’écartement de Morgan Rogers, tout ce genre de choses. Puis ils ont retrouvé leur forme et ont de nouveau semblé fantastiques, formant une véritable équipe. Mais à l’heure d’aborder le money time, la manière compte moins que la capacité à serrer les dents et à faire le job, quoi qu’il arrive. Or, c’est précisément ce qui leur fait défaut en ce moment.
« Les blessures ont touché le milieu de terrain. L’équipe a besoin de ses cadres, or un ou deux manquent à l’appel – Amadou Onana en premier lieu. Il reste des objectifs ambitieux, la pression est là, mais la forme n’y est plus. »
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Spécialiste de la Ligue Europa, Unai Emery a les moyens de propulser son équipe en Ligue des champions.
Si l’élan de Villa s’est légèrement essoufflé ces dernières semaines, il n’a pas pour autant complètement disparu. Un constat que connaît bien Emery, mieux placé que quiconque pour relancer la dynamique et remonter le moral de son groupe via une compétition qui lui tient particulièrement à cœur.
S’il peut encore viser une place dans le top 5 national pour retrouver le haut niveau continental à Villa Park, il mise surtout sur la compétition pour renforcer son statut de meilleur entraîneur de l’histoire de l’Europa League.