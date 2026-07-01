« S’il ne remporte pas le Ballon d’Or, c’est qu’il y a vraiment un problème ! » Selon l’ancienne star de l’équipe de France et du Bayern Munich, Michael Olise se détache « loin devant » comme meilleur joueur du monde

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, Olise s'est imposé comme le joueur le plus en vue des Bleus, et Sagnol est convaincu que les distinctions individuelles ne manqueront pas de suivre. Évoquant la forme actuelle de la star du Bayern Munich, Sagnol a déclaré dans une interview accordée à BILD : « Olise est le meilleur au monde, loin devant tous les autres joueurs. S’il ne remporte pas le Ballon d’Or en fin d’année, c’est qu’il y a un vrai problème dans le football. »

L’entraîneur de l’équipe nationale de Géorgie, qui a conquis de nombreux titres à l’Allianz Arena, souligne que les supporters français de tous âges se rallient désormais derrière l’ailier. Sagnol va même jusqu’à affirmer que lui-même et d’autres anciens professionnels se reconnaissent davantage dans le style d’Olise que dans celui de n’importe quelle autre star actuelle, ce qui en fait le numéro un incontesté de la hiérarchie mondiale.



