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« S’il ne remporte pas le Ballon d’Or, c’est qu’il y a vraiment un problème ! » Selon l’ancienne star de l’équipe de France et du Bayern Munich, Michael Olise se détache « loin devant » comme meilleur joueur du monde
Le verdict de Sagnol sur le Ballon d'Or
Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, Olise s'est imposé comme le joueur le plus en vue des Bleus, et Sagnol est convaincu que les distinctions individuelles ne manqueront pas de suivre. Évoquant la forme actuelle de la star du Bayern Munich, Sagnol a déclaré dans une interview accordée à BILD : « Olise est le meilleur au monde, loin devant tous les autres joueurs. S’il ne remporte pas le Ballon d’Or en fin d’année, c’est qu’il y a un vrai problème dans le football. »
L’entraîneur de l’équipe nationale de Géorgie, qui a conquis de nombreux titres à l’Allianz Arena, souligne que les supporters français de tous âges se rallient désormais derrière l’ailier. Sagnol va même jusqu’à affirmer que lui-même et d’autres anciens professionnels se reconnaissent davantage dans le style d’Olise que dans celui de n’importe quelle autre star actuelle, ce qui en fait le numéro un incontesté de la hiérarchie mondiale.
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Un joueur peut-il surpasser Messi et Ronaldo ?
Dans une comparaison qui a fait réagir, Sagnol a estimé qu’Olise incarne un esprit d’équipe plus « pur » que les légendes qui ont dominé ces deux dernières décennies. « Olise est tout simplement un pur joueur d’équipe, pas un individualiste. Pour nos enfants, il y a enfin un formidable modèle… Pour le dire sans détours, Olise se fiche complètement de marquer ou de délivrer une passe décisive. On voit bien qu’il ne cherche pas à se mettre en valeur personnellement, mais qu’il cherche toujours à aider l’équipe », a-t-il expliqué. « Zinedine Zidane était exactement pareil. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont dominé le football mondial ces 15 dernières années, jouent un peu plus pour eux-mêmes et pour leurs statistiques. Je n’ai rien contre Ronaldo et Messi, ce sont des grands joueurs. Olise est simplement un véritable joueur d’équipe. »
L'équation Mbappé-Madrid
Ces éloges interviennent alors que le transfert d'Olise au Bernabéu fait l'objet de nombreuses rumeurs. Selon certaines informations, le Real Madrid préparerait même une offre record pour l'associer à Kylian Mbappé. Si Mbappé demeure l'icône du football français, Sagnol estime que les deux joueurs ont des priorités très différentes, tant sur le terrain qu'en dehors.
« Mbappé est davantage concentré sur lui-même, sur sa carrière, sur ses objectifs. C’est pourquoi il fait souvent l’objet de quelques critiques », a fait remarquer Sagnol, tout en pariant que l’attaquant du Real Madrid terminerait meilleur buteur de la Coupe du monde. De son côté, Mbappé a déjà fait l’éloge d’Olise, saluant l’incroyable « élégance et vision du jeu » que l’ancien joueur de Crystal Palace apporte à l’équipe de France.
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L'ascension « à la Lucio » de Dayot Upamecano
Olise n’est pas la seule star du Bayern Munich à avoir attiré l’attention de Sagnol lors de ce tournoi. Le défenseur Dayot Upamecano a lui aussi reçu de nombreux éloges pour sa puissance physique et ses progrès techniques. Sagnol a comparé ce défenseur central à l’un de ses anciens coéquipiers légendaires de l’Allianz Arena, illustrant ainsi à quel point la nouvelle génération de talents français est très bien cotée.
« De par son profil, il rappelle un ancien coéquipier du Bayern, Lucio. Le Brésilien était lui aussi une véritable machine sur le terrain, incroyablement fort physiquement », a déclaré Sagnol. « Upamecano commet moins d’erreurs techniques qu’il y a un an et a récemment franchi de nouvelles étapes au Bayern et en équipe de France. » Avec Upamecano pour verrouiller l’arrière-garde et Olise pour animer le jeu offensif, les Bleus semblent donc armés pour effacer la déception de 2022 et reconquérir le titre mondial.