Willy Sagnol, ancien international français et ex-arrière droit du FC Bayern Munich, estime depuis longtemps qu’Olise est tout simplement le meilleur joueur du monde, et il n’a aucun doute sur ce point.
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« S'il ne remporte pas le Ballon d'Or, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans le monde du football » : Michael Olise est encensé par une légende du FC Bayern
Dans les colonnes de Sport Bild, Sagnol s’est montré enthousiaste à propos de l’attaquant : « Pas besoin de longs discours : il faut simplement savourer chacune de ses actions sur le terrain. Olise est le meilleur joueur du monde, largement devant ses concurrents. S’il ne remporte pas le Ballon d’Or en fin d’année, il y aura un vrai problème dans le football. »
Sagnol, désormais entraîneur, explique ce qu’il « apprécie particulièrement » chez Olise : « Il se moque éperdument, pour parler franc, de marquer ou de délivrer une passe décisive. On voit qu’il ne cherche pas à briller individuellement, mais à servir le collectif. Mon ancien coéquipier en équipe de France, Zinedine Zidane, était exactement pareil. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont dominé le football mondial ces 15 dernières années, jouent un peu plus pour eux-mêmes et pour leurs statistiques. »
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Michael Olise est sous contrat avec le FC Bayern jusqu'en 2029.
Olise confirme lors de la Coupe du monde son statut de meneur d’attaque redoutable. En quatre matchs avec les Bleus, il a déjà délivré cinq passes décisives, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à atteindre ce total lors d’une phase finale.
Pour Sagnol, c’est clair : « Olise est tout simplement un pur joueur d’équipe, pas un individualiste. Nos enfants ont enfin un superbe modèle. En France, tous les supporters, qu’ils aient cinq ou cent ans, soutiennent pleinement Olise. Nous aussi, les anciens professionnels, nous pouvons nous identifier à lui à 100 %. C’est clairement notre numéro un. »
Lors du succès convaincant (3-0) des Bleus en seizièmes de finale face à la Suède mardi soir, l’ailier droit du FC Bayern, aligné au milieu offensif, a encore brillé parmi les meilleurs éléments de la grande favorite. À la 24^e minute, après un rebond, il a ainsi failli inscrire un but mémorable d’une retourné acrobatique.
« Le Louvre était déjà ouvert, l’espace avait déjà été dégagé, le tableau était presque sec », s’est émerveillé Christian Straßburger, commentateur de MagentaTV : « Quelle action ! Nous sommes assis ici à côté de la télévision suédoise et quand ils ont vu la frappe d’Olise, on aurait pu croire que c’était la télévision française. Là-bas aussi, on l’a célébrée ! »
Des gestes de cette ampleur expliquent pourquoi, malgré les démentis, le Real Madrid envisagerait toujours de recruter Olise cet été. Sagnol espère néanmoins que le joueur de 24 ans restera d’abord en Bavière : « Il est encore jeune et pourra rejoindre le Real plus tard. Il sait ce qu’il a à Munich : un environnement idéal, des coéquipiers de haut niveau et un excellent entraîneur. »
L’ancien joueur de Crystal Palace semble d’ailleurs « très heureux » au FCB, où son contrat court jusqu’en 2029.
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Les étapes de la carrière de Michael Olis :
Club Période FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 – 2024 FC Bayern 2024 – présent