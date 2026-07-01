Olise confirme lors de la Coupe du monde son statut de meneur d’attaque redoutable. En quatre matchs avec les Bleus, il a déjà délivré cinq passes décisives, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à atteindre ce total lors d’une phase finale.

Pour Sagnol, c’est clair : « Olise est tout simplement un pur joueur d’équipe, pas un individualiste. Nos enfants ont enfin un superbe modèle. En France, tous les supporters, qu’ils aient cinq ou cent ans, soutiennent pleinement Olise. Nous aussi, les anciens professionnels, nous pouvons nous identifier à lui à 100 %. C’est clairement notre numéro un. »

Lors du succès convaincant (3-0) des Bleus en seizièmes de finale face à la Suède mardi soir, l’ailier droit du FC Bayern, aligné au milieu offensif, a encore brillé parmi les meilleurs éléments de la grande favorite. À la 24^e minute, après un rebond, il a ainsi failli inscrire un but mémorable d’une retourné acrobatique.

« Le Louvre était déjà ouvert, l’espace avait déjà été dégagé, le tableau était presque sec », s’est émerveillé Christian Straßburger, commentateur de MagentaTV : « Quelle action ! Nous sommes assis ici à côté de la télévision suédoise et quand ils ont vu la frappe d’Olise, on aurait pu croire que c’était la télévision française. Là-bas aussi, on l’a célébrée ! »

Des gestes de cette ampleur expliquent pourquoi, malgré les démentis, le Real Madrid envisagerait toujours de recruter Olise cet été. Sagnol espère néanmoins que le joueur de 24 ans restera d’abord en Bavière : « Il est encore jeune et pourra rejoindre le Real plus tard. Il sait ce qu’il a à Munich : un environnement idéal, des coéquipiers de haut niveau et un excellent entraîneur. »

L’ancien joueur de Crystal Palace semble d’ailleurs « très heureux » au FCB, où son contrat court jusqu’en 2029.