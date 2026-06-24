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« S’il me le demandait à nouveau » : Kai Havertz se dit prêt à occuper un poste inhabituel au sein de l’équipe d’Allemagne lors de la Coupe du monde

Coupe du monde
Équateur vs Allemagne
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K. Havertz

Kai Havertz se voit avant tout comme un « fantôme » dans la surface de réparation adverse, mais il accepte volontiers que le sélectionneur national l’utilise à d’autres postes.

Le joueur de 27 ans a confié à Die Zeit que, lors du match contre l’Autriche en novembre 2023, il avait trouvé « inhabituel » de jouer comme arrière gauche sous les ordres de Julian Nagelsmann. Toutefois, il a ajouté avec autorité : « Si jamais il me le demande à nouveau, je le ferai. »

  • « J'ai marqué au bout de trois minutes, donc ce n'était pas si mal », a souligné Havertz. Nagelsmann a constamment défendu ce choix, même si les observateurs l'ont pointé comme un facteur clé de la défaite 2-0 à Vienne.

    Désormais, Havertz est titulaire au poste de « numéro 9 » en équipe d’Allemagne. Comment conçoit-il son rôle ? « Les défenseurs ne doivent jamais savoir où je suis, où je vais, ce que je compte faire, où je serai et à quel moment. C’est ce qu’il y a de pire pour eux. J’essaie d’être un fantôme pour les défenseurs », a-t-il expliqué.

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    Kai Havertz et le débat sur la communication non verbale : « Ça revient toujours »

    Havertz se voit avant tout comme « le premier défenseur de mon équipe. Quand je presse et que je monte sur le défenseur adverse, c’est un signal pour mes coéquipiers : ils me suivent. Puis, quand j’ai le ballon, je suis celui qui est le plus proche du but. Ma responsabilité, c’est de donner une direction au jeu. »

    Cette approche correspond parfaitement à sa nature : « Je ne peux pas rester passif dans la surface. Je dois participer, a-t-il souligné. J’effectue des appels qui peuvent sembler inutiles, mais je crée ainsi des espaces pour ceux qui arrivent derrière. »

    Conscient que son style peut parfois sembler trop « cool », il répond aux critiques : « On dit souvent que je suis trop décontracté, que ma gestuelle est mauvaise. Quand je ne joue pas bien, ces reproches resurgissent toujours. Mais je ne suis pas du genre à m’en faire. Je ne suis pas du genre à ruminer. » Au lieu de cela, il essaie « d’être moi-même sur le terrain. Ici et maintenant. C’est la clé de ma personnalité. Je ne pense pas à autre chose. »

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