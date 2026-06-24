Havertz se voit avant tout comme « le premier défenseur de mon équipe. Quand je presse et que je monte sur le défenseur adverse, c’est un signal pour mes coéquipiers : ils me suivent. Puis, quand j’ai le ballon, je suis celui qui est le plus proche du but. Ma responsabilité, c’est de donner une direction au jeu. »

Cette approche correspond parfaitement à sa nature : « Je ne peux pas rester passif dans la surface. Je dois participer, a-t-il souligné. J’effectue des appels qui peuvent sembler inutiles, mais je crée ainsi des espaces pour ceux qui arrivent derrière. »

Conscient que son style peut parfois sembler trop « cool », il répond aux critiques : « On dit souvent que je suis trop décontracté, que ma gestuelle est mauvaise. Quand je ne joue pas bien, ces reproches resurgissent toujours. Mais je ne suis pas du genre à m’en faire. Je ne suis pas du genre à ruminer. » Au lieu de cela, il essaie « d’être moi-même sur le terrain. Ici et maintenant. C’est la clé de ma personnalité. Je ne pense pas à autre chose. »