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« S'il fait une bêtise, on lui passe un savon ! » - Raphinha lève le voile sur sa relation avec Lamine Yamal au FC Barcelone
Une fraternité qui va bien au-delà du terrain
La complicité entre Raphinha et Yamal a été l'un des moments forts de la saison du FC Barcelone, leurs célébrations communes devenant souvent virales. Raphinha a expliqué que leur entente reposait sur un lien personnel profond plutôt que sur de simples consignes tactiques.
« Il a 11 ans de moins que moi. Pour la célébration, on l’a vue en ligne et on a décidé de la reproduire ; ça a bien pris », a expliqué Raphinha à TNT Sports. « Il n’y a pas de message symbolique fort, juste un sentiment de fraternité. Je le considère vraiment comme un petit frère. D’ailleurs, il est même plus jeune que mon propre petit frère. Du coup, je m’efforce de lui donner des conseils aussi bien que possible. »
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Garder un œil sur son adolescent
Tout en saluant le talent hors du commun de Yamal, Raphinha a rappelé qu’même les plus grandes stars doivent faire preuve de discipline. Le Brésilien a révélé que les joueurs plus expérimentés du Barça n’hésitent pas à intervenir dès que le jeune prodige montre le moindre signe de déconcentration.
« Je tente aussi de lui transmettre mon expérience de la vie. Bien sûr, en ce qui concerne les caractéristiques et les qualités individuelles, je ne peux pas lui apprendre grand-chose : ça ne s’apprend pas du jour au lendemain. C’est un talent naturel. En réalité, j’essaie toujours de lui faire profiter de mon vécu », explique Raphinha.
« C’est un très bon garçon. Il écoute toujours, demande souvent des conseils, et même s’il fait une bêtise, on le gronde et il écoute. Il est très bien ; on a une très bonne relation même s’il y a 11 ans d’écart entre nous. »
Je rêve d'une finale de Coupe du monde entre le Brésil et l'Espagne.
Sur la scène internationale, Raphinha révèle qu’il a déjà discuté avec Lamine Yamal d’un possible affrontement au plus haut niveau. Un Brésil-Espagne figure ainsi en tête de leurs souhaits.
« Neymar et Lamine Yamal ont déjà évoqué l’idée d’une finale Brésil-Espagne au Mondial. J’aimerais moi aussi vivre un tel match en finale ; ce serait fantastique. Une finale Brésil-Espagne, ça aurait de la gueule », a reconnu le joueur de 29 ans. « Peu m’importe qui porte le maillot adverse, comme Lamine. Nous avons nous aussi beaucoup de joueurs de haut niveau dans notre équipe. Ce serait incroyable. Ce serait un match vraiment passionnant. »
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« J'ai désormais plus de responsabilités » Le joueur, désormais davantage impliqué dans l’organisation du jeu et la gestion du groupe, assume pleinement ce nouveau statut.
Raphinha est devenu l’un des cadres de son club et de la sélection brésilienne, un statut qu’il assume pleinement alors que le Brésil vise un sixième titre mondial. Il garde en mémoire les célébrations populaires qui ont marqué son enfance et affirme vouloir offrir à son quartier une nouvelle raison de festoyer : « Après la finale, je suis sorti jouer au foot dans la rue. Le quartier était noir de monde, tout le monde faisait la fête autour de barbecues. Partout, on voyait des gens s’amuser. C’était une journée de fête et de football. Si je gagne la Coupe du monde, je reviendrai aussitôt. J’ai l’impression d’avoir atteint un autre niveau de maturité depuis mes débuts et ma première Coupe du monde avec le Brésil. Aujourd’hui, je ressens davantage de responsabilités. »