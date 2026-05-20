« S'il fait une bêtise, on lui passe un savon ! » - Raphinha lève le voile sur sa relation avec Lamine Yamal au FC Barcelone

La complicité entre Raphinha et Yamal a été l'un des moments forts de la saison du FC Barcelone, leurs célébrations communes devenant souvent virales. Raphinha a expliqué que leur entente reposait sur un lien personnel profond plutôt que sur de simples consignes tactiques.

« Il a 11 ans de moins que moi. Pour la célébration, on l’a vue en ligne et on a décidé de la reproduire ; ça a bien pris », a expliqué Raphinha à TNT Sports. « Il n’y a pas de message symbolique fort, juste un sentiment de fraternité. Je le considère vraiment comme un petit frère. D’ailleurs, il est même plus jeune que mon propre petit frère. Du coup, je m’efforce de lui donner des conseils aussi bien que possible. »