Interrogé sur la vacance du poste d’entraîneur à Stamford Bridge, l’ancien défenseur des Blues, Dorigo, a confié à GOAL via APWin que Cesc Fabregas, malgré son jeune âge, était prêt à relever le défi. « Tout à fait. J’ai suivi Como tout au long de la saison, et il est évident que Fabregas réalise un travail remarquable. Son équipe affiche un style de jeu très agréable, fruit d’une fusion réussie de ses diverses expériences.

« Ce qui est frappant avec Como, c’est qu’à chaque fois qu’ils prennent l’avantage ou mènent dans les grands matchs – je parle bien de grands matchs –, ils finissent par s’effondrer. J’ai commenté leur rencontre contre l’Inter : ils menaient 2-0 et ont perdu 4-2. En Coppa Italia, même scénario : 2-0 puis défaite 3-2. Il leur manque donc un quelque chose.

À Côme, il gère une pression différente ; passer directement à Chelsea serait donc un peu trop. Il a le niveau pour devenir un grand entraîneur et il qualifiera son équipe pour l’Europe : Côme vise la Ligue des champions, mais il risque de finir en Ligue Europa.

Je pense qu’il devrait acquérir un peu plus d’expérience, car quand je parle de styles et de jeunes entraîneurs talentueux, j’aurais pu citer l’ancien entraîneur [Rosenior] – et regardez ce qui s’est passé là-bas. »

Alors que Chelsea examine les données de la saison de Premier League pour choisir son futur entraîneur en 2026, Dorigo ajoute : « Je comprends que Fabregas possède une meilleure connaissance des joueurs de haut niveau, mais cela reste différent.

Pensez à Graham Potter à Brighton : un entraîneur exceptionnel qui connaît la Premier League par cœur, mais qui, une fois à Chelsea, se heurte à un tout autre niveau de joueurs et à une autre mentalité.

La pression est différente et, n’ayant jamais affronté ce type de contexte, il s’exposerait à une difficulté supplémentaire que beaucoup d’entraîneurs n’ont pas su surmonter. Pour l’instant, je ne le choisirais pas ; je regarderais ailleurs, mais je le garde à l’esprit pour l’avenir. »