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« S’effondrer » : Chelsea a été averti de ne pas engager Cesc Fàbregas, après avoir déjà vu un « jeune entraîneur prometteur » échouer, en la personne de Liam Rosenior
Prochain entraîneur de Chelsea : vers qui les Blues devraient-ils se tourner ?
Après les départs d’Enzo Maresca et de Liam Rosenior en cours de saison 2025-2026, Chelsea cherche un nouvel entraîneur. Les propriétaires menés par Todd Boehly veulent stabiliser un staff technique qui a connu un véritable turn-over.
Plusieurs noms circulent, car les Blues restent attractifs malgré leur sortie du top 7 de la Premier League cette saison. Les moyens financiers importants alloués à chaque mercato permettent aux nouveaux entraîneurs d’imprimer leur propre marque.
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Maresca et Rosenior ont été limogés en cours de saison 2025-2026.
Ces derniers temps, Chelsea a misé sur le potentiel : Maresca, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, a mené le club vers la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs de la FIFA avant d’être remercié. Rosenior n’a eu que 23 matchs pour succéder à l’Italien.
Cesc Fabregas, autre technicien très coté dont la valeur ne cesse de grimper après ses performances en Italie avec Como, n’a que 39 ans et est encore en pleine progression. Dans ce contexte, Chelsea devrait-il se tourner vers un stratège plus expérimenté pour prendre les rênes ?
Est-il prématuré d’envisager Fabregas comme futur capitaine à Stamford Bridge ?
Interrogé sur la vacance du poste d’entraîneur à Stamford Bridge, l’ancien défenseur des Blues, Dorigo, a confié à GOAL via APWin que Cesc Fabregas, malgré son jeune âge, était prêt à relever le défi. « Tout à fait. J’ai suivi Como tout au long de la saison, et il est évident que Fabregas réalise un travail remarquable. Son équipe affiche un style de jeu très agréable, fruit d’une fusion réussie de ses diverses expériences.
« Ce qui est frappant avec Como, c’est qu’à chaque fois qu’ils prennent l’avantage ou mènent dans les grands matchs – je parle bien de grands matchs –, ils finissent par s’effondrer. J’ai commenté leur rencontre contre l’Inter : ils menaient 2-0 et ont perdu 4-2. En Coppa Italia, même scénario : 2-0 puis défaite 3-2. Il leur manque donc un quelque chose.
À Côme, il gère une pression différente ; passer directement à Chelsea serait donc un peu trop. Il a le niveau pour devenir un grand entraîneur et il qualifiera son équipe pour l’Europe : Côme vise la Ligue des champions, mais il risque de finir en Ligue Europa.
Je pense qu’il devrait acquérir un peu plus d’expérience, car quand je parle de styles et de jeunes entraîneurs talentueux, j’aurais pu citer l’ancien entraîneur [Rosenior] – et regardez ce qui s’est passé là-bas. »
Alors que Chelsea examine les données de la saison de Premier League pour choisir son futur entraîneur en 2026, Dorigo ajoute : « Je comprends que Fabregas possède une meilleure connaissance des joueurs de haut niveau, mais cela reste différent.
Pensez à Graham Potter à Brighton : un entraîneur exceptionnel qui connaît la Premier League par cœur, mais qui, une fois à Chelsea, se heurte à un tout autre niveau de joueurs et à une autre mentalité.
La pression est différente et, n’ayant jamais affronté ce type de contexte, il s’exposerait à une difficulté supplémentaire que beaucoup d’entraîneurs n’ont pas su surmonter. Pour l’instant, je ne le choisirais pas ; je regarderais ailleurs, mais je le garde à l’esprit pour l’avenir. »
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Calendrier 2025-2026 de Chelsea : finale de la FA Cup et rencontres cruciales en Premier League.
Chelsea, qualifié pour la finale de la FA Cup sous la conduite de son entraîneur par intérim Calum McFarlane, doit encore disputer quatre matchs cette saison, et tous s’annoncent particulièrement ardus.
Les Blues se rendront d’abord à Anfield pour défier Liverpool samedi, puis à Wembley pour affronter Manchester City la semaine suivante, avant de conclure leur quête de qualification européenne par un derby londonien à domicile contre Tottenham et un déplacement à Sunderland.