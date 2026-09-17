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Ryan Reynolds et Rob McElhenney se moquent du scandale du « Spygate » de Southampton dans une hilarante vidéo de Wrexham sur les réseaux sociaux
Des stars d’Hollywood se moquent du drame sur le terrain d’entraînement
Les propriétaires vedettes de Wrexham, Reynolds et McElhenney, n'ont jamais été du genre à se priver d'un peu d'intox en profitant de leur plateforme, et leur dernière mise en scène sur les réseaux sociaux a préparé le terrain pour une confrontation explosive. Dans une vidéo publiée sur le compte X officiel de Wrexham, le duo s'est moqué de la récente histoire d'espionnage sur le terrain d'entraînement de Southampton, en référence à l'incident lors duquel les Saints ont été exclus de la finale des play-offs et sanctionnés d'un retrait de quatre points après qu'un stagiaire a été surpris en train d'espionner la séance d'entraînement de Middlesbrough.
La vidéo commence avec Reynolds surgissant derrière un arbre, dans le thème de l'observation clandestine. Présentée ostensiblement comme une promotion pour leur sponsor maillot, Firefox, la star de Deadpool a lancé : « Aujourd'hui, sans raison particulière, nous voulons parler de l'importance de la vie privée. » Le créateur de It's Always Sunny in Philadelphia, McElhenney, l'a rapidement rejoint, ajoutant : « Plus précisément, comment empêcher des espions de voir ce que vous faites. »
- Istimewa
Références aux retombées du Spygate
Alors que la conversation s’est orientée vers la sécurité sur internet et la gestion d’un club, Reynolds a plaisanté en évoquant une recherche du type « comment gérer un club de football » avant que les deux hommes ne déclarent que la vie privée est « importante pour les gens partout ». Ils ont cité nommément Middlesbrough, Oxford United et Ipswich Town, les clubs visés lors des incidents d’espionnage de la campagne précédente.
Reynolds a conclu cette séquence satirique en déclarant : « Rafraîchissant, non ? Une organisation qui respecte réellement votre vie privée. » Le clip de 59 secondes a atteint un point culminant hilarant lorsque les deux hommes ont regardé un téléphone portable, censé montrer une équipe de pickleball de Southampton à l’entraînement.
Parkinson laisse la controverse derrière lui
Malgré l’approche légère des propriétaires, l’entraîneur de Wrexham, Phil Parkinson, adopte une position plus professionnelle sur la question. Wrexham a terminé septième la saison dernière et a techniquement été l’équipe la plus affectée par le remaniement des barrages à la suite de la disqualification des Saints. Cependant, le manager tient à ce que ses joueurs restent concentrés sur la tâche à accomplir plutôt que sur des griefs passés.
Revenant sur la situation, Parkinson a été clair sur la position de son équipe concernant les précédentes décisions de l’EFL. « Nous sommes l’équipe qui a évidemment été affectée parce que nous étions septièmes, mais nous avons accepté la décision de l’EFL à ce sujet », a déclaré Parkinson. « Southampton a été puni pour cela et ils ont dû accepter leur sanction et passer à autre chose. C’est vraiment tout ce que je peux dire là-dessus, c’est derrière nous. Nous nous concentrons sur ce que nous avons à faire et eux, c’est pareil. »
- Getty Images Sport
Un choc crucial de Championship en perspective
Southampton se déplace au Racecourse Ground samedi en occupant actuellement la neuvième place du classement avec 10 points, soit trois points d’avance sur Wrexham, 19e. Le souvenir de leur dernière confrontation reste vivace pour l’équipe du nord du pays de Galles, puisque les Saints s’étaient imposés largement 5-1 au Racecourse en avril.
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