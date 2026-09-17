Les propriétaires vedettes de Wrexham, Reynolds et McElhenney, n'ont jamais été du genre à se priver d'un peu d'intox en profitant de leur plateforme, et leur dernière mise en scène sur les réseaux sociaux a préparé le terrain pour une confrontation explosive. Dans une vidéo publiée sur le compte X officiel de Wrexham, le duo s'est moqué de la récente histoire d'espionnage sur le terrain d'entraînement de Southampton, en référence à l'incident lors duquel les Saints ont été exclus de la finale des play-offs et sanctionnés d'un retrait de quatre points après qu'un stagiaire a été surpris en train d'espionner la séance d'entraînement de Middlesbrough.

La vidéo commence avec Reynolds surgissant derrière un arbre, dans le thème de l'observation clandestine. Présentée ostensiblement comme une promotion pour leur sponsor maillot, Firefox, la star de Deadpool a lancé : « Aujourd'hui, sans raison particulière, nous voulons parler de l'importance de la vie privée. » Le créateur de It's Always Sunny in Philadelphia, McElhenney, l'a rapidement rejoint, ajoutant : « Plus précisément, comment empêcher des espions de voir ce que vous faites. »