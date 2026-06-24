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Ryan Reynolds et Rob McElhenney restent-ils déterminés à propulser Wrexham en Premier League ? Le PDG des Red Dragons fait le point sur les projets futurs des deux copropriétaires hollywoodiens
La Premier League demeure l’objectif suprême.
Depuis leur arrivée à la tête du club en 2021, Reynolds et Mac ont affiché un objectif clair : propulser le club gallois vers l’élite. Après trois montées successives jusqu’au Championship, les Red Dragons ont conclu la saison dernière à la septième place, à seulement deux points d’une qualification pour les barrages menant à la Premier League.
Malgré cette légère déception, Williamson assure que les propriétaires n’ont rien perdu de leur détermination et restent « totalement concentrés » sur leur objectif de rejoindre l’élite. Le projet inclut non seulement des performances sportives, mais aussi l’agrandissement et la modernisation du stade pour que l’infrastructure reflète les ambitions du club.
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Conserver un attachement émotionnel fort à l’hippodrome
Alors que les propriétaires hollywoodiens de Wrexham continuent de vivre tous les hauts et les bas émotionnels du championnat, l’entraîneur Phil Parkinson se concentre sur le recrutement de nouveaux joueurs. Après avoir manqué les barrages de justesse, à seulement deux points près, la saison dernière, le club prévoit de recruter un gardien de but, un milieu de terrain et un attaquant afin de rivaliser avec la puissance financière des équipes reléguées de Premier League.Cet engagement émotionnel est partagé par Williamson, qui a confié au journal The Leader : « Je pense qu’ils sont incroyablement fiers. Ils ne se reposent pas sur leurs lauriers, loin de là ; ils me le répètent chaque semaine. Ils restent extrêmement investis émotionnellement dans le club. Ils ont connu de grands moments de succès, ils souffrent quand nous ne sommes pas performants et ils sont enthousiastes quand nous réalisons des exploits. Fort heureusement pour eux comme pour nous, ces dernières années, nous avons connu davantage d’exploits que de contre-performances. »
Une vision qui dépasse le simple cadre du terrain
Si les performances de l’équipe première font la une des journaux et alimentent la série documentaire à succès diffusée sur Disney+, les dirigeants de Wrexham rappellent que leur influence doit profiter à l’ensemble de la ville. Les « thèmes et principes fondateurs » définis lors du rachat guident toujours leur prise de décision alors que le club entame sa prochaine phase de développement. Par ailleurs, le succès mondial de la série ayant propulsé les joueurs locaux au rang de célébrités du jour au lendemain, Reynolds et Mac partagent leur expérience du monde du divertissement pour accompagner personnellement l’équipe face aux défis uniques posés par cette notoriété soudaine.
Williamson souligne que les propriétaires fixent deux priorités : l’excellence sportive et la préservation du patrimoine local. Il déclare : « Ils restent résolument concentrés sur leurs objectifs : atteindre la Premier League, moderniser le stade et assurer la pérennité du club, tout en apportant une contribution positive à l’ensemble de la communauté de Wrexham. Ils ont pris des engagements fondamentaux pour préserver le patrimoine, renforcer les valeurs communautaires et accroître la visibilité internationale du club, tout en instaurant une culture de la victoire fidèle aux principes fondateurs qui n’ont jamais faibli. »
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Le succès doit profiter aux supporters et à la ville.
La visibilité mondiale apportée par Reynolds et Mac a fait de Wrexham un nom connu de tous, mais le PDG estime que les propriétaires ne mesurent pas leur succès uniquement à l’aune des ventes internationales de maillots. La priorité reste de veiller à ce que la communauté locale ne soit pas laissée pour compte alors que le club poursuit son ascension dans le football professionnel.
Évoquant l’impact plus large de ces propriétaires hollywoodiens, Williamson a conclu : « Leur enthousiasme et leur attachement émotionnel au club n’ont pas faibli, mais je pense que ce qui compte le plus pour eux, ce n’est pas nécessairement le succès du club de football en soi, mais le fait que ce succès profite non seulement au club, mais aussi aux supporters, à la ville et à la communauté. C’est le cœur de leurs valeurs : même si les victoires sur le terrain les enthousiasment et que le club connaît le succès, ils admettent en premier lieu que ce n’est pas un véritable succès si le reste du parcours ne suit pas. »