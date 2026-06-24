Ryan Reynolds et Rob McElhenney restent-ils déterminés à propulser Wrexham en Premier League ? Le PDG des Red Dragons fait le point sur les projets futurs des deux copropriétaires hollywoodiens

La visibilité mondiale apportée par Reynolds et Mac a fait de Wrexham un nom connu de tous, mais le PDG estime que les propriétaires ne mesurent pas leur succès uniquement à l’aune des ventes internationales de maillots. La priorité reste de veiller à ce que la communauté locale ne soit pas laissée pour compte alors que le club poursuit son ascension dans le football professionnel.

Évoquant l’impact plus large de ces propriétaires hollywoodiens, Williamson a conclu : « Leur enthousiasme et leur attachement émotionnel au club n’ont pas faibli, mais je pense que ce qui compte le plus pour eux, ce n’est pas nécessairement le succès du club de football en soi, mais le fait que ce succès profite non seulement au club, mais aussi aux supporters, à la ville et à la communauté. C’est le cœur de leurs valeurs : même si les victoires sur le terrain les enthousiasment et que le club connaît le succès, ils admettent en premier lieu que ce n’est pas un véritable succès si le reste du parcours ne suit pas. »