Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont averti que Wrexham risquait un « très gros problème » si le club ne parvenait pas à accéder à la Premier League

Interrogé sur OLBG, Wilson a rappelé qu’un échec à se qualifier pour les barrages représentait un manque à gagner substantiel. Les recettes supplémentaires des journées de match et les opportunités commerciales associées à ces rencontres font de ces rendez-vous des mannes financières cruciales pour les clubs de Championship. Wilson a ainsi souligné l’impact immédiat d’une non-qualification sur les finances des prétendants à la promotion.

« Rater les barrages coûte environ 15 millions de livres en recettes billetterie et partenaires », précise-t-il.

« Si un club manque les barrages et ne monte pas en Premier League, il laisse filer une opportunité estimée à 120 millions de livres sterling, ce qui est considérable. C’est particulièrement vrai pour Wrexham, au regard des sommes déjà investies ces deux dernières années et des projets de nouveau centre d’entraînement et d’agrandissement de son stade, ce qui rend la situation délicate. »

« Pour Wrexham cette saison, c’est avant tout une opportunité financière qui s’échappe s’ils ne se qualifient pas pour les barrages d’accession à la Premier League », conclut le professeur Wilson. Un tel scénario entraînerait non seulement une perte de revenus estimée à 120 millions de livres, mais aussi des conséquences sur les contrats de joueurs déjà engagés en Championship dans l’optique de cette montée. Si le club ne parvient pas à obtenir sa promotion en Premier League en 2027, au vu de ses dépenses actuelles, cela poserait un très gros problème à Rob Mac et Ryan Reynolds. »