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Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont averti que Wrexham risquait un « très gros problème » si le club ne parvenait pas à accéder à la Premier League
La course de Wrexham vers la promotion s’accompagne d’enjeux financiers colossaux.
La quête de Wrexham pour atteindre la Premier League revêt une importance accrue depuis que le club évolue en Championship. Selon l’expert en finance sportive Dr Rob Wilson, l’écart financier entre la réussite et l’échec dans la course à la promotion pourrait être considérable pour le club du nord du Pays de Galles. La véritable récompense financière réside dans la promotion elle-même : atteindre la Premier League générerait environ 120 millions de livres sterling de recettes, tandis qu’un échec priverait le club d’une opportunité financière susceptible de transformer son avenir.
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Un expert financier expose les risques auxquels le club est confronté
Interrogé sur OLBG, Wilson a rappelé qu’un échec à se qualifier pour les barrages représentait un manque à gagner substantiel. Les recettes supplémentaires des journées de match et les opportunités commerciales associées à ces rencontres font de ces rendez-vous des mannes financières cruciales pour les clubs de Championship. Wilson a ainsi souligné l’impact immédiat d’une non-qualification sur les finances des prétendants à la promotion.
« Rater les barrages coûte environ 15 millions de livres en recettes billetterie et partenaires », précise-t-il.
« Si un club manque les barrages et ne monte pas en Premier League, il laisse filer une opportunité estimée à 120 millions de livres sterling, ce qui est considérable. C’est particulièrement vrai pour Wrexham, au regard des sommes déjà investies ces deux dernières années et des projets de nouveau centre d’entraînement et d’agrandissement de son stade, ce qui rend la situation délicate. »
« Pour Wrexham cette saison, c’est avant tout une opportunité financière qui s’échappe s’ils ne se qualifient pas pour les barrages d’accession à la Premier League », conclut le professeur Wilson. Un tel scénario entraînerait non seulement une perte de revenus estimée à 120 millions de livres, mais aussi des conséquences sur les contrats de joueurs déjà engagés en Championship dans l’optique de cette montée. Si le club ne parvient pas à obtenir sa promotion en Premier League en 2027, au vu de ses dépenses actuelles, cela poserait un très gros problème à Rob Mac et Ryan Reynolds. »
La stratégie d’investissement s’appuie sur une progression méthodique au sein de la pyramide.
Porté par les investissements massifs de ses propriétaires, Reynolds et Rob Mac, Wrexham grimpé les échelons du football anglais. Outre un recrutement ciblé, le club a lancé de grands projets d’infrastructure, comme la construction d’un nouveau centre d’entraînement et l’agrandissement du Racecourse Ground. Selon Wilson, les revenus en Championship pourraient désormais atteindre environ 50 millions de livres sterling ; toutefois, les dépenses actuelles obligent le club à compter sur un soutien extérieur jusqu’à ce qu’il accède à la Premier League.
« Lorsque nous avons examiné leurs comptes, leur chiffre d’affaires s’élevait à environ 33 millions de livres sterling en League One », explique-t-il. « Les salaires dépassaient 20 millions de livres sterling, ce qui a entraîné une perte d’environ 15 millions de livres sterling, contre 2,7 millions l’année précédente. Wrexham dépense donc déjà bien plus qu’il ne gagne, et de telles dépenses exigent une place bien plus élevée dans la hiérarchie du football. »
« Avec toutes les activités supplémentaires qu’il mène, Wrexham pourrait générer environ 50 millions de livres sterling de revenus moyens en Championship, mais il a aussi recruté de nouveaux joueurs. »
- AFP
Les efforts de promotion prennent de plus en plus d’importance
Wrexham est en course pour accéder à la Premier League via les barrages et affrontera Middlesbrough samedi. L’équipe de Phil Parkinson, actuellement sixième, lutte avec Hull City et Derby County pour décrocher la dernière place qualificative.