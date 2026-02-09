Ryan Reynolds et Rob McElhenney offrent au patron de Wrexham, Phil Parkinson, un « emploi à vie », les superstars hollywoodiennes s'engageant à ne jamais licencier le manager des Red Dragons, qui bat tous les records.

Parkinson aura toutes les chances de mener Wrexham au bout de son projet. Le coprésident McElhenney a déclaré à The Athletic qu'il gardait une confiance inébranlable dans les capacités d'un homme qui n'a jamais cédé sous la pression : « Phil a été le pivot de tout ce projet.

Le fait qu'il ait pris ce risque et qu'il se soit lancé dans cette aventure avec nous — non, qu'il ait créé cette aventure et en ait dessiné les contours — a été... crucial n'est pas le mot... essentiel n'est pas le mot. Je ne sais pas si j'ai les mots pour décrire pleinement à quel point Phil a été indispensable à l'histoire et au succès de Wrexham.

Il m'a dit très tôt dans nos conversations : « Une chose dont je suis sûr, c'est que vous me licencierez un jour ». J'ai répondu : « Vraiment ? ». Il m'a dit que tous les entraîneurs de football savent qu'à un moment donné, ils seront licenciés. J'ai répondu : « D'accord, c'est juste, et je comprends que cela fait partie du métier ».

« Mais Ryan et moi discutons tout le temps, et je ne vois tout simplement pas comment Phil Parkinson pourrait être licencié. Cela n'aurait aucun sens. Il est l'architecte, le créateur de tout cela. De notre point de vue, il a ce poste à vie. À moins qu'il ne trouve un autre emploi qui lui plaise, il est notre entraîneur. Il est notre manager. C'est notre homme.

Je sais que cela peut paraître idiot et peut-être irresponsable de le dire publiquement, mais c'est vraiment ce que nous pensons. Et nous avons toujours affiché nos sentiments. Nous avons toujours été aussi honnêtes que possible. »

