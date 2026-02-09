Getty/GOAL
Ryan Reynolds et Rob McElhenney offrent au patron de Wrexham, Phil Parkinson, un « emploi à vie », les superstars hollywoodiennes s'engageant à ne jamais licencier le manager des Red Dragons, qui bat tous les records.
Records EFL battus par Wrexham et Parkinson, spécialiste des promotions
Parkinson a dû être convaincu de prendre les rênes du Racecourse Ground, alors qu'il descendait en National League, mais il ne regrette pas d'avoir accepté cette invitation. À 58 ans, il a disputé 257 matchs à la tête de l'équipe, remportant 150 victoires.
Ces succès ont permis à Wrexham d'obtenir trois promotions consécutives, devenant ainsi la première équipe à réaliser cet exploit dans l'EFL. Les Red Dragons sont désormais en tête du championnat, grâce à des dépenses somptuaires, et visent désormais l'élite.
McElhenney & Reynolds n'ont aucune intention de licencier Parkinson.
Parkinson aura toutes les chances de mener Wrexham au bout de son projet. Le coprésident McElhenney a déclaré à The Athletic qu'il gardait une confiance inébranlable dans les capacités d'un homme qui n'a jamais cédé sous la pression : « Phil a été le pivot de tout ce projet.
Le fait qu'il ait pris ce risque et qu'il se soit lancé dans cette aventure avec nous — non, qu'il ait créé cette aventure et en ait dessiné les contours — a été... crucial n'est pas le mot... essentiel n'est pas le mot. Je ne sais pas si j'ai les mots pour décrire pleinement à quel point Phil a été indispensable à l'histoire et au succès de Wrexham.
Il m'a dit très tôt dans nos conversations : « Une chose dont je suis sûr, c'est que vous me licencierez un jour ». J'ai répondu : « Vraiment ? ». Il m'a dit que tous les entraîneurs de football savent qu'à un moment donné, ils seront licenciés. J'ai répondu : « D'accord, c'est juste, et je comprends que cela fait partie du métier ».
« Mais Ryan et moi discutons tout le temps, et je ne vois tout simplement pas comment Phil Parkinson pourrait être licencié. Cela n'aurait aucun sens. Il est l'architecte, le créateur de tout cela. De notre point de vue, il a ce poste à vie. À moins qu'il ne trouve un autre emploi qui lui plaise, il est notre entraîneur. Il est notre manager. C'est notre homme.
Je sais que cela peut paraître idiot et peut-être irresponsable de le dire publiquement, mais c'est vraiment ce que nous pensons. Et nous avons toujours affiché nos sentiments. Nous avons toujours été aussi honnêtes que possible. »
Pourquoi Wrexham est heureux d'offrir à Parkinson un « emploi à vie »
McElhenney a ajouté, en faisant comprendre à Parkinson qu'il avait un « emploi à vie » s'il le souhaitait : « Je ne pense pas que le fait de donner cette information à Phil - ce que nous lui avons dit en privé - lui enlève quoi que ce soit de son esprit de compétition. Ce n'est pas quelqu'un qui se repose sur ses lauriers. Pas Phil Parkinson. Il ne va pas se détendre et dire : « Super, j'ai un emploi à vie, c'est tout ce qui m'importe ». Ce n'est tout simplement pas son genre.
Encore une fois, c'est juste notre façon de faire. Nous deux, nous aimons travailler dans un environnement où règnent l'honnêteté, l'intégrité, le respect mutuel et la sécurité. Je ne dis pas comment les autres devraient gérer leur organisation.
Il est évident que les gens les gèrent de toutes sortes de façons et connaissent un énorme succès. Je ne pense simplement pas que lorsqu'une personne se sent « sur la sellette », elle donne le meilleur d'elle-même. Je ne pense pas que cela corresponde au comportement humain.
Si quelqu'un se sent responsable de quelque chose d'important et que gagner et donner le meilleur de lui-même est un facteur déterminant pour son propre destin, il sera motivé. Mais je pense que cela vient de l'intérieur. Je ne pense pas que cela puisse venir de l'extérieur.
Je ne comprends tout simplement pas la logique qui consiste à avertir un entraîneur : « Si vous ne gagnez pas les trois prochains matchs, vous serez licencié ». Mais, encore une fois, je suppose que cela fonctionne pour d'autres personnes. »
Wrexham fait partie d'un groupe très serré en course pour les barrages
Reynolds partage le même point de vue que McElhenney. L'acteur de Deadpool ajoute à propos de Parkinson, qui continue à travailler avec des contrats de 12 mois renouvelables : « On dit que les Gallois naissent avec le cœur d'un poète et le poing d'un combattant. Et cette description lui correspond assez bien. Phil apporte cet esprit dans les vestiaires comme personne d'autre ne le fait.
« Vous pouvez lui offrir toutes les compétences du monde, mais il refusera instantanément s'il estime que le personnage n'atteindra pas les sommets qu'il espère atteindre. C'est le diagramme de Venn du football et de l'industrie du divertissement. Ou de n'importe quelle industrie. Choisissez la vôtre. C'est toujours la même chose.
Le point commun entre tous ces domaines, c'est que la culture commence au sommet. Si « M. la grande star de cinéma » arrive en retard sur le plateau, se montre grossier et prétentieux, je vous promets que dans deux, trois ou quatre semaines, cela se répercutera sur la personne qui travaille sur son premier film. Phil a appliqué ce principe au vestiaire. Il s'agit avant tout de faire en sorte que les joueurs aient vraiment le sentiment d'appartenir à une communauté. »
Wrexham a subi une défaite prématurée 2-0 contre Millwall, autre prétendant aux barrages, lors de son dernier match de championnat, mais reste sixième au classement. Il n'a toutefois que cinq points d'avance sur Swansea, 15e, et a encore du travail à faire s'il veut s'assurer une place en Premier League.
