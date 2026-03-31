Ryan Reynolds et Rob Mac, propriétaires du Wrexham, sont-ils « les meilleurs propriétaires du monde du football » ? Un ancien international gallois explique pourquoi ces stars hollywoodiennes peuvent se targuer de ce titre

Ils continueront – tout en bénéficiant du soutien total de leurs épouses, Blake Lively et Kaitlin Olson – à injecter des fonds dans le Wrexham, tant pour le club que pour la ville. Peu de clubs dans le monde peuvent se vanter d’avoir à leur tête des présidents aussi dévoués.

Interrogé sur la question de savoir s'ils sont les meilleurs de ce groupe, Chester a déclaré à Fruity King : « Ryan Reynolds et Rob McElhenney sont-ils les meilleurs propriétaires du monde du football ? C'est une question difficile. Je pense qu’il y a eu beaucoup de très bons propriétaires dans le monde du football, mais je pense que pour ce qu’ils ont fait pour Wrexham en tant que club, et pour la ville aussi, c’était déjà un club de football avec une longue histoire bien avant leur arrivée. Mais voir où le club en était tombé et comment ils ont redressé la situation, c’est vraiment impressionnant.

« Et puis, il y a l’attention qu’ils ont attirée sur le club depuis l’étranger et ce que cela a apporté aux habitants de Wrexham et aux supporters locaux. Je pense qu’en regardant les choses d’un point de vue extérieur, ils comprennent à quel point cette relation avec la population locale et les supporters qui ont toujours été là est importante, plutôt que de se concentrer uniquement sur le succès qu’ils ont rencontré auprès de nouveaux supporters à travers le monde. Je pense que cela en dit long sur le genre de personnes et de personnalités qu’ils sont. »