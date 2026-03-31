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Ryan Reynolds et Rob Mac, propriétaires du Wrexham, sont-ils « les meilleurs propriétaires du monde du football » ? Un ancien international gallois explique pourquoi ces stars hollywoodiennes peuvent se targuer de ce titre
Wrexham continue de battre des records de transfert
Ce soutien a permis à Wrexham de s'épanouir tant sur le terrain qu'en dehors. L'avenir s'annonce prometteur, les travaux de construction d'une nouvelle tribune Kop au Racecourse Ground étant déjà bien avancés. Le club accueillera bientôt davantage de supporters, tous unis dans leur objectif d'atteindre la Premier League.
La série documentaire primée « Welcome to Wrexham » continue de se constituer une base de fans mondiale, ouvrant ainsi une fenêtre sur le monde. Les succès sur le terrain ont contribué à maintenir un intérêt élevé, Phil Parkinson ayant accompli un travail remarquable au cours de son mandat de 267 matchs.
Il a été soutenu à chaque étape par Reynolds et Mac, et des records de transfert ont été battus à chaque mercato. On évoque déjà la possibilité que Wrexham dépense plus de 50 millions de livres sterling (66 millions de dollars) pour un joueur si le club venait à atteindre l’élite.
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Reynolds & Mac sont-ils les meilleurs propriétaires du football mondial ?
Ils continueront – tout en bénéficiant du soutien total de leurs épouses, Blake Lively et Kaitlin Olson – à injecter des fonds dans le Wrexham, tant pour le club que pour la ville. Peu de clubs dans le monde peuvent se vanter d’avoir à leur tête des présidents aussi dévoués.
Interrogé sur la question de savoir s'ils sont les meilleurs de ce groupe, Chester a déclaré à Fruity King : « Ryan Reynolds et Rob McElhenney sont-ils les meilleurs propriétaires du monde du football ? C'est une question difficile. Je pense qu’il y a eu beaucoup de très bons propriétaires dans le monde du football, mais je pense que pour ce qu’ils ont fait pour Wrexham en tant que club, et pour la ville aussi, c’était déjà un club de football avec une longue histoire bien avant leur arrivée. Mais voir où le club en était tombé et comment ils ont redressé la situation, c’est vraiment impressionnant.
« Et puis, il y a l’attention qu’ils ont attirée sur le club depuis l’étranger et ce que cela a apporté aux habitants de Wrexham et aux supporters locaux. Je pense qu’en regardant les choses d’un point de vue extérieur, ils comprennent à quel point cette relation avec la population locale et les supporters qui ont toujours été là est importante, plutôt que de se concentrer uniquement sur le succès qu’ils ont rencontré auprès de nouveaux supporters à travers le monde. Je pense que cela en dit long sur le genre de personnes et de personnalités qu’ils sont. »
Pourquoi les joueurs souhaitent rejoindre le projet ambitieux de Wrexham
Reynolds et Mac ont su tirer parti d'un recrutement judicieux – en recrutant des joueurs confirmés sur le terrain et en coulisses –, mais Chester n'a jamais réussi à décrocher un transfert au Racecourse.
Ce n'est pas faute d'avoir essayé, comme l'explique le défenseur de 37 ans, qui a pris sa retraite en février 2025 : « Je pense avoir fait de mon mieux pour être recruté par Wrexham pendant environ trois ans ! Je vis actuellement à seulement 45 minutes de Wrexham. Quand j’ai quitté Derby [en 2023], je n’avais pas beaucoup joué au football, alors je m’entraînais à Barrow à l’époque, car ils avaient un centre d’entraînement dans le Nord-Ouest et mon ami connaissait l’entraîneur, donc je m’entraînais là-bas.
« Il se trouve que nous avons joué contre les moins de 21 ans de Wrexham lors d’un match amical à huis clos. Je pense que Phil Parkinson a reçu un compte rendu du match et que quelqu’un lui a mentionné que j’avais joué. David Jones, qui est l’entraîneur de l’équipe première à Wrexham, et moi avions joué ensemble à United. Il est un peu plus âgé que moi et il m’a contacté juste pour savoir où j’en étais et si cela m’intéresserait.
« Je ne pense pas qu’il y ait actuellement de club de football plus passionnant au monde que Wrexham, avec ses propriétaires, et c’était quelque chose que j’espérais vraiment. À l’époque, je crois qu’ils se concentraient en priorité sur d’autres postes et ça ne s’est jamais vraiment concrétisé. »
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Calendrier de Wrexham 2025-2026 : en route vers les barrages du championnat
Deux mercato très actifs lors de la saison 2025-2026 ont permis à Wrexham de se replacer dans la course à la promotion. Le club occupe actuellement la septième place du classement du Championship, et seule la différence de buts l'empêche d'accéder aux places de barrages.
Il reste sept matchs à disputer cette saison à l'équipe de Parkinson, qui cherche à décrocher son billet pour la loterie de la promotion en Premier League. Elle sera de retour sur le terrain vendredi pour un déplacement chez West Brom, menacé de relégation.