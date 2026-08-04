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Ryan Reynolds et Rob Mac prêts à dépenser plus de 10 M£ ? La prédiction transfert d’un ancien de Wrexham alors que les copropriétaires hollywoodiens poursuivent leur rêve de Premier League
Qui est le transfert le plus cher de l’histoire de Wrexham et combien a-t-il coûté ?
Wrexham s’est rapproché de ce cap à l’été 2025 en arrachant Nathan Broadhead à Ipswich. Le montant total de cet accord pourrait finalement atteindre huit chiffres. Il se peut qu’une somme de cette ampleur change de mains 12 mois plus tard, sans qu’il soit nécessaire d’inclure des bonus dans l’équation.
Après plusieurs mercatos marqués par de grosses dépenses, qui ont permis de construire puis d’affiner un effectif compétitif, la qualité est désormais privilégiée à la quantité au Racecourse Ground. Phil Parkinson dispose des joueurs nécessaires, mais un supplément de qualité sera toujours accueilli avec gratitude.
Wrexham s’est montré relativement discret jusqu’ici, le latéral de 23 ans Danny Imray étant le seul joueur à avoir franchi les portes du club. Les distractions n’ont toutefois pas manqué durant une pré-saison bien remplie, qui a notamment inclus des rencontres avec Manchester United, Leeds et Liverpool, tout en passant par la Finlande et l’Amérique du Nord.
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Wrexham va-t-il battre à nouveau son record de transfert ?
Alors que la nouvelle saison approche à grands pas, le marché devrait s’animer à partir de maintenant. Interrogé sur le fait de savoir si Wrexham allait être actif, l’ancien joueur des Red Dragons Trundle, qui s’exprimait en association avec livescore.com, a déclaré à GOAL : « Je pense que oui. Ils ont fait beaucoup de bonnes affaires l’an dernier, donc ils ont un effectif de qualité. Je pense qu’ils chercheront encore à recruter.
« J’ai vu que quelques personnes avaient été libérées, qu’elles soient arrivées à la fin de leur contrat et des choses comme ça. Ils chercheront définitivement à ajouter cette qualité supplémentaire, mais je pense que si l’on regarde où en était Wrexham la saison dernière, on aimerait penser qu’ils seront encore dans ces eaux-là à la fin. »
Interrogé sur le fait de savoir si Reynolds et Mac sont prêts à remettre la main à la poche encore une fois, en validant un deal à 10 M£ si nécessaire, Trundle a ajouté : « Je pense que oui. Si vous regardez ces propriétaires, tout ce qu’ils ont dit qu’ils feraient, ils ont tenu parole. En tant que supporter, c’est de la musique à vos oreilles.
« On voit que les propriétaires aiment le club. Pas seulement le club, mais ils veulent aussi s’impliquer à Wrexham en tant que lieu lui-même, en aidant les entreprises locales et en aidant aussi tout le monde autour. C’est formidable à voir et ce sont des moments excitants. Évidemment, l’an dernier, c’était leur première année là-dedans, vous vous demandez à quoi cela va ressembler maintenant. Les équipes les connaissent, les équipes en sauront beaucoup plus sur eux, mais je pense toujours que Wrexham a la qualité dans son effectif pour rester autour de ces places de barrage. »
Stars du documentaire : Reynolds et Mac mettent leur ego de côté
Wrexham a échoué de peu aux portes du top 6 la saison dernière, mais sait que huit places font partie de la course à la montée cette saison. Reynolds et Mac font tout leur possible pour s’assurer que Parkinson et compagnie disposent de tous les outils nécessaires.
Les copropriétaires de premier plan ont attiré beaucoup d’attention au pays de Galles, mais ils ont toujours été heureux de mettre leurs ego hollywoodiens de côté pour le bien de la cause collective, au point même que la série documentaire « Welcome to Wrexham » les a parfois vus passer au second plan pendant que d’autres personnages occupaient le devant de la scène.
Trundle a déclaré à propos de ceux qui tirent les ficelles : « Ne vous méprenez pas, dans le documentaire qu’ils ont fait, on voit où leurs compétences entrent en jeu. Ils sont sur le terrain pour beaucoup de ces choses-là, mais pour moi, c’est ce qui a donné à Wrexham une portée mondiale. Vous le placez là où les gens vont le regarder, mais dès qu’ils ont commencé à le regarder et qu’ils ont découvert l’histoire de Wrexham et la manière dont ils parlent aux supporters, ça a été brillant.
« Je pense que si vous les regardez en tant que propriétaires, ils sont là pour les matches importants, ils sont là quand ils peuvent se déplacer. Quand ils ne sont pas là, vous voyez à quel point ils regardent encore depuis chez eux et à quel point ils sont toujours investis dans le club. Pour moi, en tant qu’ancien joueur de Wrexham aussi, c’est génial à voir, parce que j’ai connu le club en le voyant traverser des moments difficiles et tomber jusqu’à sortir de la Football League. Pour ces supporters, voir maintenant où ils en sont, c’est formidable, et les propriétaires y ont joué un rôle énorme. Je pense que, plus que quiconque, les supporters ne voudraient jamais les perdre. »
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Calendrier de Wrexham 2026-2027 : les premiers matches de la saison en coupe et en Championship
Wrexham se prépare à un affrontement contre Middlesbrough au premier tour de la Carabao Cup, vendredi. Des points précieux en Championship seront ensuite en jeu lors d’un derby sur la pelouse de Cardiff pour lancer la saison, le 17 août.
De nouveaux visages auront peut-être rejoint les rangs de Parkinson d’ici là, mais le mercato estival restera ouvert jusqu’au 1er septembre, ce qui signifie que d’autres dépenses peuvent encore être engagées avant la fin du mois.
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