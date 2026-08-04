Wrexham a échoué de peu aux portes du top 6 la saison dernière, mais sait que huit places font partie de la course à la montée cette saison. Reynolds et Mac font tout leur possible pour s’assurer que Parkinson et compagnie disposent de tous les outils nécessaires.

Les copropriétaires de premier plan ont attiré beaucoup d’attention au pays de Galles, mais ils ont toujours été heureux de mettre leurs ego hollywoodiens de côté pour le bien de la cause collective, au point même que la série documentaire « Welcome to Wrexham » les a parfois vus passer au second plan pendant que d’autres personnages occupaient le devant de la scène.

Trundle a déclaré à propos de ceux qui tirent les ficelles : « Ne vous méprenez pas, dans le documentaire qu’ils ont fait, on voit où leurs compétences entrent en jeu. Ils sont sur le terrain pour beaucoup de ces choses-là, mais pour moi, c’est ce qui a donné à Wrexham une portée mondiale. Vous le placez là où les gens vont le regarder, mais dès qu’ils ont commencé à le regarder et qu’ils ont découvert l’histoire de Wrexham et la manière dont ils parlent aux supporters, ça a été brillant.

« Je pense que si vous les regardez en tant que propriétaires, ils sont là pour les matches importants, ils sont là quand ils peuvent se déplacer. Quand ils ne sont pas là, vous voyez à quel point ils regardent encore depuis chez eux et à quel point ils sont toujours investis dans le club. Pour moi, en tant qu’ancien joueur de Wrexham aussi, c’est génial à voir, parce que j’ai connu le club en le voyant traverser des moments difficiles et tomber jusqu’à sortir de la Football League. Pour ces supporters, voir maintenant où ils en sont, c’est formidable, et les propriétaires y ont joué un rôle énorme. Je pense que, plus que quiconque, les supporters ne voudraient jamais les perdre. »