Le Gallois a souligné comment Carrick a réussi à mettre en place une philosophie offensive plus traditionnelle sans avoir eu la possibilité de recruter de nouveaux joueurs lors du mercato hivernal. Les victoires consécutives contre Manchester City et Arsenal ont redonné aux supporters de United un sentiment d’optimisme qui leur faisait défaut en début de saison. Giggs estime qu’une préparation estivale complète permettrait d’enregistrer de nouvelles améliorations sous la houlette de Carrick.

« À Manchester United, on a toujours veillé à ce qu’aucun joueur ne soit plus rapide que le ballon. On l’a vu dans ce petit triangle lors du match contre City, et cela après seulement quelques jours d’entraînement », a-t-il expliqué. « Voyons ce qu’il peut faire avec une préparation estivale et en recrutant les joueurs qu’il souhaite. »