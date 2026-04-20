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Ryan Giggs exhorte Manchester United à offrir une seconde chance à sa recrue « malchanceuse » de 72 millions de livres et livre son verdict sur Michael Carrick
Carrick pressenti pour un poste permanent
De retour à Old Trafford en janvier, après le limogeage de Ruben Amorim, Carrick a rapidement remis le club sur les rails, notamment grâce à une victoire cruciale 1-0 sur Chelsea à Stamford Bridge, qui a relancé les espoirs de qualification en Ligue des champions. Invité de l’émission « Rio Ferdinand Presents », Giggs a salué l’influence de son ancien coéquipier sur le style de jeu de l’équipe. « Je pense que c’est sa forte personnalité et la manière discrète dont il s’y prend », a déclaré Giggs. « La façon dont nous avons joué contre Manchester City, c’est la méthode United : passer et se déplacer, passer et se déplacer. Quand on fait parvenir le ballon aux dribbleurs, on peut faire bouger les choses, c’est là qu’on peut prendre des risques. »
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Retrouver l'identité de United
Le Gallois a souligné comment Carrick a réussi à mettre en place une philosophie offensive plus traditionnelle sans avoir eu la possibilité de recruter de nouveaux joueurs lors du mercato hivernal. Les victoires consécutives contre Manchester City et Arsenal ont redonné aux supporters de United un sentiment d’optimisme qui leur faisait défaut en début de saison. Giggs estime qu’une préparation estivale complète permettrait d’enregistrer de nouvelles améliorations sous la houlette de Carrick.
« À Manchester United, on a toujours veillé à ce qu’aucun joueur ne soit plus rapide que le ballon. On l’a vu dans ce petit triangle lors du match contre City, et cela après seulement quelques jours d’entraînement », a-t-il expliqué. « Voyons ce qu’il peut faire avec une préparation estivale et en recrutant les joueurs qu’il souhaite. »
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Une seconde chance pour Hojlund
Au-delà de la situation concernant l’encadrement, Giggs a évoqué l’avenir des joueurs actuellement prêtés. S’il a suggéré que Marcus Rashford et Jadon Sancho auraient peut-être intérêt à chercher un transfert définitif ailleurs, il a affiché un avis plus nuancé sur Hojlund, l’attaquant de 72 millions de livres sterling qui a retrouvé une certaine forme à Naples après deux saisons difficiles à Old Trafford.
« Il a des décisions importantes à prendre concernant Marcus, Hojlund, Sancho et tous ces joueurs », a-t-il noté. Interrogé sur la possibilité de conserver l’un de ces trois éléments, il a conclu : « Peut-être Hojlund, peut-être. Je pense qu’il a été malchanceux d’être le seul avant-centre du club. »
La concurrence pour les places au sein de Manchester United
Giggs estime que Hojlund souffre du poids des attentes et d’un manque de soutien dans le secteur offensif. Selon lui, si Manchester United lui adjoint un autre avant-centre ambitieux comme Benjamin Sesko, le joueur de 23 ans pourra s’élever grâce à une saine concurrence à l’entraînement.
« Tout le monde s'attendait à ce qu'il arrive et fasse des merveilles. Je pense que Sesko aurait plus d'occasions et marquerait plus de buts », a admis Giggs. « Mais on ne sait jamais : si vous avez deux jeunes avant-centres ambitieux en attaque et que vous les mettez en concurrence… Vous voyez, chez United, ça a toujours été une force. Je dis que l'entraînement est plus dur que les matchs : si vous avez des défenseurs centraux de United à une extrémité qui marquent Sesko, ça va être compétitif. »