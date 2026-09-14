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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Ryan Giggs estime que le milieu de terrain de Manchester United, Kobbie Mainoo, peut atteindre l’incroyable niveau de Paul Scholes

R. Giggs
K. Mainoo
P. Scholes
Manchester United
Premier League

L’ancien ailier de Manchester United Ryan Giggs estime que le jeune milieu de terrain Kobbie Mainoo possède tous les attributs nécessaires pour atteindre l’incroyable niveau de Paul Scholes. Giggs a encensé Mainoo après sa performance impressionnante dans le derby de Manchester, soulignant l’accélération unique du jeune joueur, sa puissance physique et son désir constant de faire les bons choix sur le terrain.

  • Impressionnante performance dans le derby

    Mainoo a débuté le match et a disputé l’intégralité des 90 minutes lorsque Manchester United s’est incliné 1-0 face à Manchester City, réduit à 10, à Old Trafford dimanche. Malgré ce résultat négatif, Giggs a été très impressionné par la résilience du milieu de terrain.

    S’exprimant sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand, Giggs a analysé sa performance et a salué les qualités physiques spécifiques du jeune joueur. « Ce n’est pas la vitesse, c’est l’accélération, a noté Giggs. Donc, il n’est pas rapide-rapide, mais il a cette accélération et il est, vous savez, solide physiquement. C’est un très, très bon joueur. »

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Comparer la vision du jeu à celle de Scholes

    Giggs a comparé spécifiquement la vision du jeu de Mainoo à celle de Scholes, estimant qu’il peut développer cette qualité de passe d’élite. Interrogé sur la possibilité de voir le milieu de terrain atteindre le niveau de vision de Scholes, Giggs a répondu positivement.

    « Oui, je veux dire, ça devrait vraiment être la première passe qu’un milieu cherche, vous savez, ce ballon dans le dos de la défense ou ce renversement de jeu de 30 yards potentiellement », a-t-il expliqué. « Ce ballon vers l’avant devrait être la première passe à laquelle vous pensez. Donc, s’il ajoute cela à son jeu, ainsi que le dribble et les passes courtes, alors qui sait ? »

  • Apprendre sur le tas

    L’ancien ailier gallois a également dit comprendre la nature éprouvante de la bataille au milieu de terrain contre leur rival local, soulignant à quel point Mainoo se poussait sans cesse.

    « J’ai eu de la peine pour lui pendant les 10 dernières minutes parce qu’il essayait encore d’en faire [trop]. Il s’est fait prendre le ballon parce qu’il essayait encore de faire ce qu’il fallait, et il n’avait tout simplement plus l’énergie pour le faire », a observé Giggs. Il a ajouté : « En tant que... milieu axial de Man Utd, il est encore jeune, il apprend encore le jeu, et il doit apprendre sur le tas. »

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    Quel est le prochain chapitre pour Mainoo ?

    Manchester United a clairement placé une énorme confiance en Mainoo, la direction du club se réjouissant de sa progression rapide sous les ordres de Michael Carrick. Le jeune milieu de terrain cherchera désormais à affiner son jeu vers l’avant et à poursuivre son évolution remarquable alors que l’équipe se prépare pour ses prochains matches de Premier League.

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