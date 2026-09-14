Mainoo a débuté le match et a disputé l’intégralité des 90 minutes lorsque Manchester United s’est incliné 1-0 face à Manchester City, réduit à 10, à Old Trafford dimanche. Malgré ce résultat négatif, Giggs a été très impressionné par la résilience du milieu de terrain.

S’exprimant sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand, Giggs a analysé sa performance et a salué les qualités physiques spécifiques du jeune joueur. « Ce n’est pas la vitesse, c’est l’accélération, a noté Giggs. Donc, il n’est pas rapide-rapide, mais il a cette accélération et il est, vous savez, solide physiquement. C’est un très, très bon joueur. »