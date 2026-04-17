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Richard Martin

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Ruud Nijstad : le jeune défenseur imposant de Twente qui a attiré l’attention du FC Barcelone, du Bayern Munich et de Chelsea

NXGN
R. Nijstad
FC Twente
Chelsea
Bayern Munich
Premier League
Eredivisie
FC Barcelone
FEATURES

Qu'il s'agisse de Ruud Krol, double finaliste de la Coupe du monde, de Ronald Koeman, défenseur aux penaltys redoutables, de Ruud Gullit, icône du « football total », ou de Virgil van Dijk, champion multi-titré, les Pays-Bas possèdent une longue tradition de défenseurs ayant marqué l'histoire du sport. Un nouveau talent fait désormais parler de lui et attire l'attention des grands clubs : Ruud Nijstad, jeune perle du FC Twente.

Nijstad n’en est qu’à sa première saison professionnelle, mais il s’est déjà imposé au Twente et a attiré l’attention des cadors européens.

Barcelone, le Bayern Munich et Chelsea figurent parmi les formations qui le courtisent déjà. Âgé de 18 ans, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Twente depuis ses débuts en équipe première en octobre dernier. Il a d’ailleurs reconnu qu’un départ pourrait intervenir prochainement.

GOAL vous propose un focus complet sur l’un des plus grands espoirs du football néerlandais.

  • Ruud Nijstad TwenteGetty

    C'est ici que tout a commencé.

    Nijstad est né le 17 janvier 2008 à Almelo, petite ville néerlandaise. Il a commencé le football dans le club de division inférieure DETO avant d’intégrer, à 11 ans, le centre de formation conjoint de Twente et Heracles. Peu avant ses 16 ans, ses performances ont attiré l’attention de l’AC Milan et de la Juventus ; il s’est alors rendu dans le nord de l’Italie pour rencontrer des émissaires des deux cadors transalpins. 

    Finalement, il opte pour Twente, le club de ses supporters et celui qui lui témoigne une confiance totale. Au sein du club de l’Eredivisie, il gravit les échelons à vive allure : intégré à l’équipe U19 à peine âgé de 16 ans, puis promu chez les U21 en début de saison.

    Il n’a ensuite mis que peu de temps avant de faire ses débuts avec l’équipe première.

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  • Ruud NijstadGetty

    Le grand tournant

    Nijstad intègre le groupe professionnel du FC Twente à 17 ans et se voit propulser sur le terrain lorsque le capitaine Robin Propper, touché à la tête, doit céder sa place dès la 8^e minute du derby face à l’Heracles en octobre 2025. Formé dans les deux clubs voisins, le jeune joueur profite de cette opportunité pour réussir ses débuts. 

    Nijstad, qui s’était déjà clairement identifié à Twente, saisit sa chance et livra une performance de haut vol lors de la victoire 2-1, au point d’être élu homme du match par les supporters.

    « C’était une très belle journée », a-t-il déclaré après coup. « On travaille pour ça depuis très longtemps. Je suis dans ce centre de formation depuis huit ans et je rêve de jouer ici. Que ça se produise dès aujourd’hui, après seulement quelques minutes, est incroyable. C’était un moment exceptionnel, mais j’étais très nerveux. Au fil du match, je me suis senti de plus en plus à l’aise.

    J’ai grandi avec le FC Twente depuis mon plus jeune âge, donc pour moi, c’était sympa de pouvoir entrer en jeu aujourd’hui. Le derby est différent des autres matchs, mais il faut l’aborder comme une rencontre normale. Pour moi, ce n’est pas aussi pesant que pour certains. »

  • Ruud NijstadGetty

    Comment se porte l’équipe en ce moment ?

    Nijstad s'est si bien comporté dans le contexte tendu du derby qu'il a conservé sa place dans l'équipe même après le retour en pleine forme de Propper. Dès son troisième match, il a délivré sa première passe décisive lors de la défaite 3-2 contre l'Ajax.

    L’adolescent a ensuite consolidé sa place au point de détrôner Propper, suscitant même les réserves du capitaine. Il a formé un duo régulier avec Stav Lemkin au cœur de la défense et s’entend bien avec l’arrière gauche Mats Rots.

    Sa performance la plus aboutie reste toutefois la victoire 2-1 sur la pelouse de l’Ajax en avril, avant qu’il ne marque son premier but professionnel la semaine suivante, sur corner, lors d’un succès 2-1 contre Volendam à domicile. Ses prestations lui ont valu d’être appelé en sélection néerlandaise des moins de 19 ans en mars.

  • Ruud NijstadGetty

    Principaux atouts

    Nijstad se distingue avant tout par sa maîtrise technique. Doté d’une portée de passe impressionnante et d’un sens aigu du placement, il excelle dans l’art d’envoyer des ballons en profondeur vers l’attaque, tout en affichant une confiance remarquable quand il a le ballon au pied. Défenseur moderne par excellence, il peut évoluer comme arrière gauche inversé et n’hésite pas à monter au milieu de terrain pour soutenir les offensives.

    Invité à décrire son propre style de jeu, il a déclaré : « Bon avec le ballon, physiquement solide, j'ai une bonne vision du jeu et une bonne passe. » Il ne manque certainement pas de taille non plus, mesurant 1,90 mètre et ayant encore une bonne marge de croissance.

  • Ruud Nijstad Getty

    Il reste une marge de progression.

    Cela peut sembler surprenant au vu de son poste et de son mètre quatre-vingt-dix-sept, mais Nijstad reconnaît : « En défense dans la surface de réparation, j’ai encore des progrès à faire, tout comme avec mon pied droit. » Le match contre l’Ajax lui a rappelé l’étendue de son travail restant, notamment dans les duels aériens face à Wout Weghorst.

  • Frank De Boer of AjaxGetty Images Sport

    Le prochain entraîneur serait-il Frank de Boer ?

    Nijstad est souvent comparé au légendaire défenseur néerlandais Frank de Boer, un autre défenseur central gaucher ayant, comme lui, fait ses débuts en Eredivisie à 18 ans. Tous deux se distinguent par leur capacité à relancer le jeu depuis l’arrière et par leur puissance physique.

    Nathan Aké, défenseur central gaucher de Manchester City reconverti en arrière gauche par Pep Guardiola, vient également à l’esprit lorsque l’on découvre Nijstad sur le terrain.

  • Ruud NijstadGetty

    Et maintenant ?

    À quatre journées de la fin de l’Eredivisie, Nijstad reste concentré sur l’objectif de Twente : terminer deuxième pour valider un billet direct pour la Ligue des champions, ou, à défaut, assurer une place en Ligue Europa. Mais il est clair qu’il pense déjà à la suite de sa carrière. Son contrat avec Twente court jusqu’en 2027, ce qui signifie que le club peut soit le céder cet été pour un montant modeste – environ 8 millions d’euros selon certaines sources – soit prendre le risque de le voir partir l’année prochaine sans rien obtenir en échange.

    Il l’a confirmé sans détour lors d’une récente interview accordée à ESPN : « Soit je prolonge mon contrat, soit je pars. J’ai déjà une petite idée de la suite, mais pour l’instant je suis concentré sur mon rôle au FC Twente. Je sais faire abstraction de tout cela et laisser mes parents et mon entourage gérer ces questions. Je reste focalisé sur le terrain. Je suis quelqu’un de posé et je garde mon calme. Les événements s’accélèrent, plus vite que prévu, mais je suis satisfait de mon temps de jeu et j’espère poursuivre ainsi. »

    Son entraîneur, John van den Brom, est convaincu de son potentiel : « Les bonnes choses arrivent vite. Ruud a énormément progressé. C’est un garçon adorable et un immense talent. Il a tout pour réussir. Pour moi, il fait partie du top 5 des joueurs les plus doués de ma carrière. »