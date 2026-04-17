Ruud Nijstad : le jeune défenseur imposant de Twente qui a attiré l’attention du FC Barcelone, du Bayern Munich et de Chelsea

Nijstad intègre le groupe professionnel du FC Twente à 17 ans et se voit propulser sur le terrain lorsque le capitaine Robin Propper, touché à la tête, doit céder sa place dès la 8^e minute du derby face à l’Heracles en octobre 2025. Formé dans les deux clubs voisins, le jeune joueur profite de cette opportunité pour réussir ses débuts.

Nijstad, qui s’était déjà clairement identifié à Twente, saisit sa chance et livra une performance de haut vol lors de la victoire 2-1, au point d’être élu homme du match par les supporters.

« C’était une très belle journée », a-t-il déclaré après coup. « On travaille pour ça depuis très longtemps. Je suis dans ce centre de formation depuis huit ans et je rêve de jouer ici. Que ça se produise dès aujourd’hui, après seulement quelques minutes, est incroyable. C’était un moment exceptionnel, mais j’étais très nerveux. Au fil du match, je me suis senti de plus en plus à l’aise.

J’ai grandi avec le FC Twente depuis mon plus jeune âge, donc pour moi, c’était sympa de pouvoir entrer en jeu aujourd’hui. Le derby est différent des autres matchs, mais il faut l’aborder comme une rencontre normale. Pour moi, ce n’est pas aussi pesant que pour certains. »