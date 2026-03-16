Russell Martin affirme ne pas regretter son passage désastreux chez les Rangers, qui s'est soldé par le licenciement de l'ancien entraîneur de Southampton après quatre mois

Nommé par les nouveaux propriétaires cet été, Martin n'est resté que 123 jours avant de quitter ses fonctions. En 17 matches, il a enregistré cinq victoires, six nuls et six défaites. Malgré une défaite écrasante (9-1 sur l'ensemble des deux matchs) face au Club de Bruges lors des qualifications pour la Ligue des champions et une seule victoire en championnat sur sept tentatives, il reste déterminé.

« Je ne regrette rien », a-t-il expliqué à BBC Radio 5 Live. « C'est très frustrant pour moi en tant qu'entraîneur, manager et leader, mais en fin de compte, c'est toujours la faute du manager. C'est ma faute si je n'ai pas été assez performant, mais on apprend de ses erreurs et cela me rendra meilleur, c'est certain. »