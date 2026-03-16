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Russell Martin affirme ne pas regretter son passage désastreux chez les Rangers, qui s'est soldé par le licenciement de l'ancien entraîneur de Southampton après quatre mois
Retour sur une période difficile à Ibrox
Nommé par les nouveaux propriétaires cet été, Martin n'est resté que 123 jours avant de quitter ses fonctions. En 17 matches, il a enregistré cinq victoires, six nuls et six défaites. Malgré une défaite écrasante (9-1 sur l'ensemble des deux matchs) face au Club de Bruges lors des qualifications pour la Ligue des champions et une seule victoire en championnat sur sept tentatives, il reste déterminé.
« Je ne regrette rien », a-t-il expliqué à BBC Radio 5 Live. « C'est très frustrant pour moi en tant qu'entraîneur, manager et leader, mais en fin de compte, c'est toujours la faute du manager. C'est ma faute si je n'ai pas été assez performant, mais on apprend de ses erreurs et cela me rendra meilleur, c'est certain. »
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Le coût personnel de la gestion d'un club de football
L'intensité de son travail a rapidement déteint sur sa vie privée, créant un climat malsain. Bien qu'il ait exprimé son attachement à la ville, l'ancien international écossais a révélé que l'hostilité croissante rendait impossible le soutien de sa famille. « J'adore Glasgow en tant que ville », a-t-il souligné. « J'adorais y vivre. C'était vraiment difficile pour mon entourage – ma famille, mes amis. Quand mes enfants sont venus me voir, ils n'ont pas pu assister au match à cause de l'intensité des insultes que je subissais à ce moment-là. » Il a décrit cette période intense comme « formatrice ».
Faire face à une transition majeure et aux attentes qui l'accompagnent
Sa nomination a coïncidé avec une période de profonde transition, durant laquelle il a supervisé une refonte radicale de l'effectif. « Il y a eu tellement de changements », a-t-il admis. « Je suis arrivé au club à un moment où les nouveaux propriétaires n'étaient en poste que depuis deux semaines. Un nouveau directeur sportif, un directeur général, un responsable de la performance, un nouvel entraîneur principal, 14 nouveaux joueurs. » Il a ajouté : « J’ai beaucoup insisté sur le fait que cela prendrait probablement du temps, c’est donc de ma faute, car je me trouvais dans un environnement où, historiquement et traditionnellement, on n’a pas vraiment le temps. J’aurais adoré avoir le temps de construire quelque chose et j’avais le sentiment que c’était ce dont le club avait besoin. Les propriétaires en ont décidé autrement et ils ont pris leur décision. »
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Fiers des recrutements réussis de l'été
Depuis, les Rangers ont remonté la pente pour se hisser à la troisième place sous la houlette de Danny Rohl, à trois points du leader, les Hearts. Malgré son départ, l’ancien entraîneur de Swansea City est fier de ses recrues, comme Emmanuel Fernandez et Mikey Moore. « Je ne suis pas surpris qu’il ait continué sur sa lancée et qu’il ait brillé », a-t-il déclaré à propos de Moore, qu’il qualifie de « talent hors du commun ». « Prenez des joueurs comme Mani Fernandez. Il est passé de Peterborough, en League One, aux Rangers, et s’est retrouvé tout à coup à jouer devant ce public : c’est une expérience complètement différente. Il a été brillant. » Ces recrues estivales se sont révélées indispensables, totalisant 11 buts sous le nouveau régime.
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