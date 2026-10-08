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Rumeurs de transfert autour d’Erling Haaland et « garanties » d’Elliot Anderson : la légende de Manchester City Paul Dickov évalue l’impact de l’affaire des 115 chefs d’accusation liés au fair-play financier sur l’effectif d’Enzo Maresca
Manchester City reconnu coupable d’infractions au fair-play financier mais fera appel
Une commission indépendante a jugé City coupable d’infractions au règlement à une échelle épique, tandis qu’un communiqué accablant de la Premier League a accusé une équipe qui a dominé la scène nationale sous Pep Guardiola d’avoir mis en place des « arrangements fictifs ».
City a clamé son innocence tout au long de l’affaire, un appel contre d’éventuelles sanctions ayant été déposé, le club étant convaincu de pouvoir blanchir son nom. Cette saga au long cours est toutefois devenue une distraction indésirable pour les supporters, les joueurs, les entraîneurs et les membres du conseil d’administration.
Alors que l’incertitude plane dans l’air du Lancashire, des questions inévitables ont été posées sur ce que de lourdes sanctions pourraient signifier pour City et son effectif constellé de stars. Si des retraits de points, voire une relégation, venaient à être appliqués, certains joueurs pourraient envisager un départ.
L’attaquant prolifique Haaland figurerait en haut de cette liste, ayant déjà été associé aux géants de la Liga que sont Barcelone et le Real Madrid dans un passé pas si lointain, et il se pourrait que cinq ans soient tout ce qu’il accomplisse à l’Etihad.
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Haaland pourrait-il envisager un transfert en 2027 ?
Interrogé sur le fait de savoir si la superstar norvégienne gardera ses options ouvertes à l’approche des marchés des transferts de 2027, l’icône culte de City, Dickov, qui s’exprimait en association avec 247Bet, a déclaré à GOAL : « Personne ne le sait. Je parlais à quelqu’un quand j’étais au club, les joueurs vont-ils partir, et personne ne le sait.
« C’est vraiment difficile de commenter tant que vous ne connaissez pas les sanctions, s’ils sont jugés coupables et que l’appel n’a pas fonctionné. Je sais que tout le club fait, de l’ensemble du personnel, pas seulement des joueurs, c’est de réaffirmer sa position sur le sujet.
« Et je pense qu’en ce moment, ce que nous allons avoir, ce qui sera finalement bien pour revenir au football, c’est un match vraiment, vraiment intéressant dimanche. Les gens parlent de la façon dont les joueurs vont réagir, vont-ils l’utiliser comme une mentalité d’assiégés, le monde contre nous ?
« Mais en même temps, ils ont assez d’expérience et ils sont assez professionnels. Il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif qui ont disputé de grands matches, dans de grands moments, dans des ambiances de très haut niveau. Donc, il sera intéressant de voir ce qui se passera dimanche. »
Que signifie l'incertitude pour les recrues estivales à gros budget ?
City, qui a remporté le titre de Premier League à huit reprises entre 2012 et 2024, sera de retour en action ce week-end avec un déplacement à Liverpool, l’une des équipes prêtes à lancer des demandes d’indemnisation contre des rivaux nationaux si les violations présumées du règlement sont confirmées.
Les grosses recrues de l’été devraient occuper une place importante à Anfield, avec l’international anglais Anderson et l’Argentin Fernandez, champion du monde, arrivés à Manchester dans le cadre de deals dépassant largement les 100 millions de livres sterling (132 M$).
Interrogé sur le fait de savoir s’il éprouvait de la compassion pour ceux qui ont été placés sous les projecteurs dans un cirque sportif, avec le jeune prodige Ayyoub Bouaddi également parmi ceux qui ont été recrutés, Dickov a ajouté : « Évidemment, quand ils ont signé, ils savaient que c’était quelque chose qui existait.
« Ils ont évidemment, je ne peux qu’imaginer, eu des garanties au moment de signer concernant l’avenir du club. En regardant peut-être les déclarations de Khaldoon [Al Mubarak] et Ferran [Soriano], cela n’a probablement fait que réitérer ce qui se passait, parce que leur position n’a pas changé, depuis le début, du début jusqu’aux accusations, puis à l’appel, leur position n’a pas changé.
« Je peux seulement imaginer que lorsque les joueurs ont signé cet été, c’était exactement la même chose. Comme les supporters, tout ce que les joueurs peuvent faire, c’est simplement faire confiance au club et à ce qu’il fait. »
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Manchester City est toujours en course pour remporter un trophée majeur sous Maresca
Malgré tout le bruit autour des retraits de points, amendes et interdictions de recrutement, Manchester City a entamé la campagne 2026-2027 de brillante manière, avec un sans-faute lors de ses cinq matches de Premier League pour occuper la tête du classement.
Le club a également atteint le quatrième tour de la Carabao Cup et a signé une victoire en Ligue des champions. Enzo Maresca est désormais à la barre, après avoir succédé au légendaire Guardiola, et espère que plusieurs voies vers des trophées majeurs ne seront pas fermées par les sanctions les plus sévères liées au fair-play financier.
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