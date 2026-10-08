Une commission indépendante a jugé City coupable d’infractions au règlement à une échelle épique, tandis qu’un communiqué accablant de la Premier League a accusé une équipe qui a dominé la scène nationale sous Pep Guardiola d’avoir mis en place des « arrangements fictifs ».

City a clamé son innocence tout au long de l’affaire, un appel contre d’éventuelles sanctions ayant été déposé, le club étant convaincu de pouvoir blanchir son nom. Cette saga au long cours est toutefois devenue une distraction indésirable pour les supporters, les joueurs, les entraîneurs et les membres du conseil d’administration.

Alors que l’incertitude plane dans l’air du Lancashire, des questions inévitables ont été posées sur ce que de lourdes sanctions pourraient signifier pour City et son effectif constellé de stars. Si des retraits de points, voire une relégation, venaient à être appliqués, certains joueurs pourraient envisager un départ.

L’attaquant prolifique Haaland figurerait en haut de cette liste, ayant déjà été associé aux géants de la Liga que sont Barcelone et le Real Madrid dans un passé pas si lointain, et il se pourrait que cinq ans soient tout ce qu’il accomplisse à l’Etihad.