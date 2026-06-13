Selon le tabloid allemand Express, la formation du Kraichgau s’apprêterait à lancer une « offensive spectaculaire » pour s’attacher les services de l’attaquant très convoité El Mala. Pour le convaincre, le TSG aurait prévu une « prime à la signature généreuse », un « salaire mirobolant » et un « contrat à long terme ».
Traduit par
« Rumeur de transfert » : un club de Bundesliga dément avoir prévu une « tentative audacieuse » pour recruter Said El Mala, de Cologne
Sur X, la TSG a démenti la rumeur d’un ton ironique : « Ça faisait longtemps que je n’avais pas lu une rumeur de transfert aussi farfelue », a tweeté le club, jouant sur le prénom et ajoutant un emoji canard.
Les joueurs d’Hoffenheim ont ainsi coupé court à la rumeur avant même qu’elle ne prenne de l’ampleur.
- Getty Images
Selon les dernières informations, le Borussia Dortmund s’intéresserait également à El Mala.
Les dirigeants du FC Cologne espèrent tirer profit du transfert d'El Mala cet été, le jeune attaquant de 19 ans ayant manifesté son souhait de quitter le club rhénan. L'intérêt de Brighton, qui le suivait déjà l'an dernier, s'est finalement étiolé. Récemment, le joueur aurait même rejeté un transfert à Brentford, pourtant prêt à débourser jusqu’à 50 millions d’euros.
Son entourage familial, désormais conseil, orienterait plutôt le joueur vers un club de Bundesliga. Après une première partie de saison prometteuse et un second acte tout aussi convaincant, le Borussia Dortmund, entre autres, le suivrait toujours de près. Mais les Jaunes et Noirs ne semblent ni disposés ni en mesure de débourser les 50 millions d’euros réclamés par le FC.
Rentré au club l’été dernier après un prêt au Viktoria Cologne, El Mala a déjà été appelé en équipe nationale pour sa première saison en Bundesliga.
Les statistiques de Said El Mala pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 36 Minutes jouées : 2038 Buts : 13 Passes décisives : 5