Avant ce revirement, Pinto avait lancé un appel public pour lever 2,5 M€ (2,1 M£) afin d’assurer sa propre sécurité, en adressant un avertissement alarmant concernant sa sûreté. Il a déclaré sur X : « Compte tenu de ces circonstances, je n’ai pas d’autre alternative que de me relocaliser, dans les prochains jours, vers un lieu tenu secret pour une durée indéterminée, en raison des multiples menaces de mort que j’ai reçues et du risque sérieux de tentative d’assassinat à mon encontre. »

Après sa réintégration, Pinto s’est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier la ministre de la Justice du Portugal, Rita Alarcao Judice, tout en critiquant vivement la commission responsable du retrait initial.

« J’exprime ma reconnaissance pour l’action entreprise par la ministre de la Justice du Portugal, Rita Alarcao Judice, qui a rétabli la légalité en annulant une décision prise par les membres de la commission chargée du programme portugais de protection des témoins, qui ont agi en violation flagrante de la loi et dans un abus manifeste de pouvoir », a écrit Pinto.

« Il s’agit d’une situation particulièrement grave, d’autant plus que, compte tenu de leurs fonctions, les membres de cette commission ont une responsabilité accrue de faire respecter l’État de droit et de préserver les droits, libertés et garanties des citoyens qui, en raison de la nature spécifique du programme, se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable et incertaine. »



