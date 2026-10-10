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Rui Pinto, lanceur d’alerte de Manchester City, de retour sous protection des témoins alors que le créateur de Football Leaks révèle ses craintes d’une « tentative d’assassinat »
Protection rétablie dans un revirement portugais rapide
Pinto, le créateur de la plateforme Football Leaks âgé de 37 ans, a été réintégré dans un programme de protection des témoins après un revirement rapide des autorités. Son statut de protection, dont il bénéficiait depuis 2020, a été brusquement révoqué, le laissant craindre pour sa vie.
Ce retrait initial a suscité une vive inquiétude chez le Portugais. Cependant, le ministère portugais de la Justice est intervenu, reconnaissant que Pinto n’avait pas été correctement informé des raisons de cette suppression, et qu’il ne s’était pas non plus vu offrir la possibilité de contester la décision.
- AFP
Pinto dénonce un « abus de pouvoir manifeste »
Avant ce revirement, Pinto avait lancé un appel public pour lever 2,5 M€ (2,1 M£) afin d’assurer sa propre sécurité, en adressant un avertissement alarmant concernant sa sûreté. Il a déclaré sur X : « Compte tenu de ces circonstances, je n’ai pas d’autre alternative que de me relocaliser, dans les prochains jours, vers un lieu tenu secret pour une durée indéterminée, en raison des multiples menaces de mort que j’ai reçues et du risque sérieux de tentative d’assassinat à mon encontre. »
Après sa réintégration, Pinto s’est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier la ministre de la Justice du Portugal, Rita Alarcao Judice, tout en critiquant vivement la commission responsable du retrait initial.
« J’exprime ma reconnaissance pour l’action entreprise par la ministre de la Justice du Portugal, Rita Alarcao Judice, qui a rétabli la légalité en annulant une décision prise par les membres de la commission chargée du programme portugais de protection des témoins, qui ont agi en violation flagrante de la loi et dans un abus manifeste de pouvoir », a écrit Pinto.
« Il s’agit d’une situation particulièrement grave, d’autant plus que, compte tenu de leurs fonctions, les membres de cette commission ont une responsabilité accrue de faire respecter l’État de droit et de préserver les droits, libertés et garanties des citoyens qui, en raison de la nature spécifique du programme, se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable et incertaine. »
La confiance brisée malgré la réintégration
Les révélations de Pinto via Football Leaks ont joué un rôle déterminant dans la mise en accusation de Manchester City par la Premier League pour 115 infractions au règlement financier. City a depuis été reconnu coupable de 114 de ces chefs d’accusation, avec de possibles sanctions à venir si un appel est rejeté.
Malgré le rétablissement de sa protection rapprochée, Pinto admet que sa confiance dans le système est brisée. Il a ajouté : « Malgré ce rétablissement de la légalité, la manière dont les membres de la Commission ont agi m’empêche de leur accorder la moindre confiance ou d’avoir confiance en leur travail. Un tel comportement est clairement contraire aux principes qui devraient guider un programme de protection des témoins, dont la crédibilité et l’efficacité dépendent avant tout du respect de la loi, de l’impartialité et de la confiance de ceux qui en dépendent.
« Je voudrais conclure en exprimant ma gratitude particulière à tous ceux qui m’ont apporté leur soutien et ont contribué à la campagne de financement participatif. À vous tous, mes sincères remerciements de continuer à me soutenir dans cette cause qui, malgré la décision d’aujourd’hui, est encore loin d’être réglée. »
- Getty Images
Une période d’examen cruciale de 10 jours
Pinto dispose désormais de 10 jours ouvrables pour examiner officiellement le retrait initial de son statut de protection. Durant ce délai, son équipe juridique évaluera les motifs sur lesquels la commission s’est initialement appuyée.
Entre-temps, la situation globale reste extrêmement volatile. Le joueur de 37 ans continuera de dépendre des mesures de sécurité de l’État, même si ses déclarations publiques montrent clairement qu’il considère sa sécurité à long terme comme un combat permanent.
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