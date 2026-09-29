Voller a souligné que cette convocation massive n’était qu’une mesure ponctuelle, conçue pour faciliter la transition du nouveau staff technique. Dans un entretien accordé à Bild am Sonntag, Voller a déclaré : « C’est en novembre que cela comptera, puis nous verrons le groupe resserré de Jurgen. Il n’y aura plus 44 joueurs invités. »

Il a également souligné que le groupe actuel « n’est pas non plus gravé dans le marbre », envoyant un message encourageant aux joueurs laissés de côté comme Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier et Leroy Sane.