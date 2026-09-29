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Rudi Voller confirme que Jurgen Klopp abandonnera le groupe de 44 joueurs de l’Allemagne au profit d’un effectif resserré en novembre
Le directeur confirme des plans d’effectif réduits
Le directeur sportif Voller a confirmé que Klopp réduira sa sélection pléthorique de 44 joueurs pour la ramener à un groupe plus resserré en novembre. Le nouvel entraîneur a reconnu avoir réparti ce vivier en deux groupes distincts sur quatre matches de Ligue des nations dans le cadre d’une première expérimentation. Klopp a pris cette mesure temporaire afin d’évaluer en profondeur le vivier de talents de l’Allemagne avant d’arrêter son ossature définitive.
- Sven Simon
La phase d’audition précède la rationalisation de novembre
Voller a souligné que cette convocation massive n’était qu’une mesure ponctuelle, conçue pour faciliter la transition du nouveau staff technique. Dans un entretien accordé à Bild am Sonntag, Voller a déclaré : « C’est en novembre que cela comptera, puis nous verrons le groupe resserré de Jurgen. Il n’y aura plus 44 joueurs invités. »
Il a également souligné que le groupe actuel « n’est pas non plus gravé dans le marbre », envoyant un message encourageant aux joueurs laissés de côté comme Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier et Leroy Sane.
Le processus de sélection exige une responsabilité personnelle
Les dirigeants de la sélection ont refusé d’accorder un traitement de faveur ou des explications directes aux joueurs confirmés écartés du groupe initial. Voller a ajouté : « C’est comme ça dans le football professionnel. Parfois, vous n’êtes pas sélectionné, et vous devez l’accepter et faire vos preuves. »
Malgré les critiques grandissantes après la surprenante défaite à domicile contre la Grèce, Klopp soutient pleinement son plan de rotation radical entre le groupe initial de 24 joueurs et la sélection suivante de 20 joueurs.
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Des matches cruciaux mettent à l’épreuve les prétendants de second plan
L’Allemagne est sous pression et doit réagir immédiatement lorsqu’elle recevra la Serbie avant de se déplacer en Grèce lors de ses prochains matches de Ligue des nations. L’irrégularité affichée au début de l’ère Klopp fait qu’établir un noyau stable est désormais une priorité urgente avant l’entrée en vigueur des réductions d’effectif. Ces matches restants représentent une dernière audition pour les éléments en marge afin de prouver leur valeur pour l’Allemagne.
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