Rudi Garcia n'est plus le sélectionneur de la Belgique : « Nous avons décidé de mettre un terme à l'excellent parcours de ces 18 derniers mois. Nous avons été les seuls à marquer un but contre l'Espagne. »

« Après discussion avec la Fédération, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’excellent parcours de ces 18 derniers mois. Je quitte la Belgique alors qu’elle évolue en Ligue A de la Ligue des Nations et figure parmi les huit meilleures équipes du monde. Seule l’Espagne, nouvelle championne du monde et contre laquelle nous avons été les seuls à marquer un but en huit matchs, ne nous a pas permis d’aller plus loin dans la plus prestigieuse de toutes les compétitions. Je tiens à remercier ce magnifique groupe de joueurs, le directeur sportif Vincent Mannaert et tous les supporters qui nous ont soutenus pendant la Coupe du monde, même lorsqu’il était encore pleine nuit en Europe », conclut le communiqué de Rudi Garcia.