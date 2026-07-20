Rudi Garcia n'est plus le sélectionneur de la Belgique. Après avoir mené les Diables Rouges lors de cette Coupe du monde – une aventure commencée le 24 janvier 2025 –, l'entraîneur français, passé par la Roma et Naples dans notre championnat, a décidé de se retirer et de ne pas prolonger, d'un commun accord, un contrat qui expirait à l'issue de la Coupe du monde. Il a officialisé sa décision sur les réseaux sociaux, remerciant la Fédération belge de football et exposant les motifs de son choix.
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Rudi Garcia n'est plus le sélectionneur de la Belgique : « Nous avons décidé de mettre un terme à l'excellent parcours de ces 18 derniers mois. Nous avons été les seuls à marquer un but contre l'Espagne. »
LE MESSAGE
« Après discussion avec la Fédération, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’excellent parcours de ces 18 derniers mois. Je quitte la Belgique alors qu’elle évolue en Ligue A de la Ligue des Nations et figure parmi les huit meilleures équipes du monde. Seule l’Espagne, nouvelle championne du monde et contre laquelle nous avons été les seuls à marquer un but en huit matchs, ne nous a pas permis d’aller plus loin dans la plus prestigieuse de toutes les compétitions. Je tiens à remercier ce magnifique groupe de joueurs, le directeur sportif Vincent Mannaert et tous les supporters qui nous ont soutenus pendant la Coupe du monde, même lorsqu’il était encore pleine nuit en Europe », conclut le communiqué de Rudi Garcia.
LE BILAN DE GARCIA
« Je suis désormais prêt à relever de nouveaux défis ambitieux, que ce soit avec une sélection nationale ou un club. Je souhaite bonne chance à la Belgique pour poursuivre son renouveau avec une nouvelle génération de footballeurs que j’ai eu le plaisir de former », a ajouté Rudi Garcia dans son discours d’adieu. En 20 matchs à la tête des Diables Rouges, le technicien français totalise 12 victoires, 6 nuls et 2 défaites, et a conduit Lukaku et ses coéquipiers jusqu’en quarts de finale de la dernière Coupe du monde, éliminés par l’Espagne d’un but tardif.
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