Ruben Dias veut partir. Selon les dernières informations, le départ annoncé de Pep Guardiola inciterait le défenseur de Manchester City à réclamer un transfert estival estimé à 60 millions d’euros. Le Real Madrid, le Bayern Munich et le PSG seraient tous trois sur les rangs

Manchester City devra se battre bec et ongles pour conserver son effectif d’élite la saison prochaine, après une campagne décevante au regard de ses standards habituels. Ayant déjà perdu son entraîneur, le club ne peut tout simplement pas se permettre le coup dur que représenterait le départ de deux défenseurs de qualité vers des clubs rivaux du continent. De son côté, Dias va désormais se concentrer pleinement sur ses obligations internationales, après avoir été retenu dans la sélection portugaise de 26 joueurs pour la Coupe du monde, où le Portugal affrontera la République démocratique du Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie dans le groupe K.