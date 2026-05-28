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Ruben Dias veut partir. Selon les dernières informations, le départ annoncé de Pep Guardiola inciterait le défenseur de Manchester City à réclamer un transfert estival estimé à 60 millions d’euros. Le Real Madrid, le Bayern Munich et le PSG seraient tous trois sur les rangs
Un pilier de la défense cherche à partir
Selon CaughtOffside, Dias préparerait son départ de Manchester City cet été, dans le sillage du départ de Guardiola. Le défenseur central de 29 ans, arrivé en 2020 et auteur de 255 apparitions toutes compétitions confondues, serait déstabilisé par les récentes évolutions sportives à l’Etihad Stadium. Sous contrat jusqu’en 2029, il serait valorisé à environ 60 millions d’euros, ce qui attire l’attention du Real Madrid, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain.
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À la recherche de nouveaux défis
Selon plusieurs sources, le défenseur chercherait activement un nouveau défi loin de l’Etihad Stadium, et l’attrait des cadors européens rend un transfert estival tout à fait plausible. L’international portugais reste ouvert à l’idée d’étudier ces options de haut niveau alors qu’il évalue ses objectifs de carrière à long terme en vue de la réouverture du marché des transferts.
L'intérêt pour Dias se renforce
Madrid considère Dias comme le renfort idéal pour renforcer le leadership de sa défense, alors qu’il cherche des remplaçants à long terme pour ses défenseurs chevronnés David Alaba et Antonio Rüdiger. Par ailleurs, selon un article de CaughtOffside, le grand club espagnol s’intéresserait également à son coéquipier Josko Gvardiol. Après avoir terminé deuxième de la Premier League derrière Arsenal lors de la saison 2025-2026, Manchester City est très réticent à l’idée de perdre des joueurs clés en pleine période de transition au niveau de l’encadrement.
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Les défenseurs sont confrontés à des tests cruciaux.
Manchester City devra se battre bec et ongles pour conserver son effectif d’élite la saison prochaine, après une campagne décevante au regard de ses standards habituels. Ayant déjà perdu son entraîneur, le club ne peut tout simplement pas se permettre le coup dur que représenterait le départ de deux défenseurs de qualité vers des clubs rivaux du continent. De son côté, Dias va désormais se concentrer pleinement sur ses obligations internationales, après avoir été retenu dans la sélection portugaise de 26 joueurs pour la Coupe du monde, où le Portugal affrontera la République démocratique du Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie dans le groupe K.