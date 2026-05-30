Ruben Dias confirme sa rupture avec Maya Jama. Le défenseur de Manchester City a publié un communiqué musclé pour affirmer qu’il n’a pas trompé l’animatrice de « Love Island », après avoir été interrogé par son grand-père de 85 ans

Le défenseur a annoncé que les rumeurs, devenues envahissantes, ne pouvaient plus être ignorées dès lors qu’elles ont commencé à affecter sa vie privée et son cercle familial. Il a expliqué que la multiplication d’articles et de commérages en ligne avait atteint un seuil intolérable lorsque même ses aînés, comme son grand-père de 85 ans, ont été confrontés à ces allégations.

Le joueur a publié sur Instagram : « Quand mon grand-père de 85 ans me demande si j’ai trompé ma compagne parce qu’il l’a vu plusieurs fois à la télévision, je pose la limite de l’acceptable. Maya et moi avons toujours entretenu une relation basée sur le respect mutuel ; cette limite n’a jamais été franchie.

« Un mensonge répété suffisamment de fois peut finir par passer pour la vérité. C’est pourquoi je le répète : je n’ai pas trompé Maya, et je n’ai jamais eu ni l’intention ni la tentation de le faire. Je crois fermement que Maya mérite tout le respect du monde.

« Les raisons de notre rupture sont privées et ne regardent que nous, et nous avons tous deux géré la situation avec beaucoup de maturité. J’ai toujours choisi de garder le silence sur ces sujets, car ma vie privée ne regarde que moi. Mais je pense aussi qu’il est mal de mentir aux gens et de donner une image fausse de quelqu’un juste pour attirer des clics. Respectez-moi, respectez Maya, et comprenez qu’il n’est pas toujours nécessaire que l’un trahisse l’autre pour qu’une relation prenne fin. »





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