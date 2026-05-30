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Ruben Dias confirme sa rupture avec Maya Jama. Le défenseur de Manchester City a publié un communiqué musclé pour affirmer qu’il n’a pas trompé l’animatrice de « Love Island », après avoir été interrogé par son grand-père de 85 ans
Dias clarifie la situation et met fin aux spéculations
Dias a confirmé publiquement que lui et Jama ne sont plus ensemble. Le défenseur de Manchester City a rompu le silence après plusieurs semaines de spéculations sur la fin de leur relation. L’international portugais a pris la parole sur Instagram pour démentir les rumeurs d’infidélité ayant circulé au sujet de cette rupture.
Dias répond aux accusations
Le défenseur a annoncé que les rumeurs, devenues envahissantes, ne pouvaient plus être ignorées dès lors qu’elles ont commencé à affecter sa vie privée et son cercle familial. Il a expliqué que la multiplication d’articles et de commérages en ligne avait atteint un seuil intolérable lorsque même ses aînés, comme son grand-père de 85 ans, ont été confrontés à ces allégations.
Le joueur a publié sur Instagram : « Quand mon grand-père de 85 ans me demande si j’ai trompé ma compagne parce qu’il l’a vu plusieurs fois à la télévision, je pose la limite de l’acceptable. Maya et moi avons toujours entretenu une relation basée sur le respect mutuel ; cette limite n’a jamais été franchie.
« Un mensonge répété suffisamment de fois peut finir par passer pour la vérité. C’est pourquoi je le répète : je n’ai pas trompé Maya, et je n’ai jamais eu ni l’intention ni la tentation de le faire. Je crois fermement que Maya mérite tout le respect du monde.
« Les raisons de notre rupture sont privées et ne regardent que nous, et nous avons tous deux géré la situation avec beaucoup de maturité. J’ai toujours choisi de garder le silence sur ces sujets, car ma vie privée ne regarde que moi. Mais je pense aussi qu’il est mal de mentir aux gens et de donner une image fausse de quelqu’un juste pour attirer des clics. Respectez-moi, respectez Maya, et comprenez qu’il n’est pas toujours nécessaire que l’un trahisse l’autre pour qu’une relation prenne fin. »
Instagram / @rubendias
Une rare intervention publique de Dias
Dias a toujours protégé sa vie privée des projecteurs, ce qui rend sa déclaration d’autant plus inhabituelle. Les spéculations sur l’avenir du couple se sont intensifiées mi-mai après la suppression réciproque de leurs photos communes sur les réseaux sociaux. Leur histoire aurait commencé lors de leur rencontre aux MTV EMA de Manchester en novembre 2024, avant d’être officialisée en avril 2025.
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Tous les regards se tournent à nouveau vers le terrain.
L’affaire étant désormais réglée publiquement, Dias peut se recentrer pleinement sur sa carrière. Le défenseur, pilier de l’effectif de Manchester City, avait prolongé son contrat jusqu’en 2029. Il se concentre désormais sur ses engagements internationaux avec le Portugal en vue de la Coupe du monde 2026. La Seleção figure dans le groupe K, aux côtés de la RD Congo, de l’Ouzbékistan et de la Colombie. Auparavant, elle disputera deux matchs amicaux : contre le Chili le 6 juin et face au Nigeria le 10 juin.