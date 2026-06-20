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Ruben Dias balaye les critiques visant Cristiano Ronaldo, estimant qu’elles « n’ont rien de nouveau », tandis que le Portugal se rallie autour de son « rêve » de Coupe du monde
L'impasse initiale suscite des interrogations
La Seleção a connu un début de campagne frustrant dans le groupe K après avoir été tenue en échec 1-1 par la RD Congo à Kansas City. Bien que João Neves ait donné l’avantage aux favoris d’une tête en début de match, les géants européens ont manqué de précision devant le but et ont laissé Yoane Wissa égaliser juste avant la mi-temps. Ce résultat a immédiatement suscité de nombreuses critiques de la part des supporters et d’anciens joueurs, la frustration d’après-match visant principalement leur capitaine de 41 ans, suite à une prestation offensive peu efficace.
- AFP
Le défenseur fait fi des rumeurs extérieures
À la veille de la rencontre, Dias a répondu avec calme aux critiques des médias concernant les performances de l’équipe et de son avant-centre emblématique. « Les critiques ne ciblent pas un seul joueur, a-t-il affirmé. Cris attire l’attention, mais chacun est sous les projecteurs en pareil moment. Je ne vois rien d’inhabituel ; c’est le cas depuis mon arrivée et cela n’changera pas. »
Interrogé sur les spéculations circulant sur les réseaux sociaux, il a ajouté : « Honnêtement, tout cela ne nous affecte pas. Nous sommes concentrés sur notre objectif commun, et je ne m’attarde pas là-dessus. Ces bruits existent, mais nous ne leur accordons pas d’attention et je ne vois pas l’utilité d’en parler. »
L'équipe réagit à une défaillance tactique
L’attaquant vétéran a inscrit son nom dans l’histoire en devenant le joueur de champ le plus âgé à débuter un match de Coupe du monde, mais il a aussi prolongé une série frustrante de dix rencontres sans marquer dans la compétition. Après avoir analysé les erreurs tactiques ayant permis à la sélection africaine de revenir dans la partie, le groupe a reconnu un manque d’intensité.
Dias a expliqué : « Il y a désormais tellement d’analystes qui commentent le match et tirent des conclusions sur ce qui n’a pas fonctionné, que dans certaines publications, les gens ont déjà compris ce qui n’allait pas.
« Nous avons ouvert le score tôt et bien commencé la rencontre ; l’énergie était palpable. Puis nous avons relâché notre emprise et perdu notre discipline. Nous sommes devenus moins efficaces, nous n’avons pas su les intimider suffisamment, et la partie a pris une tournure étrange.
Au final, nous avons perdu notre discipline, et nous en sommes bien conscients entre nous. Je ne vois que des aspects positifs pour la suite. »
Interrogé sur l’ampleur croissante de la réaction du public, il a ajouté : « Je n’ai pas beaucoup suivi ce qui a été dit. Je n’ai pas vu de critiques majeures, mais lorsque les résultats ne sont pas des plus positifs, il est naturel que cela s’amplifie.
Cela ne remet pas en cause notre confiance. Mieux vaut rencontrer les difficultés tôt ; nous devons continuer à progresser sans attendre de scénario parfait. L’essentiel est de garder les pieds sur terre. »
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Les Texans doivent absolument réagir dès maintenant à Houston.
L'équipe de Roberto Martinez, qui aligne pourtant de nombreuses stars, doit rapidement retrouver sa solidité défensive avant le match crucial de mardi contre l'Ouzbékistan, qui fait ses débuts dans la compétition. Cette rencontre constituera un test immédiat de caractère pour le groupe sous pression, déterminé à relancer sa campagne dans le groupe K.
S'imposer est impératif pour entretenir ses chances de qualification avant d'affronter la Colombie, l'une des puissances sud-américaines, lors de la dernière journée du groupe.