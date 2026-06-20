L’attaquant vétéran a inscrit son nom dans l’histoire en devenant le joueur de champ le plus âgé à débuter un match de Coupe du monde, mais il a aussi prolongé une série frustrante de dix rencontres sans marquer dans la compétition. Après avoir analysé les erreurs tactiques ayant permis à la sélection africaine de revenir dans la partie, le groupe a reconnu un manque d’intensité.

Dias a expliqué : « Il y a désormais tellement d’analystes qui commentent le match et tirent des conclusions sur ce qui n’a pas fonctionné, que dans certaines publications, les gens ont déjà compris ce qui n’allait pas.

« Nous avons ouvert le score tôt et bien commencé la rencontre ; l’énergie était palpable. Puis nous avons relâché notre emprise et perdu notre discipline. Nous sommes devenus moins efficaces, nous n’avons pas su les intimider suffisamment, et la partie a pris une tournure étrange.

Au final, nous avons perdu notre discipline, et nous en sommes bien conscients entre nous. Je ne vois que des aspects positifs pour la suite. »

Interrogé sur l’ampleur croissante de la réaction du public, il a ajouté : « Je n’ai pas beaucoup suivi ce qui a été dit. Je n’ai pas vu de critiques majeures, mais lorsque les résultats ne sont pas des plus positifs, il est naturel que cela s’amplifie.

Cela ne remet pas en cause notre confiance. Mieux vaut rencontrer les difficultés tôt ; nous devons continuer à progresser sans attendre de scénario parfait. L’essentiel est de garder les pieds sur terre. »



