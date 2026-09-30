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Ruben Dias balaie la polémique autour de Cristiano Ronaldo ! La star du Portugal répond aux critiques sur le camouflet infligé à un fan de CR7 et les tensions au sein de l'équipe
Défendre le capitaine du Brésil
Le stage du Portugal a été dominé par les discussions autour du comportement récent de Ronaldo, après des tensions à la suite de la victoire 2-1 de dimanche contre la Norvège, lors de laquelle le joueur de 41 ans n'est pas entré en jeu malgré la promesse de 30 minutes faite par Jorge Jesus, a quitté les lieux furieux sans remercier les supporters et a manqué deux séances d'entraînement. Cependant, l'entraîneur ayant affirmé que cette décision était purement tactique, le calme semble être revenu avant le choc de Ligue des nations de jeudi contre le Danemark.
Dias a insisté sur le fait que l'attaquant vétéran reste un élément essentiel du groupe, quels que soient les gros titres suscités par ses réactions individuelles sur le terrain. Interrogé sur la manière dont l'effectif perçoit de tels incidents et sur le fait de savoir s'il ressent le besoin d'en parler avec le capitaine, Dias a livré une vision pragmatique. « Honnêtement, si je parle pour moi, Bernardo et Bruno, personne n'accorde autant d'importance à cette question qu'eux », a expliqué le défenseur, suggérant que les joueurs se soucient bien moins du récit que le public.
- AFP
Canaliser une frustration à fort enjeu
Ronaldo et Jesus se sont rencontrés mardi soir aux côtés du président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proenca, les deux hommes ayant eu une discussion franche pour aplanir leurs différends - du moins selon la version officielle.
Pour appuyer ses propos, Dias a mis les médias au défi de trouver un joueur qui soit resté parfaitement maître de lui tout au long d'une longue carrière au plus haut niveau. « Ces moments arrivent, comme pour n'importe qui d'autre », a-t-il déclaré. « Citez-moi un joueur qui n'a jamais eu de problème avec un entraîneur, ou une situation compliquée, un désaccord. Qui n'a jamais connu un moment de frustration avec un entraîneur ou avec lui-même. Ce sont des choses naturelles que nous vivons, cela fait partie de la vie de tout le monde. L'important est de savoir prendre du recul et aller de l'avant. »
Réponse aux rumeurs de snob envers les supporters
La conversation a également porté sur des accusations précises selon lesquelles Ronaldo n’aurait pas salué les supporters. Après avoir joué 67 minutes lors de la victoire inaugurale 1-0 du Portugal contre le pays de Galles, le vétéran de l’attaque est resté sur le banc pendant l’intégralité du succès 2-1 face à la Norvège, avant de rentrer au tunnel, frustré, sans saluer les supporters.
Dias a souligné à quel point l’atmosphère change rapidement une fois le coup de sifflet final donné et les objectifs de l’équipe atteints sur le terrain. « C’est un moment de frustration qui dure 10, 15 ou 20 secondes », a-t-il expliqué lorsqu’il a été interrogé sur le sujet. « Cela ne diminue en rien l’engagement que nous avons envers notre équipe nationale depuis plus de 20 ans. À un moment, il y a cette frustration, et cinq minutes plus tard, nous célébrons tous une victoire importante pour notre équipe nationale. »
- Getty Images Sport
L’attention reste portée sur le terrain
Si l’attention était largement portée sur Ronaldo, les médias ont aussi tenté d’entraîner le défenseur de Manchester City, Dias, sur le terrain des problèmes extrasportifs actuels de son club, le club anglais étant actuellement confronté à une crise sans précédent après qu’une commission indépendante l’a jugé coupable de la quasi-totalité des 115 chefs d’accusation financiers.
En maintenant une frontière professionnelle, Dias a coupé court à toute question concernant la procédure à l’Etihad Stadium afin de s’assurer que la conférence de presse reste centrée sur les objectifs de l’équipe nationale. « Je comprends votre question, mais veuillez comprendre que je ne commenterai rien qui ne soit pas lié à l’équipe nationale », a-t-il déclaré.
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