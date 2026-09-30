Le stage du Portugal a été dominé par les discussions autour du comportement récent de Ronaldo, après des tensions à la suite de la victoire 2-1 de dimanche contre la Norvège, lors de laquelle le joueur de 41 ans n'est pas entré en jeu malgré la promesse de 30 minutes faite par Jorge Jesus, a quitté les lieux furieux sans remercier les supporters et a manqué deux séances d'entraînement. Cependant, l'entraîneur ayant affirmé que cette décision était purement tactique, le calme semble être revenu avant le choc de Ligue des nations de jeudi contre le Danemark.

Dias a insisté sur le fait que l'attaquant vétéran reste un élément essentiel du groupe, quels que soient les gros titres suscités par ses réactions individuelles sur le terrain. Interrogé sur la manière dont l'effectif perçoit de tels incidents et sur le fait de savoir s'il ressent le besoin d'en parler avec le capitaine, Dias a livré une vision pragmatique. « Honnêtement, si je parle pour moi, Bernardo et Bruno, personne n'accorde autant d'importance à cette question qu'eux », a expliqué le défenseur, suggérant que les joueurs se soucient bien moins du récit que le public.