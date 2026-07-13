AFP
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Ruben Amorim vise un QUATRIÈME ancien joueur de Manchester United pour remodeler l’effectif de l’AC Milan
Amorim jette son dévolu sur Mazraoui
Nommé à la tête de l'AC Milan le mois dernier pour succéder à Massimiliano Allegri, le technicien portugais envisage déjà de puiser dans l'effectif de son ancien club afin de renforcer les Rossoneri. Selon Metro Sport, des informations parues en Italie indiquent qu’Amorim aurait expressément fait part à la direction milanaise de son intérêt pour Mazraoui. L’international marocain a disputé 77 matchs avec les Red Devils depuis son transfert de 17 millions de livres sterling en provenance du Bayern Munich en 2024 et s’est imposé comme un élément clé du groupe grâce à sa polyvalence défensive.
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Les obstacles à l’opération offensive des United
Si Amorim se réjouit à l’idée de retrouver ses anciens protégés, Milan se heurte à plusieurs obstacles pour recruter ses principales cibles. Ugarte, qu’il avait dirigé au Sporting CP avant de l’emmener à Manchester, était en pole position jusqu’à ce qu’une grave blessure lors de la Coupe du monde éteigne tout espoir de transfert estival.
Par ailleurs, Manchester United ne serait pas disposé à envisager des offres pour Mason Mount ou Amad. Selon l’expert en transferts Matteo Moretto, si Mazraoui figure parmi les priorités de l’entraîneur, les discussions officielles entre les deux clubs n’ont pas encore débuté. Moretto a déclaré sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano : « Noussair Mazraoui est l’un des favoris d’Amorim. Pour l’instant, aucune négociation n’est en cours, il n’y a aucun contact direct entre les clubs. Mais ce que je peux vous dire, c’est que Mazraoui, âgé de 28 ans et dont le contrat expire en 2028 avec une option, est sans aucun doute un joueur très apprécié par Amorim. Reste à savoir s’il figurera dans le viseur de Milan plus tard dans le mercato. Pour l’instant, je parle de l’approbation de l’entraîneur : Amorim apprécie les qualités de Mazraoui. »
Des éloges pour le Marocain
L'intérêt pour Mazraoui n'étonne guère, au vu des déclarations passées d'Amorim sur le défenseur. Lors de son passage à Old Trafford, le coach avait vanté les qualités techniques et l'intelligence tactique du joueur.
Peu après sa nomination à la tête de Manchester United, Amorim avait déclaré : « C'est un joueur de haut niveau. Il comprend le jeu. Il sait attaquer, il est très technique, très bon en défense et très efficace en un contre un. C'est un joueur moderne. Je pense qu’il incarne l’avenir de notre équipe. Quand on pense à lui, on se dit qu’il nous faut davantage de joueurs comme Nous, capables de contrôler le rythme, qui sont vraiment, vraiment bons et à l’aise avec le ballon. Donc, Nous, je suis vraiment content de lui. »
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Les enseignements d’Old Trafford
Amorim voit son arrivée à San Siro comme un nouveau départ, après une période tumultueuse de quatorze mois en Premier League. Lors de sa présentation à Milan, le technicien a reconnu qu’il travaillait à faire évoluer ses méthodes pour ne pas revivre un départ aussi précipité que celui de Manchester.
« Tout d’abord, il est difficile d’expliquer ces erreurs, car pour cela, je devrais retracer le contexte de ma dernière aventure », a admis Amorim. « Il est difficile de vous énumérer toutes ces erreurs. La seule chose que je puisse dire, c’est que j’ai beaucoup appris et que j’ai commis quelques erreurs. »
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