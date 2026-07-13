Ruben Amorim vise un QUATRIÈME ancien joueur de Manchester United pour remodeler l’effectif de l’AC Milan

Si Amorim se réjouit à l’idée de retrouver ses anciens protégés, Milan se heurte à plusieurs obstacles pour recruter ses principales cibles. Ugarte, qu’il avait dirigé au Sporting CP avant de l’emmener à Manchester, était en pole position jusqu’à ce qu’une grave blessure lors de la Coupe du monde éteigne tout espoir de transfert estival.

Par ailleurs, Manchester United ne serait pas disposé à envisager des offres pour Mason Mount ou Amad. Selon l’expert en transferts Matteo Moretto, si Mazraoui figure parmi les priorités de l’entraîneur, les discussions officielles entre les deux clubs n’ont pas encore débuté. Moretto a déclaré sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano : « Noussair Mazraoui est l’un des favoris d’Amorim. Pour l’instant, aucune négociation n’est en cours, il n’y a aucun contact direct entre les clubs. Mais ce que je peux vous dire, c’est que Mazraoui, âgé de 28 ans et dont le contrat expire en 2028 avec une option, est sans aucun doute un joueur très apprécié par Amorim. Reste à savoir s’il figurera dans le viseur de Milan plus tard dans le mercato. Pour l’instant, je parle de l’approbation de l’entraîneur : Amorim apprécie les qualités de Mazraoui. »