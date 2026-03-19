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Ruben Amorim s'apprête-t-il à faire un retour fracassant sur les bancs d'entraîneurs ? L'ancien entraîneur de Manchester United pourrait faire un retour surprise sur le banc
Un retour controversé à Lisbonne
Le passage de Ruben Amorim à Manchester United a pris fin brutalement en janvier, après seulement 14 mois. Cependant, l'ancien entraîneur des Red Devils ne devrait pas rester longtemps sans emploi, car selon des informations en provenance du Portugal, il serait le favori pour prendre les rênes du Benfica. Cette nomination serait source de tensions, compte tenu de la longue histoire qui lie Amorim à leur rival local acharné, le Sporting de Lisbonne.
Âgé de 41 ans, Amorim s'était imposé comme l'un des entraîneurs les plus courtisés d'Europe lors de son passage au Sporting, mais sa cote a chuté après une saison désastreuse en Angleterre. Sous sa direction, United a chuté à la 15e place de la Premier League et a subi une défaite face à Tottenham en finale de la Ligue Europa, ce qui a finalement conduit à son licenciement après un match nul 1-1 contre Leeds United. Malgré ses difficultés à Manchester, sa réputation au Portugal reste remarquablement solide.
- AFP
Remplacer « The Special One »
La vacance potentielle à l'Estadio da Luz intervient dans un contexte d'incertitude croissante autour de José Mourinho. L'entraîneur emblématique a fait son retour à Benfica en début de saison après 25 ans d'absence, à la suite d'un passage en Turquie avec Fenerbahçe. Cependant, Benfica étant actuellement à la traîne derrière le Sporting et le FC Porto dans la course au titre de la Primeira Liga, la direction du club envisagerait un changement de cap pour sauver sa saison.
Le journaliste Luis Rocha Rodrigues estime qu'Amorim est le choix naturel si le club décidait de se séparer de Mourinho. Évoquant la situation, Rodrigues a déclaré : « Si Benfica opte pour ce que je considère comme le plan B... Benfica doit essayer Ruben Amorim. En observant le marché, en recherchant des solutions logiques et valables, quelqu'un qui sait gagner au Portugal, quelqu'un qui comprend ce que signifie être dans un grand club. Je pense que Ruben Amorim est en pole position.»
L'histoire de l'Estadio da Luz
Même si sa nomination susciterait la controverse en raison de ses liens avec le Sporting, Amorim n'est pas un inconnu au Benfica. Il a passé la grande majorité de sa carrière de joueur chez les Aigles, totalisant 154 apparitions sous les couleurs du club. Cette connaissance approfondie de la culture du club, associée à son palmarès éprouvé de titres nationaux remportés avec Braga et le Sporting, fait de lui un candidat de choix pour la direction.
Si le club brésilien Vasco da Gama a également été évoqué comme un prétendant potentiel, l'attrait d'un retour sur la scène de la Ligue des champions avec un club qu'il connaît intimement pourrait être trop fort pour qu'il puisse le refuser. Si ce transfert se concrétise, il s'agirait de l'un des changements d'entraîneur les plus commentés de l'histoire du football portugais, opposant directement Amorim à l'équipe du Sporting qu'il a autrefois menée à la gloire.
- AFP
La vie après Amorim à Old Trafford
De retour à Manchester, le club semble avoir retrouvé ses marques depuis le départ d’Amorim. Michael Carrick a été nommé entraîneur par intérim et a orchestré un remarquable redressement sur le plan national. Sous la houlette de l’ancien milieu de terrain, Manchester United a remonté le classement et la qualification pour la Ligue des champions semble désormais tout à fait envisageable pour la saison prochaine, ce qui suscite un débat quant à savoir si Carrick devrait se voir confier le poste de manière permanente.
Cependant, la direction de United garde toutes ses options ouvertes. Selon des informations récentes, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, serait le favori pour le poste permanent, tandis que des noms tels que Roberto De Zerbi et Carlo Ancelotti continuent d’être associés au poste de l’Old Trafford. Alors que United se tourne vers une nouvelle ère, son ancien entraîneur semble prêt à entamer son propre chapitre, aux enjeux considérables, de retour à Lisbonne.
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