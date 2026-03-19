Ruben Amorim s'apprête-t-il à faire un retour fracassant sur les bancs d'entraîneurs ? L'ancien entraîneur de Manchester United pourrait faire un retour surprise sur le banc

Le passage de Ruben Amorim à Manchester United a pris fin brutalement en janvier, après seulement 14 mois. Cependant, l'ancien entraîneur des Red Devils ne devrait pas rester longtemps sans emploi, car selon des informations en provenance du Portugal, il serait le favori pour prendre les rênes du Benfica. Cette nomination serait source de tensions, compte tenu de la longue histoire qui lie Amorim à leur rival local acharné, le Sporting de Lisbonne.

Âgé de 41 ans, Amorim s'était imposé comme l'un des entraîneurs les plus courtisés d'Europe lors de son passage au Sporting, mais sa cote a chuté après une saison désastreuse en Angleterre. Sous sa direction, United a chuté à la 15e place de la Premier League et a subi une défaite face à Tottenham en finale de la Ligue Europa, ce qui a finalement conduit à son licenciement après un match nul 1-1 contre Leeds United. Malgré ses difficultés à Manchester, sa réputation au Portugal reste remarquablement solide.