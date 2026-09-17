Getty Images Sport
Traduit par
Ruben Amorim remet en question l’état d’esprit de l’AC Milan après le désastre en Ligue Europa contre Benfica
La pression monte alors que Benfica triomphe à San Siro
Des buts de Dodi Lukebakio et Jakub Kaminski ont condamné l’AC Milan à sa première défaite sous les ordres de son nouvel entraîneur, après deux matches nuls consécutifs en Serie A. L’atmosphère à San Siro est devenue toxique au coup de sifflet final, les supporters locaux faisant entendre leur frustration. Amorim s’est montré direct dans son analyse de la prestation, laissant entendre que les problèmes pourraient être plus profonds que de simples erreurs tactiques.
« Je ne sais pas si c’est un problème mental, mais c’est le deuxième match de suite où, en première période, nous ne sommes pas dans le match, a confié Amorim à Sky Sports. Nous ne pouvons pas encaisser ce but, parce que nous avons encore beaucoup de problèmes pour nous créer des occasions, nous devenons nerveux, nous sommes anxieux, tout devient plus difficile. »
- Getty Images
Difficultés tactiques et manque de créativité
La vision de l'entraîneur, celle d'une équipe dominante et axée sur la possession, a été introuvable lors d'une prestation décousue. Milan a eu du mal à venir à bout d'une équipe de Benfica qui avait effectué neuf changements par rapport à son onze de départ précédent, ce qui a mis en lumière la profondeur des problèmes auxquels le groupe milanais est actuellement confronté. Amorim a souligné que ses joueurs étaient souvent leurs propres pires ennemis lorsqu'ils avaient le ballon, ce qui entraînait des pertes de balle dangereuses.
« Cette conversation autour de mon idée, c'est de jouer au football. Pour faire cela, nous devons faire circuler le ballon, mais nous nous créons plus de problèmes quand nous avons le ballon que lorsque l'adversaire l'a. Nous essayons de créer des automatismes pour avoir davantage de possession dans la surface, nous en avons eu un peu en seconde période, mais nous ne créons pas, nous manquons de créativité près de la surface », a expliqué Amorim.
« En première période, quand nous avons concédé le but, nous avons totalement perdu le contrôle de ce que nous étions censés faire, nous voulions tout faire trop vite et sans qualité. Si nous regardons le match, c'est quand nous avons le ballon que nous devons être préparés au danger, parce que nous le perdons dans des situations dangereuses pour notre but. »
« Personne ne faisait d’appels »
L’ancien entraîneur du Sporting CP a livré une analyse cinglante de la prestation offensive sans relief de son équipe, pointant un manque total de mouvements sans ballon comme la cause de ses difficultés en attaque. Son plan tactique a été complètement paralysé lors d’une première période frustrante, au cours de laquelle une ligne d’attaque immobile a étouffé le milieu de terrain et privé les principaux créateurs du moindre espace pour s’exprimer.
« C’est vrai, surtout en première période, personne ne prenait la profondeur, et quand on a une équipe avec deux trequartistas, ils n’ont pas d’espace parce que personne ne prend la profondeur derrière eux. Nous en avons parlé à la mi-temps », a noté Amorim. « Nous devons regarder l’ensemble du match, nous avions mieux commencé après la pause, mais ensuite nous avons encaissé un deuxième but, donc ils ont reculé près de leur surface et ont attendu que nous partions en transition. »
- Getty Images Sport
S’adapter pour l’avenir
Malgré ce mauvais début, Amorim reste défiant concernant son projet à long terme au club, même s’il a admis être prêt à faire évoluer son approche tactique si cela peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats. La pression est désormais là pour montrer que son système en 3-4-2-1 peut réellement fonctionner dans l’environnement sous haute pression du football italien. Alors que les interrogations sur son dispositif persistent, Amorim a insisté sur le fait qu’il n’est pas attaché à une seule philosophie et qu’il cherchera un moyen de rendre l’équipe plus efficace.
« Je change tout le temps, nous devons partir d’une base, nous avons deux mois de travail. Nous avons perdu ce soir, mais nous trouverons les solutions pour nous adapter à ces matches, parce que nous devons créer une idée, mais nous devons aussi gagner, donc bien sûr nous pouvons nous adapter », a-t-il conclu.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles