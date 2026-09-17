Ruben Amorim remet en question l’état d’esprit de l’AC Milan après le désastre en Ligue Europa contre Benfica

La vision de l'entraîneur, celle d'une équipe dominante et axée sur la possession, a été introuvable lors d'une prestation décousue. Milan a eu du mal à venir à bout d'une équipe de Benfica qui avait effectué neuf changements par rapport à son onze de départ précédent, ce qui a mis en lumière la profondeur des problèmes auxquels le groupe milanais est actuellement confronté. Amorim a souligné que ses joueurs étaient souvent leurs propres pires ennemis lorsqu'ils avaient le ballon, ce qui entraînait des pertes de balle dangereuses.

« Cette conversation autour de mon idée, c'est de jouer au football. Pour faire cela, nous devons faire circuler le ballon, mais nous nous créons plus de problèmes quand nous avons le ballon que lorsque l'adversaire l'a. Nous essayons de créer des automatismes pour avoir davantage de possession dans la surface, nous en avons eu un peu en seconde période, mais nous ne créons pas, nous manquons de créativité près de la surface », a expliqué Amorim.

« En première période, quand nous avons concédé le but, nous avons totalement perdu le contrôle de ce que nous étions censés faire, nous voulions tout faire trop vite et sans qualité. Si nous regardons le match, c'est quand nous avons le ballon que nous devons être préparés au danger, parce que nous le perdons dans des situations dangereuses pour notre but. »